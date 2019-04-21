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Дзюба, Сафонов, футбол! Бой уровня плей-офф ЛЧ

21 апреля 2019, 00:05

«Соккер.ру» делится эмоциями после игры с моментами, ударами, голами, сэйвами и потасовками. А главное – с чемпионской развязкой.

Огненное начало – как исповедь

Чистый нерв, до чего же ярко! Дикие матчи бывают в каждом сезоне. Но чтобы такая концентрация дистиллированной крутости встретилась, надо ждать годами. И «Зенит» дождался победы, о которой будут вспоминать. Ведь очевидно, что второй гол Дзюбы – де-факто чемпионский. Остались формальности, но «Зенит» не даст отыграть восемь пунктов, а «Локомотив» (и любой другой преследователь) не смогут догнать и перегнать.

«Краснодару» спасибо за попытку – 21 удар, 81 % точных передач, 61 % владения мячом, безумный гол Перейры (хотя автора могло не быть на поле к тому моменту) и 15 комбинаций с завершающими выстрелами говорят, что у банды Мусаева есть будущее. Но сегодня «Зенит» их переиграл. Сначала задал темп, потом остановился, отдал мяч, стал хуже с ним работать – брак 23 %, что много, но сохранил почерк и выжал победу на 94-й минуте, в чемпионском раунде.

Был изнуряющий футбол по правилам бокса, Вратарь Сафонов достойно держал удар, хотя в составе его команды плохо сыграли все защитники, кроме Петрова, и молодой Уткин не зашел, как и Вандерсон и Классон, пусть и лупили по воротам. А вот старый Дзюба проснулся с дублем! У Семака, в принципе, ни один участник поединка не провалился. В этом разница, как и в реализации. У «Зенита» ведь тоже полно ударов – 24 штуки. Но по точным перевес у победителя - 10:6.

И хорошо, что голкипер Матвей творил чудеса в свои двадцать лет, без невероятной игры голкипера и умопомрачительных сэйвов у «быков» не было бы возможности закрутить сюжет. Конечно, иногда сам «Зенит» ошибался – Ригони перебросил вратаря, но не попал в сетку, но футбол получился безошибочно космическим. «Зенит» и «Краснодар» решили, что чемпиона надо искать в смелой, яркой, быстрой игре без оглядки на свои ворота и возню в центре поля. Их право, право сильного и смелого в данном случае.

Искренний футбол – искупление грехов

По сезону к «Зениту» вопросы. Где была их селекция до зимней паузы? Хорошо, что деньги из-под земли текут – Барриос, Ракицкий и Азмун не сделали команду идеальной, но банально оживили. Этот «Зенит» не безнадежен, если добавить еще парочку крутых мастеров, поработав над защитой. Ведь показатели в обороне не радуют совершенно.

Другое дело, что и «Краснодар» не без греха – многовато глуповатых осечек при подавляющем преимуществе. И не просто так у «быков» командные цифры до матча были лучше, чем у «Зенита». Они и сегодня сыграли в целом первым номером, хотя по ударам и не скажешь. Но пока такой футбол не приносит титулы из-за ошибок в защите – как в Ростове-на-Дону в Кубке или против «Валенсии» дома, так и сегодня.

Мусаеву нужен еще один центрбек, хотя это тема для будущего разговора. А сегодня тренеры поступали верно - ситуация требовала такого футбола. Оба дали указания играть на победу, и это было прекрасно видно. Никто не хитрил, не трусил, не ждал. Много достойной борьбы и много эмоций. Обе команды не искали поводы, чтобы отказаться от подхода, и тут снова комплимент тренерам – Семак и Мусаев не учат футболистов играть подло.

Даже потасовки были по делу. Сначала «Зенит» отбивал право Оздоева на боль, а потом «Краснодар» усилиями Ари хотел сочинить сопернику проблемы – выход на поле лишнего легионера, но в этом случае форвард был неправ. За лимитом должны следить арбитры. А зрители следили за игрой и увидели поединок уровня плей-офф Лиги чемпионов, причем боя невероятно качественного и открытого.

Конечно, многие будут сравнивать матч с безумием в Манчестере, но у битвы в Краснодаре есть одно преимущество – команда Гвардиолы играла показательно качественнее, чем банда Почеттино, победила, а гостей выручали голы, подоспевшие вовремя. А в поединке «Краснодара» и «Зенита» великолепно играли обе команды. А где ошибались – как «быки» в защите, там возникал герой, вроде Сафонова.

Матвей сыграл круче, чем чемпион мира Льорис. Увидели один из лучших поединков Российской Премьер-Лиги за несколько лет, а может и десятилетие. Циничный вопрос только один: где же вы раньше были? Но не циничных претензий быть не может – «Зенит» сегодня сыграл против ключевого преследователя, если говорить о качестве футбола, и не струсил. Это был один из лучших выездных поединков Семака за все время, и Сергей Богданович понимал – когда так играет вратарь соперника, всегда можно нарваться на поражение. А можно на победу, если у твоего лидера Дзюбы проснулся голевой аппетит.

Вероятный итог – рай Лиги чемпионов

Для двух команд, ведь им надо занимать первые два места и идти в главный еврокубок напрямую. Сегодня заслужили! «Краснодар» был резче, а «Зенит» оказался выносливым и терпеливым. У Семака более жесткая команда – Дзюба в первом тайме четко проиллюстрировал разницу, когда плечом снес Спайича, как хулиган хилого шахматиста. Из шахматистов вырастают порой крутые стратеги? Именно от стратегии поведения после перерыва зависел результат не просто матча, а сезона.

Разумеется, «Зенит» подсел на ворота, а «Краснодар» начал искать нокаутирующий удар. И переживать, чтобы не допустить контратаку. Дзюба сегодня не двигался быстрее обычного, зато боролся, а вот Азмун был привычно успешным и резким, мог забить из ничего – как еще за «Рубин» в ворота «Краснодара» после паса чужого форварда Смолова. Но с середины первого тайма матч вели «горожане», чтобы минуты с 55-й отдать «Зениту» на пару секунд возможность реализовать одну из контратак.

Команды не останавливались до самого конца, матч на одном дыхании – классика этого жанра. Конечно, после одного такого поединка «Зениту» Семака не стоит прощать 10 выездных поражений за сезон. И «Краснодар» нельзя только хвалить, раз были игроки, которые явно выпали из игры, а тот же Перейра наработал на вторую карточку – и без него на поле не было бы чудесного гола в девятку ворот Лунева авторства уругвайца. Но «Зенит» не кивал на решения арбитра, и ничья не устроила лидера РПЛ, что важно и показательно.

Зато теперь два успешных матча против «Краснодара» послужат вескими аргументами, что фаворит заслужил первую строчку, и что может стать сильнее и осмыслить осечки. А сегодня зрители и телезрители получили истинное удовольствие от понимания, что когда лидеры РПЛ готовятся к решающему матчу сезона, то могут показать футбол, с которым можно ходить в главный еврокубок. Очень сильный матч, поскольку открытый и яркий. Прекрасный футбол, ведь ошибки перекрыты созидательной составляющей, голами и спасениями Сафонова.

Большой футбол на полном стадионе получился запоминающимся. Читая магия футбола - когда Ракицкий превращается в Месси. Новоиспеченный отец реализовывает один штрафной за другим. Магия футбола – когда «Краснодар» не сдается, хотя оказывается на грани поражения перед концовкой, поскольку у лидера РПЛ пошла игра и, если бы не магия футбола – сэйвы Сафонова, счет мог быть в пользу гостей до невероятного по красоте и мощности удара украинского защитника.

Магия футбола – дубль Дзюбы после более чем 1 100 минут без забитых мячей за «Зенит». А тут и юбилей отпраздновал, и 51-й гол в 126 поединке забил. Так что «Зенит» сыграл чемпионский поединок во всех смыслах. Это был образец того, какой футбол нужен. И какой футбол лучшие команды РПЛ могут показывать, если будет такое же отношение, как у «Зенита» и «Краснодара» сегодня. Потасовки – лишнее, конечно, но как отлично вписываются в безумный бой!  

Командам не было плевать и у них получилось провести матч, о котором можно говорить еще долго как о зрелище. Анализировать тут особо нечего – как описывать безумие умными скучными фразами. Но вывод, с которым могут согласиться обе стороны, нашелся. «Зенит» сегодня сыграл иначе, но не хуже «Краснодара». Создал еще больше явных моментов у чужих ворот – Сафонов был безупречен, и победил со счетом 3:2 благодаря тому, что Дзюба очень хочет получить первое в карьере чемпионство.

Это титульный успех в лучшем его проявлении! «Краснодару» и «Зениту» большое спасибо. Не ожидали именно такой игры, а получилось еще круче, чем в великом матче «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма». Могут, если захотят!

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Все комментарии
dinoel
dinoel
   726 / 986
вчера в 15:10
Опять этот искренний футбол... привет Эдику Малофееву
Maikl322
Maikl322
   891 / 986
вчера в 10:15
Не дурно!
вавппрр
вавппрр
   625 / 986
21 апреля в 15:03
Да зенит он всегда позорился в ЛЧ сперва ноют что мы должны выйти из группы потом выиграть ЛЧ, а на деле это команда не чего не стоит самый позорный футбол показывает только всегда судей подкупают))) А дзюба это 2 еще тот!!!
tolctoy
tolctoy
   332 / 986
21 апреля в 13:50
Вот осенью и посмотрим на ПОЗОР зенита в ЛЧ.От души поболею против этого политпроекта,который ГРАБИТ РОССИЮ.
tolctoy
tolctoy ответил parallels
   332 / 986
21 апреля в 13:44
Альхен ты наш стыдливый.
Футбольный обозреватель
Футбольный обозреватель
   420 / 986
21 апреля в 11:36
    Котэ в тельняжке
    Котэ в тельняжке
       86 / 986
    21 апреля в 10:30
    Для Краснодара борьба за золото закончилась...
    Место в ЛЧ не упустить бы... Осталось выиграть оставшиеся матчи...)Плевое дело!!!)))
    Prazdnik
    Prazdnik ответил МКС
       960 / 986
    21 апреля в 09:41
    Зачем ждать позора? соперничество внутри чемпионата дело обыденное , а на международной арене это лишнее......
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ
       114 / 986
    21 апреля в 08:52
    А Краснодар традиционно сливает концовку
    NoKerzhNoParty
    NoKerzhNoParty ответил legendsofsails
       285 / 986
    21 апреля в 08:51
    Горин верен себе. Поет славу кому угодно, только не питерцам! Про Лунева и его сейвы ни слова, и вообще играл только Дзюба и вратарь Краснодара. Остальные курили в стороне. Псевдожурналистика продолжает процветать.
    Ну так потому что школа динамо и свинарника
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ
       114 / 986
    21 апреля в 08:50
    У нас во дворе пацаны рубятся тоже накал не уступает лиге чемпионов)
    Leningrad 84
    Leningrad 84
       66 / 986
    21 апреля в 08:40
    А как же вчерашний заголовок "Выездной Зенит бездарен и чего-то там не хватает быкам"?
    Автор переобулся на лету...
    mikysss
    mikysss
       274 / 986
    21 апреля в 08:22
    Посмотрел обзор на ютубе и вынужден признать игра была огонь, там было все, кроме КК Перейре (странное решение судьи не в пользу Зенита). Единственное не понял почему ДОМА быки пассивно так начали да и продолжили - если бы не Сафонов там за десятку бы влетело
    legendsofsails
    legendsofsails
       493 / 986
    21 апреля в 07:51
    Горин верен себе. Поет славу кому угодно, только не питерцам! Про Лунева и его сейвы ни слова, и вообще играл только Дзюба и вратарь Краснодара. Остальные курили в стороне. Псевдожурналистика продолжает процветать.
    Правдин Семён
    Правдин Семён
       99 / 986
    21 апреля в 07:44
    Прямо щенячий восторг сквозит в статье. Но матч и правда был хорош.Ну и,конечно, никуда без Спартака в комментариях ))
    mikysss
    mikysss ответил parallels
       274 / 986
    21 апреля в 06:59
    Долго в фотошопе сидел?
    112910415
    112910415
       107 / 986
    21 апреля в 06:58
    это было ярко !
    wingback
    wingback
       211 / 986
    21 апреля в 04:42
    Чёрная магия футбола - карасёв...
    Гуливер
    Гуливер
       207 / 986
    21 апреля в 04:10
    Зенит сильно!
    Zlatan35
    Zlatan35 ответил Так Себе Аналитик
       5 / 986
    21 апреля в 02:29
    Честно говоря, не ждал победы. Но тем приятнее. Голы - красавцы!!!
    Игра шик, блеск, ураган.
    Башмакоса
    Башмакоса
       284 / 986
    21 апреля в 02:05
    Чемпионская интрига умерла. Зато если Спартак обыграет Енисей, то за остальные 2 места в ЛЧ будет битва!
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       4 / 986
    21 апреля в 01:59
    Честно говоря, не ждал победы. Но тем приятнее. Голы - красавцы!!!
    Nikola45
    Nikola45
       17 / 986
    21 апреля в 01:43
    Выездной «Зенит» бездарен, но «быкам» не хватает ярости
    А вот предыдущия статейка от Горина а быть точнее от Кости Генича!
    И не разу Константин не извинился публично что лил грязь на Зенит!
    Хотя бы раз сказал, да я был не прав!
    Лазурный аутсайдер
    Лазурный аутсайдер ответил parallels
       183 / 986
    21 апреля в 01:03
    Дырка это лунев
    МКС
    МКС
       39 / 986
    21 апреля в 00:56
    Ну все липовые чемпионы уже в финале ЛЧ)))))

    Костя жжет

    Ждем осеннего позора
    Зафод Библброкс
    Зафод Библброкс
       480 / 986
    21 апреля в 00:55
    Еще бы они так в ЛЧ осенью сыграли(обе команды), цены бы им не было
    parallels
    parallels
       1 / 986
    21 апреля в 00:54
    повезло краснодару, что их копеечный вратарь на контракте до 2023) если свиньи за ним сунутся - метлой их по морде! а их нынешнюю семинольную дырку ищите послезавтра в антисборной, вместе с многочисленными одноклубниками 😂
    Nikola45
    Nikola45
       17 / 986
    21 апреля в 00:49
    Второй раз Костя Генич пишет достойные статьи о Зените! Первый раз Зенит -Тарасятник 5-1 , вторая эта статья! Только забыл уточнить на Дзюбе нужно было ставить пенальти! И Это объективно!
    parallels
    parallels
       1 / 986
    21 апреля в 00:42
    parallels
    parallels
       1 / 986
    21 апреля в 00:36
    прогнозист из меня так себе, но на этот раз случился лучший сценарий, который только мог быть)
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