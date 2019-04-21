Зарабатывают титул. Главные герои «Зенита»

21 апреля 2019, 13:00

«Соккер.ру» с интересом следит, как команда из Санкт-Петербурга выходит на чемпионскую прямую. После шоу в Краснодаре выделяем самых заметных.

Сергей Богданович

Тренер Семак - как магический подорожник. Когда «Зениту» выпускали тактические кишки на выезде, помогал мало – за что получал на орехи. Но если оценивать в целом, то сделал для команды одну большую вещь, приложившись к самому больному. Вывел гнильцу, которая в коллективе присутствовала, да и безразличие тоже вылечил. Помните весну с Манчини? Тогда словно специально скатывались на пятое место. Теперь в первой части сезона главной заслугой тренера Семака была порядочность, которой делился - прямо скажем, не впечатляющее достижение, но зимой подправили игру. Сейчас «Зенит» интереснее. Ошибок в защите по-прежнему много, но дерутся здорово и уже не играют строго от себя, как наивный богатый неудачник в окружении профессиональных игроков в покер. Раньше ставили все на кон и сливали капитал, а сейчас Семак выждал без усиления, и прекрасно справляется, когда оно прибыло.

Тренерский штаб

Штаб большой. Тимощук засватал в команду Ракицкого. Низелик верен идеям Семака еще с «Уфы». Карминати не всегда удачно, но работает над физикой. Аналитики подтянули разбор соперников. Медицинский персонал и остальные в окружении Семака работают, не ленятся. С огромным количеством ошибок, но с движением вверх в таблице, в отличие от коллег из других клубов. Ключевая проблема, которая у «Зенита» была годами – оставались командой Адвоката и Спаллетти по формату, а играть так, как при Виллаш-Боаше не могли из-за перемен в составе (Халка больше нет). Не сразу признали, что пора подстраиваться под соперников. А когда подучились – пошел результат. Тут не только резкий старт, как был у Луческу и Манчини.

Лучшие легионеры

Паредес противоречивый? Но заслужил медаль. Если получится, его стоит пригласить на награждение, невзирая на категоричное желание уйти из «Зенита» как можно скорее. Ведь наиграл на титул и принес деньги, за которые чемпионы по подходу были подписаны зимой. Кроме Леандро, также стоит выделить Дриусси – крайне нестабильный, но талантливый второй форвард. Мак, Нету, Ригони, Нобоа или Эрнани выдавали короткие или очень короткие, но полезные для команды отрезки. А отдельно стоит отметить из легионеров, конечно же, Ивановича. Заявив, что рано пока говорить о титуле «Зенита», объяснил, почему именно Бано – капитан команды. Ошибается в защите, но чемпионского характера отсыпал. Как видите, в этом списке возможны изменения – сильные иностранцы приехали зимой, а точечные трансферы будут еще.

Травмированные хавы

Речь не о Маркизио – свой очередной чемпионский титул получит не за великолепную игру и принесенную «Зениту» большую пользу. Речь о Кузяеве и Ерохине. Далер прекрасно пахал до травмы, он как Зобнин «Зенита» - футболист, который поможет наладить игру и закроет сразу несколько позиций. У воспитанника клуба есть два забитых мяча, а могло быть больше. Как и у Ерохина, ведь помогал в трудные времена, когда у Семака объективно почти ничего не получалось. Александр забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи всего за 1 047 минут в РПЛ , причем все голы создавал в победных играх. Оба заслужили титул, поскольку и в прошлом сезоне не работали слабо, в отличие от многих.

Зимние новички клуба

Андрей Шевченко, не исключено, вернет Ракицкого в сборную Украины – у Ярослава не стало в «Зените» меньше ошибок в защите, но вернулись голы со штрафных. Три реализованных удара не делают из защитника Месси – разве что в шутку, но голы невероятно важные и красивые. Особенно последний в ворота «Краснодара» в момент, когда матч мог вырулить в сторону любого из соперников. Ракицкий добавил характера, ведь он, как и Иванович – титулованный игрок. Барриос изменил опорную зону – не до конца, но процесс запущен, а Азмун по средним оценкам будет лучшим игроком «Зенита» в РПЛ , ведь 5 голов и 1 ассист – только начало. К зимним новичкам также в шутку можно отнести Рибалту – привел нужных новичков после паузы, и Оздоева, ведь Магомед вышел из спячки лишь весной.

Капитан Артём Дзюба

В смысле футбольного звания капитан, ведь вряд ли прикладывает ладонь к виску, отдавая воинскую честь, не имея офицерской роли в иерархии – после чемпионата мира такой точно обзавелся. Также, невзирая на повязку на рукаве Ивановича или Анюкова, именно Артем остается заводилой коллектива, и с этим никто спорить не станет. Просто Семаку удобнее, если формальный лидер спокойнее будет. Но Дзюба тоже подучился играть с закрытым ртом, что видно по манере работы на поле. Пашет как ломовая лошадь. И хотя длинные паузы без голов становятся эдаким авторским стилем – отчасти из-за похожей серии его отправили в Тулу на перевоспитание, Артем безусловно заслужил первый в карьере чемпионский титул.

Ждать недолго, но нужно провести еще парочку матчей на кураже. Но после Краснодара запала хватит. «Зенит» согласился на ничьи со «Спартаком» и «Локомотивом», что не очень чемпионский стиль, но с «быками» сразу был иной подход, пускай и с ловушкой для соперника – без мяча у команды Дзюбы лучше получались атаки с завершающими ударами. На этот раз их закрыл не Азмун, а Артем, и если вспомнить, кто принес победу над «Рубином» (создал гол), кто отыгрался с «Динамо» из Минска, кто забивал разным соперникам на старте сезона, кто огорчил «Краснодар» в первом круге, то не останется сомнений, что по сумме Дзюба на титул наиграл.

У «Зенита» впереди много работы?

Почти два десятка арендованных – вместе с молодежью. Почти десяток ветеранов в заявке. Тренер, у которого опыта рубки в Лиге чемпионов нет – разве что в качестве футболиста. Осторожная и часто вялая игра в центральных матчах с одним исключением. Проблемы с позиционной атакой. Центральные защитники команды у чужих ворот лучше, чем у своих владений. Вратарь то спасает, то подводит. И выездные матчи в основном кошмарные…

«Зенит» вчера не стал «Ювентусом», «Баварией» или «Барселоной». Но работу в правильном направлении начали. У них будет лето, чтобы подготовится к возвращению в ЛЧ . И неплохо, что в составе лидера, который в шаге от титула, часть людей наработали в той или иной мере на комплименты. Не у всех конкурентов получится составить аналогичный список героев и заслуживших. А самое главное – только команда Семака набирает в среднем больше двух пунктов за игру.

Любые претензии к «Зениту» адресуются сразу его конкурентам. Если команда с просчетами первая, то чем вы лучше? В РПЛ полно игроков без чемпионского звания, а теперь титул будет у Антона Заболотного. Впрочем, есть более полезные персоны, к успеху которых не придраться. У Дзюбы, хотя проблемных сезонов у «Зенита» было много, выработался стиль трудолюбивого форварда – а в молодости был в футбольном смысле глупее, так что его 50-й и 51-й голы в футболке петербуржцев не случайность, а результат труда.

Кто не забыл «Зенит» Манчини - видит разницу. В прошлом году после 24 матчей было на 6 пунктов меньше и по драйву две вариации петербуржцев несравнимы. Кстати, теперь темп «Зенита» опережает чемпионский ритм «Локомотива» на один пункт, а по личным встречам опережают двух ближайших преследователей. Явно будет не худший чемпион, хотя пока официально первое место не получили – впереди шесть испытаний. Нужно завершить сезон достойно, чтобы не замарать яркую эмоциональную победу в Краснодаре.