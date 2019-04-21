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Зарабатывают титул. Главные герои «Зенита»

21 апреля 2019, 13:00

«Соккер.ру» с интересом следит, как команда из Санкт-Петербурга выходит на чемпионскую прямую. После шоу в Краснодаре выделяем самых заметных. 

Сергей Богданович

Тренер Семак - как магический подорожник. Когда «Зениту» выпускали тактические кишки на выезде, помогал мало – за что получал на орехи. Но если оценивать в целом, то сделал для команды одну большую вещь, приложившись к самому больному. Вывел гнильцу, которая в коллективе присутствовала, да и безразличие тоже вылечил. Помните весну с Манчини? Тогда словно специально скатывались на пятое место. Теперь в первой части сезона главной заслугой тренера Семака была порядочность, которой делился - прямо скажем, не впечатляющее достижение, но зимой подправили игру. Сейчас «Зенит» интереснее. Ошибок в защите по-прежнему много, но дерутся здорово и уже не играют строго от себя, как наивный богатый неудачник в окружении профессиональных игроков в покер. Раньше ставили все на кон и сливали капитал, а сейчас Семак выждал без усиления, и прекрасно справляется, когда оно прибыло. 

Тренерский штаб

Штаб большой. Тимощук засватал в команду Ракицкого. Низелик верен идеям Семака еще с «Уфы». Карминати не всегда удачно, но работает над физикой. Аналитики подтянули разбор соперников. Медицинский персонал и остальные в окружении Семака работают, не ленятся. С огромным количеством ошибок, но с движением вверх в таблице, в отличие от коллег из других клубов. Ключевая проблема, которая у «Зенита» была годами – оставались командой Адвоката и Спаллетти по формату, а играть так, как при Виллаш-Боаше не могли из-за перемен в составе (Халка больше нет). Не сразу признали, что пора подстраиваться под соперников. А когда подучились – пошел результат. Тут не только резкий старт, как был у Луческу и Манчини. 

Лучшие легионеры

Паредес противоречивый? Но заслужил медаль. Если получится, его стоит пригласить на награждение, невзирая на категоричное желание уйти из «Зенита» как можно скорее. Ведь наиграл на титул и принес деньги, за которые чемпионы по подходу были подписаны зимой. Кроме Леандро, также стоит выделить Дриусси – крайне нестабильный, но талантливый второй форвард. Мак, Нету, Ригони, Нобоа или Эрнани выдавали короткие или очень короткие, но полезные для команды отрезки. А отдельно стоит отметить из легионеров, конечно же, Ивановича. Заявив, что рано пока говорить о титуле «Зенита», объяснил, почему именно Бано – капитан команды. Ошибается в защите, но чемпионского характера отсыпал. Как видите, в этом списке возможны изменения – сильные иностранцы приехали зимой, а точечные трансферы будут еще. 

Травмированные хавы

Речь не о Маркизио – свой очередной чемпионский титул получит не за великолепную игру и принесенную «Зениту» большую пользу. Речь о Кузяеве и Ерохине. Далер прекрасно пахал до травмы, он как Зобнин «Зенита» - футболист, который поможет наладить игру и закроет сразу несколько позиций. У воспитанника клуба есть два забитых мяча, а могло быть больше. Как и у Ерохина, ведь помогал в трудные времена, когда у Семака объективно почти ничего не получалось. Александр забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи всего за 1 047 минут в РПЛ, причем все голы создавал в победных играх. Оба заслужили титул, поскольку и в прошлом сезоне не работали слабо, в отличие от многих. 

Зимние новички клуба

Андрей Шевченко, не исключено, вернет Ракицкого в сборную Украины – у Ярослава не стало в «Зените» меньше ошибок в защите, но вернулись голы со штрафных. Три реализованных удара не делают из защитника Месси – разве что в шутку, но голы невероятно важные и красивые. Особенно последний в ворота «Краснодара» в момент, когда матч мог вырулить в сторону любого из соперников. Ракицкий добавил характера, ведь он, как и Иванович – титулованный игрок. Барриос изменил опорную зону – не до конца, но процесс запущен, а Азмун по средним оценкам будет лучшим игроком «Зенита» в РПЛ, ведь 5 голов и 1 ассист – только начало. К зимним новичкам также в шутку можно отнести Рибалту – привел нужных новичков после паузы, и Оздоева, ведь Магомед вышел из спячки лишь весной. 

Капитан Артём Дзюба

В смысле футбольного звания капитан, ведь вряд ли прикладывает ладонь к виску, отдавая воинскую честь, не имея офицерской роли в иерархии – после чемпионата мира такой точно обзавелся. Также, невзирая на повязку на рукаве Ивановича или Анюкова, именно Артем остается заводилой коллектива, и с этим никто спорить не станет. Просто Семаку удобнее, если формальный лидер спокойнее будет. Но Дзюба тоже подучился играть с закрытым ртом, что видно по манере работы на поле. Пашет как ломовая лошадь. И хотя длинные паузы без голов становятся эдаким авторским стилем – отчасти из-за похожей серии его отправили в Тулу на перевоспитание, Артем безусловно заслужил первый в карьере чемпионский титул. 

Ждать недолго, но нужно провести еще парочку матчей на кураже. Но после Краснодара запала хватит. «Зенит» согласился на ничьи со «Спартаком» и «Локомотивом», что не очень чемпионский стиль, но с «быками» сразу был иной подход, пускай и с ловушкой для соперника – без мяча у команды Дзюбы лучше получались атаки с завершающими ударами. На этот раз их закрыл не Азмун, а Артем, и если вспомнить, кто принес победу над «Рубином» (создал гол), кто отыгрался с «Динамо» из Минска, кто забивал разным соперникам на старте сезона, кто огорчил «Краснодар» в первом круге, то не останется сомнений, что по сумме Дзюба на титул наиграл. 

У «Зенита» впереди много работы?

Почти два десятка арендованных – вместе с  молодежью. Почти десяток ветеранов в заявке. Тренер, у которого опыта рубки в Лиге чемпионов нет – разве что в качестве футболиста. Осторожная и часто вялая игра в центральных матчах с одним исключением. Проблемы с позиционной атакой. Центральные защитники команды у чужих ворот лучше, чем у своих владений. Вратарь то спасает, то подводит. И выездные матчи в основном кошмарные… 

«Зенит» вчера не стал «Ювентусом», «Баварией» или «Барселоной». Но работу в правильном направлении начали. У них будет лето, чтобы подготовится к возвращению в ЛЧ. И неплохо, что в составе лидера, который в шаге от титула, часть людей наработали в той или иной мере на комплименты. Не у всех конкурентов получится составить аналогичный список героев и заслуживших. А самое главное – только команда Семака набирает в среднем больше двух пунктов за игру. 

Любые претензии к «Зениту» адресуются сразу его конкурентам. Если команда с просчетами первая, то чем вы лучше? В РПЛ полно игроков без чемпионского звания, а теперь титул будет у Антона Заболотного. Впрочем, есть более полезные персоны, к успеху которых не придраться. У Дзюбы, хотя проблемных сезонов у «Зенита» было много, выработался стиль трудолюбивого форварда – а в молодости был в футбольном смысле глупее, так что его 50-й и 51-й голы в футболке петербуржцев не случайность, а результат труда. 

Кто не забыл «Зенит» Манчини - видит разницу. В прошлом году после 24 матчей было на 6 пунктов меньше и по драйву две вариации петербуржцев несравнимы. Кстати, теперь темп «Зенита» опережает чемпионский ритм «Локомотива» на один пункт, а по личным встречам опережают двух ближайших преследователей. Явно будет не худший чемпион, хотя пока официально первое место не получили – впереди шесть испытаний. Нужно завершить сезон достойно, чтобы не замарать яркую эмоциональную победу в Краснодаре

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Все комментарии
killerman77
killerman77 ответил spartach n1
   640 / 986
вчера в 20:13
а перейру надо было удалять прямой красной или где ?!
lotsman
lotsman ответил valt134
   529 / 986
вчера в 11:06
Зенит в Краснодаре сыграл ярко. Спору нет. Но неужели сильнейшая команда РПЛ определяется по одному матчу за сезон??? Дальше ТУПИК, то есть ЛЧ... Нам нужен такой «чемпион»???
Сильнейшая команда РПЛ определяется по положению в таблице. А какой чемпион ВАМ нужен? Кто сыграл ярко в ЛЧ, за последние сезоны?
valt134
valt134
   242 / 986
вчера в 06:04
Зенит в Краснодаре сыграл ярко. Спору нет. Но неужели сильнейшая команда РПЛ определяется по одному матчу за сезон??? Дальше ТУПИК, то есть ЛЧ... Нам нужен такой «чемпион»???
Zlatan35
Zlatan35 ответил susanin ultrazenith
   5 / 986
21 апреля в 22:47
Зенит - чемпион!
Не просто Чемпион, но и в ключевом матче с Краснодаром показал действительно чемпионскую игру.
Nikola45
Nikola45 ответил МКС
   17 / 986
21 апреля в 21:48
Не те герои Оренбург - 2 слива - 6 очков в копилку Уфа - 2 слива - 6 очков в копилку Анжи - газ пром денег обещал \, но не дал - слив - 3 очка в копилку Ну и федуновские судьи в полном составе Вот истинные герои зенита А все вышеперечисленное - так грязь из под ногтей
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith
       204 / 986
    21 апреля в 21:29
    Зенит - чемпион!
    Leningrad 84
    Leningrad 84 ответил ВАЙПЕР
       66 / 986
    21 апреля в 17:39
    Дзюба не воинскую честь отдавал, прикладывая руку к голове)) автор походу далёк от армии
    К сожалению, не служившие в ВС авторы Соккера, часто путают несравнимые понятия "воинского приветствия" и "воинской чести"...
    Beekeeper
    Beekeeper
       822 / 986
    21 апреля в 17:24
    Вообще до игры думал что Краснодар победит, ибо как играет зенит мне не нравилось, скучно вяло, но побеждал. Но вчерашний матч прям уххх и аххх )))) до сих в восторге от матча, спасибо обеим командам. Зенит молодцы, подтапливал вчера за вас, ибо 1 место нам точно не светит, а вот Краснодар далеко отпускать точно не нужно )) в ЛЧ с 2 места то хочется )))
    OLESOCC
    OLESOCC
       293 / 986
    21 апреля в 16:50
    Не говори гоп, пока не перескочишь!.
    spartach n1
    spartach n1
       30 / 986
    21 апреля в 16:01
    Levadia
    Levadia ответил Аксинья
       143 / 986
    21 апреля в 15:21
    Надеюсь,что снова заиграет!
    Олег Борткевич
    Олег Борткевич ответил МКС
       200 / 986
    21 апреля в 14:20
    Не те герои Оренбург - 2 слива - 6 очков в копилку Уфа - 2 слива - 6 очков в копилку Анжи - газ пром денег обещал \, но не дал - слив - 3 очка в копилку Ну и федуновские судьи в полном составе Вот истинные герои зенита А все вышеперечисленное - так грязь из под ногтей
    От зависти портится характер и страдает здоровье.
    spartach n1
    spartach n1
       30 / 986
    21 апреля в 13:52
    parallels
    parallels
       1 / 986
    21 апреля в 13:51
    сейчас, наверное, жирков/анюков завершат. надо ещё избавиться от балласта в арендах, эрнани отправить в тарасовку (с нашей доплатой) - и можно начинать покупать. под ЛЧ заманить игрока из европы гораздо проще. в приход ковачича не сильно верю - но звоночек однозначный: зенит ищет в европе сильного молодого игрока с именем. летом от трансферов зенита возможны нехилые возгорания к северо-востоку от москвы, имейте в виду!
    Аксинья
    Аксинья
       43 / 986
    21 апреля в 13:44
    Шева вернет Ракицкого в сборную если только власть на Украине переменится - тут любому понятно почему Ярик вне сборной...
    parallels
    parallels
       1 / 986
    21 апреля в 13:40
    привет хрякам! 😅
    МКС
    МКС
       39 / 986
    21 апреля в 13:36
    Не те герои

    Оренбург - 2 слива - 6 очков в копилку

    Уфа - 2 слива - 6 очков в копилку

    Анжи - газ пром денег обещал \, но не дал - слив - 3 очка в копилку

    Ну и федуновские судьи в полном составе

    Вот истинные герои зенита

    А все вышеперечисленное - так грязь из под ногтей
    Питермен
    Питермен
       52 / 986
    21 апреля в 13:31
    Герои не только Зенита, но и всей страны, которые победили кабинетного Федуна
    ВАЙПЕР
    ВАЙПЕР
    21 апреля в 13:31
    Дзюба не воинскую честь отдавал, прикладывая руку к голове)) автор походу далёк от армии
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