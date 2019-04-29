Не повторяется такое никогда. Удачный сезон ростовского СКА

вчера, 17:56

«Соккер.ру» рассказывает о самом удачном сезоне в истории ростовского СКА

Мы уже рассказывали об армейском коллективе из Ростова-на-Дону. О том, как СКВО, созданный маршалом Андреем Ивановичем Ерёменко в 1959 году, ворвался в класс А и сразу занял четвёртое место. И о том, как в 1981 году СКА под руководством Владимира Федотова выиграл Кубок СССР , дебютировал в еврокубках, а потом свалился в первую лигу. Теперь же вы сможете узнать, как в 1966 году ростовчане стали второй командой страны.

Катеначчо на Дону

Знаменитый Дед - Виктор Александрович Маслов, выигрывавший с «Торпедо» чемпионат и Кубок страны, в 1962 году прибыл на берега Дона и продолжил там свои новаторские опыты. Только случайность помешала ростовчанам попасть в тройку призёров по итогам чемпионата 1963 года. После этого сезона Деда позвали в киевское «Динамо», где он добился наибольших успехов. Старшим тренером ростовчан стал помощник Маслова Йожеф Беца.

Закарпатский венгр - сколько же прекрасных игроков и тренеров подарило нашему футболу Закарпатье - этот кусочек земли, вошедший в состав СССР в 1940 году, полузащитник ЦСКА , олимпийский чемпион 1956 года Йожеф Йожефович Беца пришёл в СКА раньше Маслова. Он прекрасно знал и местный футбол, и игроков. Поэтому именно на него и пал выбор.

При этом Беца не был единомышленником Маслова. Йожефу Йожефовичу была по душе игра миланского «Интера», которым руководил Эленио Эррера. Пусть и не сразу, Беца стал создавать своей команде нечто подобное, насытив среднюю линию. Это обеспечивало и большую прочность тылов, и быстрый переход от обороны к атаке.

В первом сезоне под руководством Бецы СКА снова был близок к попаданию на пьедестал. Но снова остался на четвёртом месте. За это ростовчан и прозвали четырежды четвёртыми. В следующем в 1965 году армейцы пришли на финиш седьмыми. Во многом из-за того, что команда испытывала кадровые проблемы, - травмы выбили из строя пятерых ведущих игроков. Самый известный из них - автор золотого гола первого Кубка Европы Виктор Понедельник так и не смог полностью восстановиться. Как выяснилось, в 1965-м Виктор Васильевич сыграл свой последний матч за СКА . Перезапустить карьеру в «Спартаке» у легендарного форварда не получилось, и в 1966 году, не сыграв ни одной встречи за «красно-белых», Понедельник закончил выступления.

Перед началом сезона вратаря ростовчан Анатолия Иванова вызвали в Киев. Да не куда-нибудь, а в ЦК компартии Украины. Где ему настойчиво рекомендовали перейти в «Динамо». Виктор Маслов очень хотел видеть Иванчика, как называли голкипера в Ростове, в воротах своей команды. Как вспоминал Анатолий Николаевич:

В Киеве, куда я летал тайком, мне вручили ключи от трехкомнатной квартиры. Возвращаюсь в Ростов, пишу рапорт об освобождении из СКА . Еще чернила не высохли, как раздался звонок. Вызывают «на ковер» к Иссе Александровичу Плиеву, командующему войсками СКВО. Захожу, там уже находится чекист-особист. «Где это ты, Иванов, находился последнюю неделю?» - сразу вопрос. - «В Киеве!» …А я-то думал, что за мной не следят, но, оказывается, был все время «под колпаком». Обращается тогда Плиев ко мне»: «К Деду летал?» Как откажешься? Признался - да, Маслов приглашает в Киев. И услышал: «В войска отправишься! Подальше! Родину защищать!» Короче, рву рапорт. Маслов звонит, объясняю ситуацию, он меня матом кроет: «Высылай ключи назад!» Отослал. Дед тогда сделал ставку на Виктора Банникова, тот и взлетел. Мог и я тоже по звёздному чемпионскому пути промчаться - да что теперь жалеть, я и в СКА нормальной дорогой прошагал.

Настало время познакомиться с армейским коллективом. Ворота защищал Анатолий Иванов, он же любимец ростовских болельщиков Иванчик. Запасные вратари Александр Бойченко и Владимир Щегловский. Правый защитник - игрок сборной СССР Виктор Гетманов, левый - Александр Кривобородов. В центре обороны ещё один футболист сборной Валентин Афонин и Валентин Казачёк. В запасе Станислав Афонин, Валерий Фисенко, Николай Дементьев и Ричардас Кучинскас, который мог успешно сыграть в средней линии. В полузащите Юрий Шикунов, Алексей Еськов, Анатолий Чертков или Ричардас Кучинскас. В резерве Юрий Колинько, который мог усилить атаку. И тройка нападающих Геннадий Матвеев, Олег Копаев и Валерий Буров. В запасе Владимир Андриенко и Анатолий Чистяков.

За одного битого

СКА начинал чемпионат матчами в Донецке и Одессе. Обе встречи у «Шахтёра» и СКА были выиграны со счётом 2:0. При этом пришлось играть без вызванных в сборную Гетманова и В. Афонина, а также травмированного Копаева, лучшего бомбардира чемпионатов 1963-го и 1965-го. Первым клубом, посетивший Ростов, стал «Спартак». Нулевая ничья, лучшей в которой стали вратари Анатолий Иванов и Владимир Маслаченко. Зато в следующей игре с киевлянами с Ростовом произошло что-то невероятное. Не пропускавшая в первых трёх турах оборона развалилась. Шесть раз доставал мяч из сетки не ставший динамовцем Иванчик. Андрей Биба забил два мяча и сделал две голевых передачи. Лишь незадолго до финального свистка Буров смог забить один мяч.

У «Черноморца» дома выиграли 2:0. Но уже в следующем туре ростовчане попали под раздачу в Баку, получив от «Нефтяника» 1:4. Пошли разговоры о несоответствии Бецы занимаемой должности. Но генерал Исса Плиев не спешил с заменой тренера, и Йожеф Йожефович получил шанс исправить дело. И вот обыграны «Арарат» и минское «Динамо». Предстояла тяжёлая поездка в Москву - в гости чемпиону страны «Торпедо» и ЦСКА . Но автозаводцы в то время переживали спад, проиграли два матча. Ростовчане нанесли им третье с результатом 3:1 - голы на счету Шикунова, Матвеева и Бурова. К матчу с ЦСКА очень вовремя выздоровел Копаев, забивший два из шести мячей в ворота армейцев. Команды выдали голевой спектакль, в котором победу праздновали гости с берегов Дона 6:4. СКА к тому времени делил со «Спартаком» второе и третье места, отставая от ЦСКА на три очка. А после победы над «Кайратом» армейцы и вовсе поднялись на вторую строчку. Но проигрыши сначала тбилисским, а потом и московским динамовцам, заставили СКА спуститься на ступеньку ниже. Выиграли у кутаисского «Торпедо» и снова две неудачи. Три победы на рубеже кругов, и снова три обидных проигрыша. Среди них и домашние 1:3 от «Нефтяника». Реванш не состоялся.

Но это поражение стало последним в чемпионате. СКА стал стремительно набирать очки. Тем более что кончился чемпионат мира и вернулись Гетманов с Валентином Афониным, которых так не хватало. В Киеве уже оторвавшемуся от всех лидеру пришлось с большим трудом отыгрываться. Динамовцы были рады ничейному исходу в игре с командой, которую они разгромили весной 6:1. СКА - четвёртый, а круг претендентов на медали весьма широк - тут и «Спартак», и Торпедо», и ЦСКА с «Нефтяником».

Ростов серебряный

У «Спартака» в Москве выигрывали 2:0 благодаря дублю Матвеева, но не удержали победный счёт - 2:2. Та же история в Минске. Эдуард Малофеев спас динамовцев от проигрыша на последней минуте. А ведь победа в любом из этих матчей выводила Ростов на второе место. Но потом команда Бецы выдала серию из четырёх побед. Разыгрался Копаев, забивавший мячи со второго этажа - 6 голов в четырёх матчах. СКА уже второй, ближайший из соперников «Нефтяник» в пяти очках. Но у бакинцев на две встречи меньше, и за серебро предстояло биться в последнем туре с «Торпедо».

Стадион «Ростсельмаш» с трудом вместил 32 тысячи болельщиков. А сколько остались за воротами, так и не сумев достать заветного билетика. Трибуны взорвались от радости в середине первого тайма, когда Геннадий Матвеев ворвался в штрафную и выложил мяч под удар Валерию Бурову. Анзор Кавазашвили был бессилен.

В рядах «Торпедо» великий Эдуард Стрельцов. Но игра шла под диктовку ростовчан. На долю Кавазашвили выпало куда больше работы, чем приходилось вступать в игру Анатолию Иванову. В начале второго тайма защитник гостей Александр Чумаков сыграл рукой в штрафной площадке, и Матвеев с пенальти забил второй мяч. В конце встречи Валерий Стаферов один гол отыграл, но это уже ничего не меняло. СКА взял серебро союзного чемпионата, показав яркий и содержательный футбол. Было одержано 20 побед в 36 матчах. Четверо ростовчан - Валентин Афонин, Виктор Гетманов, Олег Копаев и Геннадий Матвеев вошли в число 33 лучших футболистов года.

После этой победы гулял весь Ростов. Местные власти разрешили стихийное шествие болельщиков по городу. Более того, для обеспечения порядка были выделены отряды милиции. Но всё было мирно и благородно. Самих же футболистов наградили золотыми часами.