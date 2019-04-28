Раз, два, три, четыре, пять, - вышел «Селтик» поиграть

вчера, 17:02

«Соккер.ру» рассказывает, как команда Джока Стейна выиграла пять трофеев в сезоне 1966/67.

В историю «Селтика» сезон 1966/67 вошёл, как Annus mirabilis, что в переводе с латинского означает «год чудес». Действительно, у команды Джока Стейна получалось всё, за что они брались. Были выиграны четыре домашних турнира – шотландский чемпионат, Кубок Шотландии, Кубок Лиги, Кубок Глазго, и международный – Кубок чемпионов. При этом «Селтик» стал первым британским клубом, завоевавшим главный европейский клубный трофей.

И в забой отправился парень молодой

Этим историческим триумфом «хупс» были обязаны своему тренеру Джоку Стейну, проводившему лишь второй сезон в клубе. Потомственный шахтёр Стейн и сам выдавал уголь на-гора, даже будучи футболистом. Ибо в любительских командах платили гроши. Кроме того, шла вторая мировая война, а на шахтёров распространялась бронь. Поэтому Стейн продолжал спускаться в забой уже будучи игроком профессионального «Альбион Роверс». И только после окончания войны он сосредоточился на футболе.

«Альбион Роверс», в составе которого играл Джок, даже пробился в первый дивизион, но там с треском провалился. Однако полузащитника Стейна запомнили. Более того, через несколько лет пригласили в «Селтик». А там, уже через год, Джок стал вице-капитаном, а потом капитаном «хупс». Выиграл с ними чемпионат и Кубок Шотландии, потом ещё собрал приличный урожай наград. Любопытно, но перед переходом в «Селтик» Стейн раздумывал над завершением карьеры футболиста и подыскивал место на шахте.

Из бывшего «Шахтёра» получился сильный тренер. Но прежде чем стать четвёртым (да-да, четвёртым) в истории «Селтика» наставником, Стейн «тренировался на кошках». Работал с резервистами, потом возглавил «Данфермлин» и добился с «окунями» грандиозного успеха – выиграл Кубок Шотландии, занял четвёртое место в лиге и дошёл до полуфинала Кубка кубков. С «Хибернианом» он выиграл Суперкубок Шотландии, после чего получил приглашение вернуться в «Селтик». Уже в качестве старшего тренера. В 1965 году Стейн недолго поработал и со сборной Шотландии. Но вывести «тартановую армию» на чемпионат мира не вышло, и Джок сосредоточился на работе с клубом.

Стейн пришёл в «Селтик» весной 1965-го. «Кельты» выступали из рук вон плохо, и особых перемен с приходом четвёртого в истории тренера болельщики не почувствовали. «Хупс» завершили чемпионат на непривычно и неприлично низком восьмом месте. Особенно удручающе выглядела команда в трёх заключительных турах – 2:6 от «Фолкёрка», 1:2 с «Партик Тисл» и 1:5 от «Данфермлина». В мае Джок частично оправдался, выиграв Кубок Шотландии и Кубок Глазго. Но уже в сезоне 65/66 «кельтов» словно подменили. В упорной борьбе с «Рейнджерс» выигран чемпионат страны. В Кубке Шотландии «джерс» взяли реванш, победив в переигровке финала. Зато Кубок лиги уехал на «Селтик Парк». В Кубке кубков «хупс» дошли до полуфинала, выбив по дороге киевское «Динамо». Но пройти «Ливерпуль» не вышло – 1:0 в Глазго и 0:2 на «Энфилде». Тем не менее, работа нового тренера была видна невооружённым глазом.

Теперь познакомимся с командой. Ворота защищал Ронни Симпсон, признанный болельщиками «Селтика» лучшим стражем ворот в истории «хупс». При том, что Ронни появился в команде в 35 лет, поиграв и дома, и по соседству в «Ньюкасле». Симпсон рассчитывал доиграть с «Хайбз» и закончить, но Стейн взял его с собой «Селтик». Публика сначала не приняла возрастного новичка. Дело в том, что Ронни был протестантом, а его отец Джимми Симпсон и вовсе играл за «Рейнджерс». Через два года ни один болельщик «кельтов» не мог сказать худого слова о старике Ронни. Собрав урожай трофеев, Симпсон в 37 лет дебютировал в сборной Шотландии и помог ей обыграть англичан. На тот момент чемпионов мира. Ронни считал, что главное для вратаря – не пропустить. А как он справляется с этой задачей – дело десятое. Поэтому действовал он порою вопреки всем канонам вратарской техники. Джона Фаллона, напротив, болельщики любили и были готовы доверять ему. Но воспитанник клуба не оправдал доверия, безропотно проиграв конкуренцию Симпсону, который был на 10 лет старше.

Правого защитника Джима Крэйга Стейн нашёл в университетской команде Глазго. Слева играл воспитанник клуба Томми Геммелл. В центре легендарный капитан Билли Макнил и начинавший в полузащите Джок Кларк. Запасные – Йан Янг (правый защитник), Джим Брогэн (левый), Вилли О'Нил и Джон Кашли (центральные). Пара центральных полузащитников – Бобби Мёрдок и Берти Олд. В резерве Чарли Галлахер, Сэмми Хендерсон и Дэйви Каттенах. И четвёрка нападающих – Джимми Джонстон справа, Бобби Леннокс слева, сдвоенный центр Стиви Чаллмерс и приглашённый из «Хартс» Вилли Уоллес. Уоллес по ходу сезона заменил получившего травму лучшего бомбардира «кельтов» Джо Макбрайда. Также был весьма опасен для соперников Мишка Йоги, он же Джон Хьюз. Шесть человек из этого состава – Симпсон, Геммилл, Мёрдок, Олд, Джонстон и Леннокс, входят в символическую сборную «Селтика» всех времён.

Бесконечный победный марш

Одержав победы в восьми стартовых турах, «Селтик» дал понять остальным соперникам, что складывать чемпионские полномочия не намерен. Первое поражение «хупс» потерпели только в 17-м туре, пришедшимся на последний день 1966 года. В роли обидчика выступил «Данди Юнайтед» – 3:2. Тот же «Данди Юнайтед» нанёс «кельтам» второе поражение, оно же и последнее. Уже в Глазго, но с тем же результатом 3:2. Нельзя сказать, что «Селтик» выиграл лигу с подавляющим преимуществом. На финише команда Стейна опередила соседей из «Рейнджерс» на три очка. Другое дело, что «хупс» очень грамотно вели чемпионскую гонку, не подпуская преследователей на «расстояние выстрела». Игра команды была зрелищной и результативной. В 34 матчах чемпионы забили 111 мячей. Что касается «старой фирмы», то на своём поле «Селтик» обыграл «Джерс» 2:0, а на «Айброксе» была ничья 2:2.

Подобно спринтеру «Селтик» пронёсся по Кубку Лиги – за два месяца было сыграно 10 встреч. В решающем матче «Рейнджерс» обыгран 1:0. Все три встречи Кубка Глазго «хупс» завершили с одинаковым счётом 4:0. Сначала досталось «Джерс», потом «Куинз Парк» и «Партик Тисл». В Кубке Шотландии случилась одна заминка – ничья 0:0 в полуфинале с «Клайдом». Но в переигровке «Клайд» получил два безответных мяча. В финале же дубль Уоллеса принёс победу над «Абердином» 2:0 и причитающийся к ней Кубок.

Не имея равных в домашних турнирах, «Селтик» сделал упор на Кубок чемпионов. Предыдущая успешная кампания в Кубке кубков добавила «кельтам» смелости, и теперь они не боялись отправляться далеко от родного дома. Первым, кто встретился команде Стейна в Европе, был «Цюрих». Дома комфортную победу 2:0 обеспечили голы Геммилла и Макбрайда. В гостях левый защитник Геммилл оформил дубль (один из мячей забил с пенальти), а Чалмерс ограничился одним голом.

Ничего не смог противопоставить шотландцам чемпион Франции «Нант». Дома французы забили первыми, но Макбрайд, Леннокс и Чалмерс дали понять «канарейкам», что они лишние в споре за Кубок. В Глазго те же 3:1. Первым, кто осмелился перечить «кельтам», оказалась «Воеводина». У себя в городе Нови-Сад чемпионы Югославии выиграли 1:0. Но гола Милана Станича оказалось мало для выхода в полуфинал. В ответной игре Чалмерс на 50-й минуте сравнял счёт по сумме двух встреч. А в конце игры сказал своё капитанское слово Макнил.

Пражская «Дукла» оказала сопротивление в «Селтик Парк». Первый тайм 1:1. Но после перерыва чехи дважды недоглядели за Уоллесом и получили 1:3. В Праге «Селтик» неожиданно сыграл от обороны и добился нулевой ничьей, которая его вполне устроила. Во втором полуфинале «Интер» с большим трудом сломил сопротивление болгарского ЦСКА .

Львы из Лиссабона

Финал проходил в Лиссабоне. Фаворитом считался «Интер», владевший трофеем в 1964 и 1965 годах. И с первых минут шотландцам пришлось нелегко. Сандро Маццола бил головой наверняка, но мяч налетел на выставленное колено Ронни Симпсона. Но уже на 7-й минуте в ворота «кельтов» был назначен 11-метровый, который безупречно исполнил Маццола.

Но весь атакующий пыл миланцев как-то быстро выдохся. Вскоре на поле расцвёл «Селтик», чьи игроки получили потом прозвище «львы Лиссабона». Инициатива перешла к шотландцам, которые принялись раскачивать выстроенную Эленио Эррерой оборону. Вот Берти Олд засадил в перекладину, вот вратарь Джулиано Сарти отбил удар Томми Геммилла со штрафного. До перерыва итальянцы удержали свой скромный перевес, а потом…

На 63-й минуте Геммилл ударом с 25 метров пробил Сарти -1:1. Игра сразу стала осторожнее. Но всё же «хупс» дожали «Интер». Стиви Чалмерс подставил мяч под удар Бобби Мёрдока, и мяч полетел совсем не туда, где Сарти был готов принять его. Шла 84 минута. Через шесть минут «Селтик» принимал поздравления.

Выдающийся сезон, в котором «кельты» выиграли всё и забили 196 мячей в ворота соперников, завершился товарищеской встречей на «Сантьяго Бернабеу». «Реал» провожал Альфредо Ди Стефано и пригласил в гости победителя Кубка чемпионов. Наверно, в Мадриде рассчитывали увидеть «Интер». Но приехал «Селтик», который и тут выиграл. Единственный гол в ворота «королевского клуба» отправил Бобби Леннокс. Да и сама встреча мало напоминала товарищескую. Судье пришлось даже удались чересчур горячих Амансио и Олда.

В истории «Селтика» было ещё немало славных сезонов, но этот остаётся особняком. Повторить достижение команды Стейна наследникам «львов из Лиссабона» вряд ли получится.