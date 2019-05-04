«Арсенал» - «Брайтон»: будет ли оправдан статус фаворита?

04 мая 2019, 19:16

У подопечных Уная Эмери сейчас серьезные проблемы. Команда уже проиграла три встречи кряду. Поражения от «Вулверхэмптона», «Кристал Пэлас» и «Брайтона» вызывают целую массу вопросов.

Три поражения привели к тому что «канониры» опустились на пятую позицию АПЛ . Теперь отставание от «Челси» два балла, а от «Тоттэнхема» четыре. Пока еще есть шансы спасти положение и все-таки зацепиться за зону Лиги Чемпионов, но откровенно при такой игре явных перспектив к подобному, наверное, немного. Хотя нельзя сбрасывать со счетов, что «шпоры» выступают в Лиге Чемпионов. Плюс ко всему команда проиграла свой последние поединок и в случае победы «Арсенала» есть возможность сократить отставание до одного очка и все это выглядит действительно заманчиво и привлекательно.

Вроде бы все хорошо в плане перспектив на возвращение в Топ-4 для «канониров», если бы не целый ряд травмированных игроков – Начо Монреаль, Месут Озил, Аарон Рэмси, Роб Холдинг, Денис Суарес и Эктор Бельерин. Дисквалифицирован Эйнсли Мэйтленд-Найлс.

У «Брайтона» ситуация не лучше, чем у «Арсенала». Подопечные Криса Хьютона занимают семнадцатую позицию в АПЛ . Зону вылета команда опережает всего лишь на четыре пункта. В последнем туре «чайки» будут играть против мотивированного «Манчестер Сити». Учитывая все это реальных перспектив на набранные очки практически нет. Во многом шансы команды на то, чтобы продолжить выступать в АПЛ будут зависеть от того как, сыграет «Кардифф».

Стоит признать, что «Брайтон» сам виноват, что у команды будет настолько тяжелый финиш. На протяжении семи встреч этот коллектив не знаете побед. В пяти матчах «чайки» проигрывали. В четырех последних поединках был забит всего лишь один гол. Лечатся от травм Дэви Проппер и Хосе Искьердо.

Учитывая потери «шпор» и слабость «Брайтона» «Арсенал» должен сделать все от себя возможное, чтобы заработать полноценные три пункта. «Канониры» будут с первых минут встречи атаковать и это поможет им закономерно победить. Наша ставка – победа «Арсенала» с учетом форы в -1 за коэффициент 1,65 в букмекерской конторе Pinnacle.