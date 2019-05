Подопечный Слуцкого признан лучшим игроком чемпионата Нидерландов в апреле

Полузащитник «Витесса» Мартин Эдегор признан лучшим игроком чемпионата Нидерландов в апреле.

20-летний норвежец забил в прошлом месяце 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Хавбек стал лидером по обводкам (58) и созданным голевым шансам (18).

Player of the Month (April): Martin Ødegaard from @MijnVitesse 💛 🇳🇴



April stats:

⚽ 3 assists & 1 goal

🏃‍♂ Most dribbles (58)

📈 Most created chances (18)



