Первый победитель Fantasy - фан «Ювентуса», или Почему Хамес Родригес круче всех

вчера, 21:07

Для тех, кто не в курсе - у нас появился новый конкурс для продвинутых любителей футбола. Это классическая «Fantasy», и она была и раньше, но сказать по правде - «пылилась» в сыром виде на задворках сайта для тех, кому все остальные наши развлечения приелись. В конце февраля мы про нее вспомнили и решили попробовать создать конкурента конкурсу прогнозов. В марте прошел тестовый конкурс, по ходу которого мы ввели множество нововведений. Итак, что же нового в «Фэнтези»:

1) Вместо множества долгих конкурсов отдельно по каждому чемпионату, теперь единый ежемесячный, где каждый пользователь может выбирать футболистов из интересных ему популярных чемпионатов. Выбранные игроки переносятся с прошлого на новый месяц. Доступен один трансфер в день.

2) Появилась кнопка автоматического составления команды, если лень собирать самому. В дальнейшем по-прежнему можно корректировать состав с помощью трансферов. Как показал мартовский конкурс, даже с автосоставом можно попасть в призовую десятку, если потом грамотно использовать трансферы.

3) Если у вас уже есть команда, то на главной странице сайта есть отдельный блок выбранных игроков - это позволит ежедневно проверять актуальность состава.

4) О достижениях каждого выбранного игрока приходят оповещения. В том числе о достижениях Хамеса Родригеса, который, оформив хет-трик в матче «Бавария» - «Майнц», принес тем самым 18 очков всем, кто еще в него верил. Также можно подключить уведомления и на почту. Но по независящим от редакции причинам иногда возможны сбои, поэтому на всякий случай приносим извинения.

5) У капитана отдельная эмблема, теперь не надо его искать по всей команде. Назначение кэпа закрыто, когда проходят доступные для конкурса матчи и за час до их начала. К слову, пишите в комментариях, а нужен ли вообще капитан.

6) Помимо основного рейтинга за месяц, ниже него расположились рейтинги за сегодня и за вчера, а значит хорошие шансы стать героем хотя бы на пару дней.

7) В ежемесячный конкурс добавили матчи отбора Евро, чтобы не скучать две недели в паузы на игры сборных.

8) Во вкладку «история игроков» заносится и история их трансферов.

9) В режиме редакции команды можно перейти в профиль игрока, чтобы проверить, например, не пропустит ли он следующий матч, посмотреть статистику и т.д.

10) Можно почитать комментарии по хэштегу #fantasy прямо на странице конкурса.

11) Небольшие призы за первые десять мест - вип-статус и ваша любимая футболка Соккера :)

12) В тестовом режиме планируется убрать заработок денег за достижения футболистов. Сейчас же, если игрок начал не с первых дней конкурса, то помимо отставания по очкам он еще и сильнее, чем остальные, ограничен в финансовых средствах. Также планируется с майского конкурса все старые команды ограничить в трансферах до ста миллионов на команду. При желании сохранить старую команду тоже будет можно, но тогда без возможности трансферов.

13) Также в ближайших планах сделать мобильную версию конкурса.

Безусловно, есть и другие задумки, но не будем засорять вам голову.