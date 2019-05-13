«Болонья» - «Парма»: сумеет ли «Болонья» сохранить прописку в серии А?

13 мая 2019, 16:26

«Болонья» сейчас все силы бросила на то, чтобы сохранить прописку в элитном дивизионе Итальянского первенства. «Парма» имеет несколько лучшее положение в серии А, но команда еще не гарантировала себе место в серии А на следующий сезон.

«Болонья»

Подопечные Синишы Михайловича находятся на 15-й позиции в серии А. У команды пять очков преимущества перед «Эмполи», которая находится в зоне вылета. Очень неплохо команда себя чувствует в последних играх. Только один раз в пяти играх «Болонья» проигрывала и было это в противостоянии с «Миланом». Итоговый счет поединка 1:2.

Наконец-то заработала атака у команды. Чувствуется, что наработки главного тренера начали приносить результат. Не поможет в ближайшей встрече «россоблу» - Андреа Поли, Федерико Маттиело, Митчелл Дейкс и Никола Сантоне.

«Парма»

Команда не выигрывает уже на протяжении восьми игр. В теории подопечные Роберто Д`Аверса в теории могут покинуть элитный дивизион Италии. «Крестоносцы» очень слабо выступают в последних играх и продолжают падение в турнирной таблице. Они уже находятся на 14-м месте в турнирной таблице.

Отставание от той же «Эмполи» составляет шесть пунктов. Есть проблемы с составом у «Пармы». Травмированы у команды Альберто Грасси, Жонатан Биабиани, Роберто Инглезе и Риккардо Гальоло.

Статистика

«Болонья» сумела выиграть пять последних матчей кряду

«Болонья» только один раз в 12 последних играх на домашней арене проигрывала «Парме»

«Парма» не знает радости побед на протяжении восьми встреч – пять ничьих и три поражения

«Болонья» привлекательную игру показывает в последних встречах. Откровенно можно сказать о том, что хозяева выглядят фаворитом грядущего противостояния. Необходимо команде сделать все, чтобы обезопасить себя от зоны вылета. Ожидаем уверенную победу хозяев поля. Учитывая мотивацию, поддержку болельщиков, хорошую игру при стандартах мы не видим альтернативы. В букмекерской конторе Pinnacle подобный исход можно заиграть с коэффициентом 1,77.