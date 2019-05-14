«Вест Бромвич» - «Астон Вилла»: кто сумеет победить?

14 мая 2019, 10:29

Пока еще не определилась команда, которая составит компанию «Норвичу» и «Шеффилд Юнайтед» и отправится в элитный дивизион Английского первенства.

«Вест Бромвич»

По итогам Чемпионшипа команда финишировала на четвертом месте. Перед ответной игрой с «Астон Виллой» у команды серьезные проблемы, так как из-за дисквалификации Дуайт Гейл пропустит игру. В его активе 24 забитых мяча за весь сезон, а это третья часть от всех забитых голов по ходу всего чемпионата.

Первую игру с «Астон Виллой» будем откровенны «Вест Бромвич» провалил. Команда сумела забить первой, но потом решила сыграть строго в обороне за что практически мгновенно была наказана пропустив дважды. Теперь «дроздам» нужна в принципе любая победа на своей домашней арене. Вроде бы нет ничего сложного, но говоря откровенно тяжеловато будет команде добиться поставленных целей без своего главного лидера.

«Астон Вилла»

Приятный камбэк совершила команда в первом матче плей-офф и теперь ей хватит даже ничьи, чтобы выйти в финал плей-офф за выход в АПЛ . «Виллане» слишком зависимы от своего настроения. Далеко не всегда у команды получается демонстрировать по-настоящему свою лучшую игру, что мешает добиваться поставленных целей и задач.

У «Астон Виллы» перед выездом есть серьезная проблема с кадрами, так как лидер Тэмми Абрахам, который по ходу сезона забил 26 мячей еще не до конца залечил свое повреждение. Его участие в игре с «Вест Хэмом» находится под сомнением.

Факты об игре

«Вест Бромвич» на домашней арене сумел выиграть пять последних поединков. Каждый из этих поединков завершался на больше

«Астон Вилла» сумела выиграть 5 из 6 последних поединков

«Астон Вилла» в последних пяти встречах отпраздновала четыре победы

«Виллане» могут позволить себе сыграть от обороны, но опять же необходимо учитывать тот факт, что команда должна помнить неудачный опыт «Вест Бромвича» в первой игре. Гостям нужна победа, но при этом нет смысла утверждать о том, что именно с первых минут команда бросится в атаку, так как все-таки пропустив гол «Вест Бромвичу» нужно будет забивать дважды. Учитывая это есть неплохие перспективы к ставке на тотал меньше. В букмекерской конторе Pinnacle сыграть «низ» можно с коэффициентом 2,02.