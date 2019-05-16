Денисов, Глушаков и Комбаров. Куда податься ветеранам?

16 мая 2019, 12:30

Не только в «Локомотиве» и «Спартаке» поняли, что старички бывают строптивыми. «Соккер.ру» рассуждает о будущем известных футболистов.

Хоть ФК «Штрафбат» создавай после такого сезона. У Кокорина и Мамаева совсем другая история, но им тоже после выхода из тюрьмы придется искать себя в футболе заново. «Зенит», судя по всему, приютит Александра снова. А вот Павлу надо подумать, ведь «Краснодар» не спешит прощать хавбека - важно показать пример неотвратимости наказания за проступки сотням ребят в академии.

«Спартак» так о собственной клубной репутации не переживал при прежнем руководстве. Ведь Глушаков творил с клубом, что хотел. И в результате только после назначения Цорна – почти одногодка капитана команды и, как говорят годами, кровного родственника главы РПЛ (само по себе не грех, но штрих к портрету), могут поставить задачу убрать Дениса из состава «красно-белых».

А внук неизвестного Дениса из древности – Игорь Денисов, снова взялся за старое. На «больничном», но в «Локомотиве» история тоже веселая. Если в двух словах, то Геркус на прощание заключил с ветераном новый контракт, хотя по Фернандешу приняли другое решение – старикам в «Локомотиве» место, но только если нужны на поле и не требуют место в старте.

В результате новое руководство не прочь расторгнуть контракт, а Сёмин нашел Игорю замену на поле. Денисов в этот раз не сосредоточен строго на деньгах – достаточно за жизнь заработал, ему скорее хочется в основу, как привык. Но Баринов разыгрался и Крыховяк в полном порядке. Поэтому и возник вопрос, а что дальше? И вариантов немало.

Денис Глушаков («Спартак», 32 года)

Одногодок Месси не набрал идеальную форму, как Лионель. В менеджменте «красно-белых» всегда хотели казаться садистами, но скорее мазохисты, судя по тому, что допустили во всех сферах деятельности клуба, особенно по части субординации. Глушаков не будет верным воином Кононова и «Спартака», ему пора найти новый клуб, ведь если останется – проиграют все стороны.

Но платить на прощание 1.5 млн евро за досрочный разрыв контракта не хочется. Свинством со стороны Дениса будет брать деньги, если есть вариант с арендой или продажей. Говорят о «Ростове», хотя непонятно, стоит ли Карпину рисковать. Да, Глушаков с тех краев и, скорее всего, Валерию Георгиевичу карьеру не испортит. Но играет-то Денис плохо…

В «Ахмате», «Арсенале» или «Ростове» хавбеки интереснее. Также Дениса нельзя сплавить в бедный клуб – не потянут зарплату. Глушаков из-за состояния формы легко может присесть на скамейку за спиной Норманна и Гацкана, какая уж тут Европа? Но кто-то Дениса приютит обязательно. Скорее в РПЛ , но Турция или Греция возможны, все зависит от позиции «Спартака».

Юрий Жирков («Зенит», 35 лет)

По репутации из списка выбивается, по возрасту подходит. И уходит красиво – с чемпионским званием, не скандально. Жирков понимает, что для ЛЧ Семаку нужен более молодой левый латераль. А намеком на уход Юрия является, например, что его не включили в заявку на Лигу Европы. Не верили, что состояние здоровья позволит Жиркову вернуться на поле, но он выходил весной и сыграл, как сейчас может. Намного слабее, чем был всего пару лет назад – потерял скорость и выносливость.

Но если захочет сделать приятно «Тамбову», вышедшему в РПЛ , тоже может уехать в родной город на годик. Хотя если Юрий примет решение о завершении карьеры – тоже не удивимся. Уходить чемпионом, в которого не бросают камни, хотя играл за соперников ЦСКА , «Динамо» и «Зенит», довольно приятно. Но по старой «армейской» памяти Акинфеева не огорчил на выходных. А Семаку нужен латераль, который с такой позиции попадет в ворота в важном матче Лиги чемпионов. И это будет уже не Жирков.

Александр Бухаров («Рубин», 34 года)

Пригодится аутсайдерам следующего сезона? «Зенит» платил за форварда бешеные деньги, но Бухаров не смог заиграть в Санкт-Петербурге. Моменты ему создавали не хуже, чем Азмуну – без шуток, шансы были роскошными, а игра того состава в атаке была лучше, чем сейчас. Но Бухаров не раскрылся так, как у Бердыева в «Рубине». Потом в «Ростове» пришел в себя и Курбан Бекиевич забрал склонного к депрессии и азарту футболиста в Казань.

Не исключено, что Бухаров набрался опыта в том, чего делать профессиональному футболисту не стоит – например, устраивать скандалы, но Александр в 34 года не создает голы, поэтому летом сменит клуб. Бухаров похож на Дзюбу? Старт у Александра был куда более простой и приятный, чем у Артема – 2 чемпионства. Но сейчас только скромные финансовые аппетиты по сравнению с коллегами в списке позволят форварду найти новый клуб. Если хочет играть, конечно же, а не завершить карьеру.

Дмитрий Тарасов («Локомотив», 32 года)

В этом списке у одного Жиркова карьера прошла без невероятных скандалов. А вот Тарасов уже из оперы Глушакова – еще и по личной части стал знаменитым. Сейчас вроде бы все тихо и мирно – пока, но нас больше волнует футбольная сторона. И непонятно, за какие такие заслуги игрок готовности Тарасова вообще делает в «Локомотиве». Загадка, ведь Дмитрий буквально бесполезен.

У него 309 сыгранных минут в РПЛ , ему уже 32 года, давно не прогрессирует. Единственная причина, почему Тарасов может остаться – готов сидеть на скамейке и получать меньше, но остаться участником заявки клуба из Лиги чемпионов. Такой вариант не исключен. Но не логичнее ли взять двух молодых ребят из академии, вроде Баринова, отдать им на двоих 40 % зарплаты Тарасова и подстраховать таким образом основных хавбеков?

Дмитрий Комбаров («Спартак», 32 года)

У «Спартака» многие могут покинуть команду, но по разным причинам. Ребров – третий вратарь, а возраст не позволяет ставить на него в первую очередь, а не на Максименко или Селихова. Ещенко – потому что возраст. Фернандо может сам пожелать сменить обстановку и поиграть в другой лиге. Зе Луиш – аналогичная причина, а еще «Спартаку» нужны деньги на трансферы, да и форвард – одна из самых ликвидных позиций.

Так что Дмитрий Комбаров, оказавшись резервистом после покупки Айртона, легко может остаться в «Спартаке». Вроде как не был частью «слива» тренера – сомнительно, но трибуны его не распинают на словах. Тогда пострадал Ещенко, а Комбаров играл себе и играл. Но если бы Дмитрий думал не о зарплате в «Спартаке», а о футболе, ему давно стоило уйти. Во-первых, если нужно выжать из него достойный футбол, то лучше ставить в атаку. Во-вторых, его брат Кирилл в Туле куда счастливее как игрок, чем был в Москве.

Так что легенде «Спартака» 21 века – у Дмитрия полно матчей, голевых передач, реализованных пенальти и многих лет на бровке, пора подумать, что важнее, статус игрока «красно-белых» или футбол. Комбаров по характеру ровно как Глушаков, только помалкивает больше, зато уже выдал – не видит причин сдаваться Айртону. Но у тренера и руководства могут быть другие мысли по поводу перспектив 32-летнего хавбека, который так и не научился играть в обороне.

Игорь Денисов («Локомотив», 34 года)

Фактически сейчас видим конец профессиональных карьер последних игроков предыдущего футбольного поколения, самых молодых времен Евро-2008, на котором сыграли Жирков и Анюков. Денисов и Глушаков на турнире не выступали – Игорь отказался, а Денис в том году за молодежку впервые сыграл. Но они в общем списке поколения, как и Олег Иванов из «Ахмата», например.

Но возраст еще позволяет Глушакову подумать о более достойном завершении карьеры, чем у него получилась в «Спартаке». А футбольные связи и лимит – если снизит финансовые аппетиты, заставят неплохие команды к нему присмотреться. Карпин, скорее всего, не откажется от Дениса, особенно если Еременко заберут в «Локомотив», а также если у Романа будут травмы, так что все возможно.

И Игорь Денисов, раз у него новый спорный контракт с «железнодорожниками», который хотели бы разорвать, уже подыскивает новый клуб. Игорю сложнее, чем Денису – через два дня исполняется 35 лет, а для центрального хавбека это много. За рубеж ехать менталитет не позволит, как и оклад. Маленькие клубы будут бояться подписывать Денисова – а вдруг испортит атмосферу в раздевалке? Прецеденты были, без скандалов не обошлось ни в одном клубе, где играл, только масштабы ссор разные.

Клубы учатся контролировать ветеранов?

У этого разговора есть и социальный аспект. Почему возрастные игроки, которые не рубятся так, как Месси и Роналду после тридцати, должны гарантированно быть в составах больших клубов РПЛ ? Не логичнее ли вкладывать деньги в молодежь? Особенно если каждый понимает, что от Глушакова или Денисова неприятностей можно ждать не только на поле после их ошибок в опорной зоне.

Похоже, события сезона – часть процесса излечения от лимита и швыряния деньгами. Например, обычно ураган «Игорь» уничтожал все, к чему прикасалась его дикость. Но Сёмин не позволит Денисову влиять на состояние «Локомотива». Хавбек исчез, а Баринов и Крыховяк спокойно играют. Футболист тоже не пропадет, ведь можно как угодно относиться к игрокам с подмоченной репутацией и спадами, как у Глушакова или Денисова, но многие тренеры придерживаются мнения Самедова - что раньше трава была зеленее.

И раз новое поколение якобы слабее, Денисов, Комбаров или Глушаков без труда найдут себе другие клубы. Никаких «черных меток», если негде клейма ставить, в РПЛ не существует. Зачем выходить на «пенсию», если можно получать десяток миллионов рублей в месяц, еще и с помощью футбольного авторитета в новых клубах растолкать всех локтями и быть важнее, чем в Москве или Санкт-Петербурге? Конечно, кто из списка внутренним достоинством, то ставку на себя оправдает на поле.

Жирков – лидер «Тамбова»? Легко представить, если здоровье позволит. А вот у кого нет нужных для достойной игры в футбол качеств – просто заработают не в «Спартаке» или «Локомотиве», а в другом месте. Конкуренты не нужны тем, кто колотит капитал, а не работает над собой. И ветеранов, которым пора менять клубы, в РПЛ хватает. Сразу 82 футболиста старше 32 лет. И не у каждого статус Анюкова – Александр перевод в дубль прошел достойно, как пятикратный чемпион страны. У защитника тоже характер, но играть не бросил.

Также не каждому повезет как Маркизио – получать огромные деньги за проживание в Санкт-Петербурге. Кому-то из футбольных столиц придется уехать. Поэтому и возник актуальный вопрос последних дней. Где видите Денисова, Глушакова и компанию с выработанной годами репутацией? И хотели бы, если болеет за клубы не из Москвы и Санкт-Петербурга, чтобы эти футболисты в новом сезоне играли за ваши любимые команды?