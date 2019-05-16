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«Фенербахче» вновь заинтересовался Зе Луишем

16 мая 2019, 03:08

«Фенербахче» этим летом хочет усилить атакующую линию команды и вновь заинтересовался нападающим «Спартака» Зе Луишем, информирует источник.

Отмечается, что турецкий клуб считает кандидатуру 28-летнего форварда приоритетной.

Напомним, «Фенербахче» проявлял интерес к Зе Луишу минувшей зимой.

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Все комментарии
Бестрофейный
Бестрофейный
   96 / 840
16 мая в 13:41
Стыдно за спартак, бросается игроками, как кеглями.
Charlie Scene
Charlie Scene
   275 / 840
16 мая в 11:00
немедля продать его туркам
Константин Белых
Константин Белых
   129 / 840
16 мая в 10:38
Продавать на любых условиях. Шланг он а не нападающий. Даже за 5 млн. А вообще-сколько дадут..
Alpribas
Alpribas
   76 / 840
16 мая в 10:08
Пора сваливать из свинарника.
11-и метровый
11-и метровый
   23 / 840
16 мая в 09:00
Зелуишка и сам будет рад сорваться от тарасовских.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 840
16 мая в 08:19
Продавать не задумываясь....
Зачем Спартаку вообще надо было иметь у себя нападающего из какого то там венгерского клуба, не забившего за Спартак за 4 чемпионата ни разу больше 8-ми мячей.....))))
ДАША Д
ДАША Д
   164 / 840
16 мая в 04:29
Зе Луиш уже не тот.
STVA 1
STVA 1
   39 / 840
16 мая в 03:51
Они его каждый типа покупают
Nimbles
Nimbles
   33 / 840
16 мая в 03:49
Лушка готов сбежать хоть в Турцию, хоть к чёрту самому, лишь бы из тарасовского ада.
parallels
parallels
   5 / 840
16 мая в 03:37
зелуиш после побега из тарасовки в турцию.
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