«Фенербахче» вновь заинтересовался Зе Луишем

«Фенербахче» этим летом хочет усилить атакующую линию команды и вновь заинтересовался нападающим «Спартака» Зе Луишем, информирует источник.
Отмечается, что турецкий клуб считает кандидатуру 28-летнего форварда приоритетной.
Напомним, «Фенербахче» проявлял интерес к Зе Луишу минувшей зимой.
Зачем Спартаку вообще надо было иметь у себя нападающего из какого то там венгерского клуба, не забившего за Спартак за 4 чемпионата ни разу больше 8-ми мячей.....))))
Зачем Спартаку вообще надо было иметь у себя нападающего из какого то там венгерского клуба, не забившего за Спартак за 4 чемпионата ни разу больше 8-ми мячей.....))))