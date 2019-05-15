«Спартак» подпишет полузащитника сборной Украины

Согласно информации источника, полузащитник «Генка» и сборной Украины Руслан Малиновский, скорее всего, продолжит карьеру в московском «Спартаке». В данный момент между клубами продолжаются переговоры.
Ранее сообщалось, что на 26-летнего футболиста претендует «Рома».
В нынешнем сезоне Малиновский провел 36 матчей в чемпионате Бельгии, забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.
У парня всё ещё впереди,так что Спартак под большим сомнением.
У парня всё ещё впереди,так что Спартак под большим сомнением.
Поскорей бы растащили к й.......й мамке!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Поскорей бы растащили к й.......й мамке!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Но парняга может присушить болтовню игрой и результатом...
Правда, таким образом, сборная соседей будет чахнуть с каждым подобным приобретением нашими клубами..:))
Но парняга может присушить болтовню игрой и результатом...
Правда, таким образом, сборная соседей будет чахнуть с каждым подобным приобретением нашими клубами..:))
P.S.сегодня Петро Порошенко ввёл закон о запрете русского языка, кто будет говорить на русском-штраф или тюрьма, поэтому все должны гутарить на искалеченной укр мове.
P.S.сегодня Петро Порошенко ввёл закон о запрете русского языка, кто будет говорить на русском-штраф или тюрьма, поэтому все должны гутарить на искалеченной укр мове.
МАЛИНОВСКОМУ НЕ НУЖЕН СПАРТАК, ЭТОТ КЛУБ ПОЗОРЕН АПРИОРИ, А ИГРАТЬ В НЕМ - ЛЮТЫЙ ЗАШКВАР!
МАЛИНОВСКОМУ НЕ НУЖЕН СПАРТАК, ЭТОТ КЛУБ ПОЗОРЕН АПРИОРИ, А ИГРАТЬ В НЕМ - ЛЮТЫЙ ЗАШКВАР!