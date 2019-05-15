«Спартак» подпишет полузащитника сборной Украины

15 мая 2019, 19:48

Согласно информации источника, полузащитник «Генка» и сборной Украины , скорее всего, продолжит карьеру в московском «Спартаке». В данный момент между клубами продолжаются переговоры.

Ранее сообщалось, что на 26-летнего футболиста претендует «Рома».

В нынешнем сезоне Малиновский провел 36 матчей в чемпионате Бельгии, забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.