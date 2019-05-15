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«Спартак» подпишет полузащитника сборной Украины

15 мая 2019, 19:48

Согласно информации источника, полузащитник «Генка» и сборной Украины Руслан Малиновский, скорее всего, продолжит карьеру в московском «Спартаке». В данный момент между клубами продолжаются переговоры.

Ранее сообщалось, что на 26-летнего футболиста претендует «Рома».

В нынешнем сезоне Малиновский провел 36 матчей в чемпионате Бельгии, забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.

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Все комментарии
Klaus-S
Klaus-S
   779 / 840
16 мая в 11:25
Сомневаюсь что Малиновскому будет интересен этот переход. Ну, может финансово и то не факт. Думаю у него варианты есть и получше. Ну а если перейдёт , то сборной Украины будет его не хватать. ))
viv
viv
   803 / 840
16 мая в 10:03
Зачем менять Генк на семинулевых? Позоров захотелось?
Faustello
Faustello ответил particular
   22 / 840
16 мая в 09:39
Если переход состоится, то ажиотаж и зубоскальство обеспечены..:)) Но парняга может присушить болтовню игрой и результатом... Правда, таким образом, сборная соседей будет чахнуть с каждым подобным приобретением нашими клубами..:))
Если легенду клуба Иуду не уберут, он всех новых игроков портить будет и толку не будет.
Faustello
Faustello ответил Котэ в тельняжке
   22 / 840
16 мая в 08:50
Будет издеваясь есть сало и ему не давать;)
Я имел ввиду что по ночам свинкам бока обгрызать в тихаря )))
Klasse
Klasse ответил Рыжая Борода
   554 / 840
16 мая в 08:21
Лол, а чьи? Вообще, Севастополь - мой любимый город на Украине😍
GKN
GKN ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
   333 / 840
16 мая в 08:09
А Глушаков переходит в Киевское Динамо)))
Это был бы обмен года!
Levadia
Levadia
   178 / 840
16 мая в 07:25
🦆 скорее всего!
У парня всё ещё впереди,так что Спартак под большим сомнением.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   742 / 840
16 мая в 05:28
Малиновский играл за Шахтер, Зарю, Севастополь...это не укр команды ))
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке ответил Faustello
   191 / 840
16 мая в 05:20
Будет издеваясь есть сало и ему не давать;)
Nimbles
Nimbles
   33 / 840
16 мая в 02:48
Спартаку проще десяток зулусов отловить.
Caniggia
Caniggia
   44 / 840
16 мая в 01:41
Вряд ли он захочет завершить карьеру в сборной в 26 лет.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответил Dinamovets1927
   378 / 840
16 мая в 00:41
    San Skra
    San Skra
    16 мая в 00:28
    Вряд ли это возможно, он понимает, что с ним могут поступить как с Ракицким, и не думаю, что Спартак это повышение после Генка, если и перейдет, то куда-то в Европу.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
       236 / 840
    15 мая в 23:35
    Трудно сейчас сказать кто от этого выиграет
    Napoleon Bonapart
    Napoleon Bonapart ответил Литейный 4
       227 / 840
    15 мая в 23:24
    Ну так страну Окраину растаскивают, почему бы сборную не разобрать. Гыгыгы
    +100000000000000000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Поскорей бы растащили к й.......й мамке!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Дима Головашич
    Дима Головашич ответил CВИН
       229 / 840
    15 мая в 23:10
    лучше бы еще одного Лапочкина подписали
    Нам хотя бы одного, а то вы себе всех забрали, у вас даже Бекао теперь от свистка до свистка играет.
    Я НЕНАВИЖУ спартак
    Я НЕНАВИЖУ спартак ответил Zenit_84
       259 / 840
    15 мая в 22:35
    Это точно!
    Что там у тебя, каска не снимается ни как?
    Zenit_84
    Zenit_84 ответил А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
       145 / 840
    15 мая в 22:26
    Майданутые из сборной выгонят.
    Это точно!
    Я НЕНАВИЖУ спартак
    Я НЕНАВИЖУ спартак
       259 / 840
    15 мая в 22:15
    А Глушаков переходит в Киевское Динамо)))
    Я НЕНАВИЖУ спартак
    Я НЕНАВИЖУ спартак
       259 / 840
    15 мая в 22:13
    Да єто зашквар, причом двойной!!!!
    particular
    particular
       2 / 840
    15 мая в 22:08
    Если переход состоится, то ажиотаж и зубоскальство обеспечены..:))
    Но парняга может присушить болтовню игрой и результатом...
    Правда, таким образом, сборная соседей будет чахнуть с каждым подобным приобретением нашими клубами..:))
    Dinamovets1927
    Dinamovets1927
       611 / 840
    15 мая в 22:00
    Брехня и провокация!!Йод из Тарасовки Руслику в хвост не впирался!!
    CВИН
    CВИН
       284 / 840
    15 мая в 21:53
    лучше бы еще одного Лапочкина подписали
    mugik1973
    mugik1973 ответил Splurgeloa
       328 / 840
    15 мая в 21:45
    Он об этом тебя обязательно спросит.
    VV V
    VV V
       299 / 840
    15 мая в 21:21
      Faustello
      Faustello ответил Литейный 4
         22 / 840
      15 мая в 21:16
      А оно ему надо через год в Пердиве за российский середняк пылить? Гыгыгы
      Хохлы сало любят - будет вампирить по ночам на соклубниках )))
      Faustello
      Faustello
         22 / 840
      15 мая в 21:15
      Глушаков - я его уничтожу, запарю до смерти!
      Юрий Климов 1
      Юрий Климов 1 ответил Лакшери
         306 / 840
      15 мая в 21:14
      Этого никогда не произойдет )) ваш максимум - гулиев
      А ваш максимум перспективный старичок Де России в пару к престарелому юнцу Маркизии...…Чтобы веселее было по Питеру гулять.
      Gessenschaft
      Gessenschaft
         478 / 840
      15 мая в 21:11
        dimagas1
        dimagas1 ответил Михаил Славнов
           281 / 840
        15 мая в 21:10
        Бегут из сборной укроины добровольно.
        Куда хоть бегут?Мокшане не смешите меня на ночь глядя)))
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