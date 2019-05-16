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Корнеев: «„Зенит“ вел переговоры с Дибалой, Суаресом и Игуаином»

16 мая 2019, 10:14

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев рассказал, какие футболисты могли оказаться в клубе из Петербурга.

Если мы говорим о топовых игроках или о потенциально топовых, то в определенный момент переговоров финансовая составляющая играла большую роль. Однако практика показывала, что в Питер хотят ехать практически все. Все знают о возможностях клуба «Зенит», его амбициях, Петербург - прекрасный город. Если игрок хочет расти, подняться в трансферной цене, с такими футболистами можно было договариваться.

Я могу назвать лишь несколько фамилий из тех, с кем не удалось договориться. Луис Суарес, Матич, Оскар, Дибала. Они были молодые на тот момент. Причины, по которым они не оказались в «Зените», - разные. Даже рассматривали Игуаина. Просто сделка оказалась слишком дорогой для того времени. Это не было связано с их нежеланием ехать в Россию. Если такое происходило у меня и руководства клуба - мы были в постоянном контакте - сразу же закрадывалось сомнение: а нужен ли такой игрок, что его надо сильно убеждать? И недопустимо, когда, учитывая положение «Зенита», нам начинали выкручивать руки.

Накануне сообщалось, что в «Зенит» может перейти полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси

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Все комментарии
Agamaga
Agamaga
   204 / 840
17 мая в 12:11
В какой момент Суарес мог рассмотреть предложение от Зенита? Он всегда был бойцом на поле и привлекал к себе внимание топ клубов, коим Газпром не является.
Гавроша
Гавроша
   21 / 840
16 мая в 23:22
А при чем тут росси? Пусть к мазутным катится, там ему самое место!
Mi6
Mi6
   511 / 840
16 мая в 21:23
Всё некуда народные деньги деть?
Правдин Семён
Правдин Семён ответил mamba9090909
   36 / 840
16 мая в 18:46
Неожиданно. С удовольствием принимаю извинения. И приношу свои, если первым постом зацепил чувства болельщика-это было ради шутки,а не издевки.
Ozabot
Ozabot
   794 / 840
16 мая в 18:21
Ничего удивительного не сказал. На рассвете карьеры игрока агенты цепляются за них и начинают рассылать спам том-менеджерам всех клубов в общей рассылке. И на каждого такого Дибалу приходится пара тысяч спама, которые потом нигде не раскрываются.
mamba9090909
mamba9090909 ответил Правдин Семён
   719 / 840
16 мая в 18:21
Воображе́ние — способность человека к спонтанному возникновению или преднамеренному построению в сознании образов, представлений, идей объектов, которые в опыте в целостном виде не воспринимались или не могут восприниматься посредством органов чувств (как, например, события истории, предполагаемого будущего, явления не воспринимаемого или мира, не существующего вообще - сверхъестественные персонажи сказок, мифов и пр.)[1]; способность сознания создавать образы, представления, идеи и манипулировать ими; играет ключевую роль в следующих психических процессах: моделирование, планирование, творчество, игра, память. В широком смысле, всякий процесс, протекающий «в образах» является воображением.
Полностью согласен. Человек с развитым воображением более интеллектуален, более развит творчески и способностью всестороннего мышления. А (глюки), это я так просто, извини.
Правдин Семён
Правдин Семён ответил рже
   36 / 840
16 мая в 17:55
Ты как никогда прав!Ничего не остаётся, кроме как поставить тебе "лайк".Постоянно ворую термины из Википедии и пишу,что это я придумал-ничего не могу с собой поделать.
STVA 1
STVA 1
   39 / 840
16 мая в 17:54
Сказать можно много !
рже
рже ответил Правдин Семён
   433 / 840
16 мая в 17:51
Твой стиль общения это копировать из интернета статьи и выставлять за свои,а свинья и в Африке свинья,не читать не писать ненаучили,только копировать
Правдин Семён
Правдин Семён ответил Palex
   36 / 840
16 мая в 17:43
Весьма ценный совет.А в обычной жизни юмор не уместен по-вашему?Может это Вам стоит пойти работать в какое-нибудь "бюро полезных советов"?Там хоть по делу будет, я ведь совета не просил.
Palex
Palex ответил Правдин Семён
   60 / 840
16 мая в 17:39
Ну так иди в Аншлаг, таи и юмори.
Правдин Семён
Правдин Семён ответил mamba9090909
   36 / 840
16 мая в 17:36
Воображе́ние — способность человека к спонтанному возникновению или преднамеренному построению в сознании образов, представлений, идей объектов, которые в опыте в целостном виде не воспринимались или не могут восприниматься посредством органов чувств (как, например, события истории, предполагаемого будущего, явления не воспринимаемого или мира, не существующего вообще - сверхъестественные персонажи сказок, мифов и пр.)[1]; способность сознания создавать образы, представления, идеи и манипулировать ими; играет ключевую роль в следующих психических процессах: моделирование, планирование, творчество, игра, память. В широком смысле, всякий процесс, протекающий «в образах» является воображением.
Правдин Семён
Правдин Семён ответил рже
   36 / 840
16 мая в 17:33
Исходя из стиля общения,один из нас двоих точно свинья и хрюкает.Но это определенно не я.
Правдин Семён
Правдин Семён ответил Palex
   36 / 840
16 мая в 17:31
Что ж тут все такие умные? Это ж даже не троллинг.
Ю́мор — интеллектуальная способность подмечать в явлениях их комичные, смешные стороны. Чувство юмора связано с умением субъекта обнаруживать противоречия в окружающем мире[1].

В широком смысле — всё, что может вызвать смех, улыбку и радость.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   787 / 840
16 мая в 16:33
Ребята, что же вы все не по делу комментируете и не принимаете во внимание ключевые слова Корнеева: " Когда игроки были молодые ". С чего бы только Корнееву вспоминать сей факт? Не потому ли, чтобы показать миру, какой "Зенит" "крутой"...
Тага Дага
Тага Дага
   230 / 840
16 мая в 16:28
Зато можно перейти в зенит и не играть...получать миллионы и стать липовым чемпионом.. есть свои судьи..Еськов...Левников...Казарцев...Корнеев забыл упомянуть Левандовского..Кейна..столько смеялся😂😂😂😂😂😂молодцы парни что не пришли. ..угробили бы карьеру.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
   198 / 840
16 мая в 15:27
громко сказано , а на деле одни слухи
pomor45
pomor45
   62 / 840
16 мая в 15:17
Просто Корнееву хочется показать какой он был крутой, Может и крутой, но очень далёкий от реалий.
spartach091
spartach091
   174 / 840
16 мая в 15:16
Все хотят подоить зенит и заработать на три старости за год
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   461 / 840
16 мая в 15:07
не жили хорошо и не стоит начинать.
vovinho11
vovinho11
16 мая в 15:06
Из Ювентуса в зенит переходят только бухие и бездомные
kotmyshka
kotmyshka
   117 / 840
16 мая в 15:06
когда это было, уже быльем поросло
vovinho11
vovinho11
16 мая в 15:03
Если ребята трезвые, то не перейдут
спартак 1987
спартак 1987
   201 / 840
16 мая в 14:41
Корнеев: хотели в зенит привезти Игуаина и Суареса...пока удалось только Забалотного🤣
kilot11
kilot11
16 мая в 14:33
хахаха вот это он чемпионство попраздновать))))
mamba9090909
mamba9090909 ответил Правдин Семён
   719 / 840
16 мая в 14:17
Круто, конечно. В голове картинка: -"Алло.Это "МанСити"? -Да.Кто звонит? -Это Корнеев из "Зенита".Хотим купить Агуэро. Даём 20 миллионов $.Наличными. -Он стоит 80... (В сторону : " Алексей Борисович,они хотят 80").После паузы : -Мы не согласны на такую сумму. Всего доброго. " Доклад Фурсенко :"Трансфер Агуэро сорвался. Слишком большая сумма за потенциально перспективного игрока".
Когда в голове картинки (глюки), голову лечить надо.
Palex
Palex ответил Правдин Семён
   60 / 840
16 мая в 14:00
Ты статью внимательно почитай, петрушка.
minai
minai
   285 / 840
16 мая в 13:52
Просто Зенит хотел ослабить конкурентов по ЛЧ.
BARCDJIN
BARCDJIN
   103 / 840
16 мая в 13:42
Тока Игуаин достоин этого всекоорумпированного простите госпаде клуба..
рже
рже ответил Правдин Семён
   433 / 840
16 мая в 13:39
Когда они были молодыми и не играли в топ клубах,читать научись потом хрюкай
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