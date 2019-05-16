Корнеев: «„Зенит“ вел переговоры с Дибалой, Суаресом и Игуаином»

Бывший спортивный директор «Зенита» рассказал, какие футболисты могли оказаться в клубе из Петербурга.

Если мы говорим о топовых игроках или о потенциально топовых, то в определенный момент переговоров финансовая составляющая играла большую роль. Однако практика показывала, что в Питер хотят ехать практически все. Все знают о возможностях клуба «Зенит», его амбициях, Петербург - прекрасный город. Если игрок хочет расти, подняться в трансферной цене, с такими футболистами можно было договариваться.

Я могу назвать лишь несколько фамилий из тех, с кем не удалось договориться. Луис Суарес, Матич, Оскар, Дибала. Они были молодые на тот момент. Причины, по которым они не оказались в «Зените», - разные. Даже рассматривали Игуаина. Просто сделка оказалась слишком дорогой для того времени. Это не было связано с их нежеланием ехать в Россию. Если такое происходило у меня и руководства клуба - мы были в постоянном контакте - сразу же закрадывалось сомнение: а нужен ли такой игрок, что его надо сильно убеждать? И недопустимо, когда, учитывая положение «Зенита», нам начинали выкручивать руки.