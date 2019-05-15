Агент: «Малиновский в „Спартаке“? Не верьте слухам»

Сергей Серебренников, агент полузащитника «Генка» и сборной Украины Руслана Малиновского, опроверг информацию о том, что футболист перейдет в «Спартак».
Не верьте слухам. Если честно, то устал комментировать слухи. То был один клуб, то сейчас другой. Если что-то случится, то вы всё узнаете. То, что пишут о «Спартаке» – это неправда.
Руслан Малиновский – игрок «Генка». Вы знаете, что у него большие амбиции. Команда сейчас борется за чемпионство. Поверьте, это всё слухи.
"у него большие амбиции. Команда сейчас борется за чемпионство.")))
"у него большие амбиции. Команда сейчас борется за чемпионство.")))
Интерес к звездам, а по факту...
Интерес к звездам, а по факту...
Одним ответом побрил хрюшек)) Понимает, что в ФНЛ Малиновскому не охота, а в другом направлении с Федуном и Прядкиным-младшим не светит.
Одним ответом побрил хрюшек)) Понимает, что в ФНЛ Малиновскому не охота, а в другом направлении с Федуном и Прядкиным-младшим не светит.