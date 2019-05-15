Агент: «Малиновский в „Спартаке“? Не верьте слухам»

Сергей Серебренников, агент полузащитника «Генка» и сборной Украины Руслана Малиновского, опроверг информацию о том, что футболист перейдет в «Спартак».

Не верьте слухам. Если честно, то устал комментировать слухи. То был один клуб, то сейчас другой. Если что-то случится, то вы всё узнаете. То, что пишут о «Спартаке» – это неправда.

Руслан Малиновский – игрок «Генка». Вы знаете, что у него большие амбиции. Команда сейчас борется за чемпионство. Поверьте, это всё слухи.