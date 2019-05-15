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Агент: «Малиновский в „Спартаке“? Не верьте слухам»

15 мая 2019, 21:29

Сергей Серебренников, агент полузащитника «Генка» и сборной Украины Руслана Малиновского, опроверг информацию о том, что футболист перейдет в «Спартак».

Не верьте слухам. Если честно, то устал комментировать слухи. То был один клуб, то сейчас другой. Если что-то случится, то вы всё узнаете. То, что пишут о «Спартаке» – это неправда.

Руслан Малиновский – игрок «Генка». Вы знаете, что у него большие амбиции. Команда сейчас борется за чемпионство. Поверьте, это всё слухи.

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Klaus-S
Klaus-S ответил Алексей Коротеев
   779 / 840
16 мая в 16:17
Ну да ! Хохлам где теплее ,там и Родина ! Один её нашёл в Зените ,другой в Бельгии ! ))
Так уж и теплее. По данным всемирного банка , в 2018 году украинцы перевели в Украину из-за рубежа 14 миллиардов долларов. Работают они там. ))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   298 / 840
16 мая в 09:50
Ну да ! Хохлам где теплее ,там и Родина ! Один её нашёл в Зените ,другой в Бельгии ! ))
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   293 / 840
16 мая в 07:13
Если бы речь шла только о деньгах - Малиновский пешком в Спартак убежал бы. Но, это значит забыть о сборной, а вот тут и видно будет. честолюбив парень, или просто зарабатывает на жизнь.
Anisovich
Anisovich
   68 / 840
16 мая в 00:46
Менять более сильный Генк на пердивный спартак никто не станет.
Завтра
Завтра
   140 / 840
15 мая в 22:43
Так опустил красиво))
"у него большие амбиции. Команда сейчас борется за чемпионство.")))
Kuprin
Kuprin
   179 / 840
15 мая в 22:43
кто же в здравом уме туда пойдет ?
Пупсятко
Пупсятко
   104 / 840
15 мая в 21:42
Малиновский не стал менять место в сборной на середняк российского чемпионата.
Шуnя771
Шуnя771
   51 / 840
15 мая в 21:40
Да это сразу было понятно...

Интерес к звездам, а по факту...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   24 / 840
15 мая в 21:39
"Вы знаете, что у него большие амбиции."

Одним ответом побрил хрюшек)) Понимает, что в ФНЛ Малиновскому не охота, а в другом направлении с Федуном и Прядкиным-младшим не светит.
Albasin
Albasin
   17 / 840
15 мая в 21:33
И то правда, идти в пердивный спартак просто безумие.
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