Иско согласился остаться в «Реале» без гарантий игры в основе

17 мая 2019, 09:01

Полузащитник «Реала» Иско согласился остаться в клубе, сообщает Jugones.

При этом рулевой «сливочных» Зинедин Зидан сказал футболисту, что в данный момент не рассчитывает на него как на основного игрока. Иско начнет новый сезон в запасе, и испанец с этим согласился.