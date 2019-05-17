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Иско согласился остаться в «Реале» без гарантий игры в основе

17 мая 2019, 09:01

Полузащитник «Реала» Иско согласился остаться в клубе, сообщает Jugones.

При этом рулевой «сливочных» Зинедин Зидан сказал футболисту, что в данный момент не рассчитывает на него как на основного игрока. Иско начнет новый сезон в запасе, и испанец с этим согласился.

В текущем сезоне 27-летний Иско забил 3 гола в 26 матчах Примеры. Сообщалось об интересе к игроку со стороны ПСЖ.

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Все комментарии
Egorium
Egorium
   111 / 843
18 мая в 01:47
Неужели нравится на лавке сидеть?
Aljban
Aljban ответил вячеслав остапенко
   332 / 843
17 мая в 16:47
Правильно сделал лижбы деньги платили
Не лижбы, а лишь бы, смотри орфорафический словарь.
Kavaro
Kavaro ответил Artuom
   390 / 843
17 мая в 12:50
Можно и Крооса ещё продать, а то уж совсем разленился. И о продаже Модрича задуматься - точно ещё больше сдаст в связи с возрастом. С Рамосом нужно решать... было бы хорошо в опорку перевести чтобы Каземиро не регрессировал без конкуренции, а в защиту купить игрока который сильнее в защите Серхио (уж слишком много привозов).
У Крооса это первый провальный сезон, может ещё взять себя в руки, можно дать ему ещё один сезон, а Модрич можно отпускать только если возьмут Эриксена.
Artuom
Artuom ответил Klaksvikar Itrottarselag
   77 / 843
17 мая в 12:00
Какие гарантии могут быть в Реале при таком уровне конкуренции. Иско при всём уважении не Криш.
Как оказалось даже Бейл + Иско + Асенсио не дотягивает до Роналду...
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   103 / 843
17 мая в 11:56
Какие гарантии могут быть в Реале при таком уровне конкуренции. Иско при всём уважении не Криш.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   133 / 843
17 мая в 11:31
Правильно сделал лижбы деньги платили
No problem
No problem
   180 / 843
17 мая в 11:02
Все соки из него уже выжили.
Как был Танцором диско,так им и остался. Мадрид не играет в его футбол,тормознутый он.
Продать однозначно. Толку от него не будет.
Artuom
Artuom ответил Kavaro
   77 / 843
17 мая в 09:31
Не нужен!!! Иско, Асеньсио, Васкес, Бэйл, Начо, Марсело, спасибо им за все, но они должны покинуть Мадрид.
Можно и Крооса ещё продать, а то уж совсем разленился.
И о продаже Модрича задуматься - точно ещё больше сдаст в связи с возрастом.
С Рамосом нужно решать... было бы хорошо в опорку перевести чтобы Каземиро не регрессировал без конкуренции, а в защиту купить игрока который сильнее в защите Серхио (уж слишком много привозов).
ДСА
ДСА
   89 / 843
17 мая в 09:10
Будет полуосновным.
Знатог
Знатог
   182 / 843
17 мая в 09:08
Пора переходить за рубеж, в Зенит.
Kavaro
Kavaro
   390 / 843
17 мая в 09:07
Не нужен!!! Иско, Асеньсио, Васкес, Бэйл, Начо, Марсело, спасибо им за все, но они должны покинуть Мадрид.
cevin cigan
cevin cigan
   70 / 843
17 мая в 09:05
Пока на мостике Зидан,у Иско есть все шансы быть в основе.
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