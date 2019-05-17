Иско согласился остаться в «Реале» без гарантий игры в основе

Полузащитник «Реала» Иско согласился остаться в клубе, сообщает Jugones.
При этом рулевой «сливочных» Зинедин Зидан сказал футболисту, что в данный момент не рассчитывает на него как на основного игрока. Иско начнет новый сезон в запасе, и испанец с этим согласился.
В текущем сезоне 27-летний Иско забил 3 гола в 26 матчах Примеры. Сообщалось об интересе к игроку со стороны ПСЖ.
Как был Танцором диско,так им и остался. Мадрид не играет в его футбол,тормознутый он.
Продать однозначно. Толку от него не будет.
Как был Танцором диско,так им и остался. Мадрид не играет в его футбол,тормознутый он.
Продать однозначно. Толку от него не будет.
И о продаже Модрича задуматься - точно ещё больше сдаст в связи с возрастом.
С Рамосом нужно решать... было бы хорошо в опорку перевести чтобы Каземиро не регрессировал без конкуренции, а в защиту купить игрока который сильнее в защите Серхио (уж слишком много привозов).
И о продаже Модрича задуматься - точно ещё больше сдаст в связи с возрастом.
С Рамосом нужно решать... было бы хорошо в опорку перевести чтобы Каземиро не регрессировал без конкуренции, а в защиту купить игрока который сильнее в защите Серхио (уж слишком много привозов).