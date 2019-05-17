Месси отказался хлопать и скандировать лозунг «Свободу политзаключённым»

17 мая 2019, 05:06

Нападающий «Барселоны» во время церемонии, на которой ему вручили правительственную награду Каталонии (Крест Сант-Жорди), отказался поддерживать зал, скандирующий лозунг «Свободу политическим заключённым».

Аргентинец молча стоял на сцене, пока люди в зале и вокруг него аплодировали и скандировали.