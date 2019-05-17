Месси отказался хлопать и скандировать лозунг «Свободу политзаключённым»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси во время церемонии, на которой ему вручили правительственную награду Каталонии (Крест Сант-Жорди), отказался поддерживать зал, скандирующий лозунг «Свободу политическим заключённым».
Аргентинец молча стоял на сцене, пока люди в зале и вокруг него аплодировали и скандировали.
💥👀 ¡LO MÁS VIRAL! MESSI SE NIEGA A APLAUDIR los cánticos de «¡LIBERTAD! ¡PRESOS POLÍTICOS!» en la gala de la CREU DE SANT JORDI. #ChiringuitoMessi pic.twitter.com/ft4ME86Fsz— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 16 мая 2019 г.
Очень смешно стоял)))
Очень смешно стоял)))
Вот выбрали бы Пике, он бы не только руками хлопал, но и ногами.
Вот выбрали бы Пике, он бы не только руками хлопал, но и ногами.