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Месси отказался хлопать и скандировать лозунг «Свободу политзаключённым»

17 мая 2019, 05:06

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси во время церемонии, на которой ему вручили правительственную награду Каталонии (Крест Сант-Жорди), отказался поддерживать зал, скандирующий лозунг «Свободу политическим заключённым».

Аргентинец молча стоял на сцене, пока люди в зале и вокруг него аплодировали и скандировали.

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Все комментарии
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил NGY
   443 / 843
17 мая в 23:39
Не тому человеку дали награду. Вот выбрали бы Пике, он бы не только руками хлопал, но и ногами.
и головой бы бился о пол скандируя....
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил Шишанутый
   443 / 843
17 мая в 23:25
Месси сам должен быть заключенным но он вместо себя отца отправил в тюрьму.
да уверен,что и втюрьме в вип-камере живётся ничуть не хуже)))) при таких деньгах,можно купить весь персонал тюрьмы и охранники будут попу подтирать.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   443 / 843
17 мая в 23:23
в Украине игроки Шахтёра были отказались выходить в футболках ато-освободители, провели с ними дискуссию, после чего натянули эти чехлы)))) а сб Украины играет в футболках Слава Украине и пошли результаты. А Месси без яИсь,что на энфилде,что в каталонии. Хотя спорт должен быть отделён от политики,но это только на бумаге.
Шишанутый
Шишанутый
   13 / 843
17 мая в 18:46
Месси сам должен быть заключенным но он вместо себя отца отправил в тюрьму.
Зависимый от Железа ЗОЖ
Зависимый от Железа ЗОЖ
   131 / 843
17 мая в 14:29
Месси президент фк Барселоны, а не Каталонии, он и не обязан выступать с политическими лозунгами.
Ruslan3132
Ruslan3132
   55 / 843
17 мая в 13:07
по мне так нефиг лезть футболистам в политику, пусть играют. Пикешка мог бы еще так сделать, тот еще клоун
League1
League1
   110 / 843
17 мая в 12:26
меся очень смешной человек. Он оказывается против политических заключённых, он за то, чтобы они все сидели в тюрьме.))
Очень смешно стоял)))
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   59 / 843
17 мая в 11:28
Месси ушел в себя или думал о позоре в Ливерпуле и стыдно было хлопать
Шлёпни Бромантана
Шлёпни Бромантана ответил Знатог
   751 / 843
17 мая в 10:55
Натовцам и штатам нужны: косовские сепары, хорватские сепары, чеченские сепары, гибралтарские сепары, мальвинские сепары, сирийские сепары.... в общем все сепары и террористы, которые против России и за нато. А скоро будут ещё нужны карпатские сепары).
А донбасские сепары, приднестровские сепары, абхазские сепары, осетинские сепары, карабахские сепары, кому нужны?
cska plus
cska plus
   3 / 843
17 мая в 10:40
Он думал, что ему аплодируют.
Знатог
Знатог ответил dzvinka
   182 / 843
17 мая в 10:34
и правильно сделал, как будущий президент Аргентосов, ему с Испанией дружить будет очень выгодно, а котолонские сепары нафик никому не нужны, как и остальные сепары.
Натовцам и штатам нужны: косовские сепары, хорватские сепары, чеченские сепары, гибралтарские сепары, мальвинские сепары, сирийские сепары.... в общем все сепары и террористы, которые против России и за нато. А скоро будут ещё нужны карпатские сепары).
112910315
112910315
   2 / 843
17 мая в 10:29
Глупее не могло быть, если бы хлопал и скандировал
dzvinka
dzvinka
   75 / 843
17 мая в 10:10
и правильно сделал, как будущий президент Аргентосов, ему с Испанией дружить будет очень выгодно, а котолонские сепары нафик никому не нужны, как и остальные сепары.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   41 / 843
17 мая в 08:43
И правильно сделал. Не надо спортсменов в грязную политику.
Cules2013
Cules2013
   107 / 843
17 мая в 08:34
Правильно сделал. Лионель спортсмен, а не политик. И так достаточно позиции Пике и Гвардиолы. А местные политики воду мутят чужими руками. Тем более, если уж на то пошло, то Месси - аргентинец, а не каталонец. Хотели купить его поддержку за медальку?) Облом.
cevin cigan
cevin cigan
   70 / 843
17 мая в 08:29
А чего они ждали,что гном ещё и кричал бы " Свободу Юрию Деточкину!?"
Знатог
Знатог
   182 / 843
17 мая в 07:50
Спорт отделён от политики, но политика не отделена от спорта.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   133 / 843
17 мая в 07:50
Правильно сделал
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
   231 / 843
17 мая в 06:25
Поддерживаю! Не надо футболистам лезть в политику!
NGY
NGY
   48 / 843
17 мая в 05:56
Не тому человеку дали награду.

Вот выбрали бы Пике, он бы не только руками хлопал, но и ногами.
Байкал-38
Байкал-38
   10 / 843
17 мая в 05:37
Это называется: "Спорт без политики, политика со спортом"
Gessenschaft
Gessenschaft
   481 / 843
17 мая в 05:31
ПРАВИЛЬНО! ПОТОМУ ЧТО ЛОЗУНГ КАРЛУШИ - СВОБОДУ ДАУНАМ!
Igo0rek
Igo0rek
   79 / 843
17 мая в 05:28
А он был обязан это делать?
mihaluch
mihaluch
   53 / 843
17 мая в 05:12
Он не считает что Кокорин и Мамаев политзаключённые,они скорее поллитрзаключённые.
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