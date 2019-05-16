Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку из соображений безопасности

По информации британской прессы, полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян не примет участия в финальном матче Лиги Европы против «Челси», который состоится в Баку.
«Канониры» считает, что армянскому футболисту стоит остаться в Англии из соображений безопасности.
Азербайджан и Армения продолжают находиться в напряженных отношениях из-за спора о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха. Ранее Мхитарян пропустил выездной матч группового этапа Лиги Европы против «Карабаха».
И не важно вышел бы Мхитарян или нет, сам факт, что УЕФА выбрала такое место для проведения финала. Неважно кто выиграет и как пройдёт игра, все запомнят позор вокруг матча.
И после этого они и дальше будут песни петь, что спорт без политики?
Думаю это будет уроком на будущее и в следующий раз при выборе финалов, без гарантии даже не рассматривались.
И не важно вышел бы Мхитарян или нет, сам факт, что УЕФА выбрала такое место для проведения финала. Неважно кто выиграет и как пройдёт игра, все запомнят позор вокруг матча.
И после этого они и дальше будут песни петь, что спорт без политики?
Думаю это будет уроком на будущее и в следующий раз при выборе финалов, без гарантии даже не рассматривались.
Ты не чеченец — ты старуха,
Ты трус, ты раб, ты армянин!
А.С. Пушкин.
Ты не чеченец — ты старуха,
Ты трус, ты раб, ты армянин!
А.С. Пушкин.
Вот если бы Александр Ляказетт был бы Арсланом Ляказейновым, нужно было бы просто не ехать туда из принципа.
Вот если бы Александр Ляказетт был бы Арсланом Ляказейновым, нужно было бы просто не ехать туда из принципа.
Браво, соккер. Все трешовее и трешовее.
Браво, соккер. Все трешовее и трешовее.
Лол
Лол