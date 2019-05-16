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Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку из соображений безопасности

16 мая 2019, 23:41
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал29.05.2019 в 22:00 Не начался

По информации британской прессы, полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян не примет участия в финальном матче Лиги Европы против «Челси», который состоится в Баку.

«Канониры» считает, что армянскому футболисту стоит остаться в Англии из соображений безопасности.

Азербайджан и Армения продолжают находиться в напряженных отношениях из-за спора о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха. Ранее Мхитарян пропустил выездной матч группового этапа Лиги Европы против «Карабаха».

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Все комментарии
FRZZ
FRZZ
17 мая в 21:43
Баку заявил же официально, нет никаких проблем в приезде Мхитаряна, что еще нужно Арсеналу?
Alpribas
Alpribas
   76 / 843
17 мая в 16:40
Баку не для таких соревнований. Там нужно кубок Азии проводить.
kasyak7
kasyak7
   151 / 843
17 мая в 12:39
жесть.и где справедливость
Tott_Hot
Tott_Hot ответил kind pennywise
   813 / 843
17 мая в 11:59
это правда, что не армянин посетивший хоть раз Армению с отметкой в паспорте об этом уже не сможет въехать на территорию Азербайджана? Просто я лично знаю такой прецидент
не велика потеря)
kind pennywise
kind pennywise
   568 / 843
17 мая в 10:41
это правда, что не армянин посетивший хоть раз Армению с отметкой в паспорте об этом уже не сможет въехать на территорию Азербайджана? Просто я лично знаю такой прецидент
cevin cigan
cevin cigan
   70 / 843
17 мая в 08:43
Я не знаю как с болельщиками(там и правда могут быть провокации и инцинденты),но то что спортмена не тронут-это сто пудов. Максимум могут свистеть,гудеть при каждом прикосновении мяча-но это не смертельно.
Cules2013
Cules2013
   107 / 843
17 мая в 08:36
официальной инфы нет, пока что смахивает на журналистский вброс. англичане это любят.
mortid
mortid
   158 / 843
17 мая в 07:54
Этим упырям из УЕФА нужно Чемпионат мира провести в Сомали или Судане, до кучи.
Знатог
Знатог
   182 / 843
17 мая в 07:46
Думаю, ему там ничего не сделают физически, но будут матом крыть всю игру, вот и не поехал.
Байкал-38
Байкал-38
   10 / 843
17 мая в 07:12
Позарнулась УЕФА!
И не важно вышел бы Мхитарян или нет, сам факт, что УЕФА выбрала такое место для проведения финала. Неважно кто выиграет и как пройдёт игра, все запомнят позор вокруг матча.
И после этого они и дальше будут песни петь, что спорт без политики?
Думаю это будет уроком на будущее и в следующий раз при выборе финалов, без гарантии даже не рассматривались.
ЮЗИК
ЮЗИК
   241 / 843
17 мая в 06:43
Дурацкая ситуация, опять политика выше спорта
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
   231 / 843
17 мая в 06:35
Все равно бы не вышел
Василий 50
Василий 50
   459 / 843
17 мая в 04:22
Зачем Баку выбирали?
дурман
дурман
   261 / 843
17 мая в 03:37
«Поди ты прочь — ты мне не сын,
Ты не чеченец — ты старуха,
Ты трус, ты раб, ты армянин!

А.С. Пушкин.
Джохар Нохчо
Джохар Нохчо
17 мая в 03:07
Да кому это интересно? Пропустит, пропустит🤦‍♂️и так без него играют
BarsfanBaku
BarsfanBaku
   644 / 843
17 мая в 01:40
вспомнил слова Пушкина .
guest dragon
guest dragon ответил Nimbles
   637 / 843
17 мая в 00:57
Какая к дьяволу разница в каком веке??? Человечество за всю свою официальную пятитысячилетнюю историю только и делает что воюет. По некоторым подсчетам только 20-30 мирных лет было чтобы на земле не было войн вообще. Это в человееке заложено. В 19-в начале 20 века та же песенка была, мол эпоху войн пережили... и БАЦ Первая мировая, БАЦ Вторая мировая и развеялись мифы. Удивительно что люди в 21 веке до сих пор не понимают это и живут в своих розовых фантазиях)
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   103 / 843
17 мая в 00:56
Дичь какая-то.
guest dragon
guest dragon ответил Слава Геббельс
   637 / 843
17 мая в 00:55
Мальчик, это война. А война была есть и булет всегда пока существует человек. Так что здесь ничего удивительного. 4 мир? А первый кто? Сша? Они раз в 500 тыс болтше дикари чем армяне с азерами вместе взятыми. Их либерализм это мыльный пузырь, на их совести тонны крови каждый месяц. А что касается того должна ли уефа проводить матчи в Баку, НЕТ не должна. Можно было выбрать Стамбул или тот же Берлин...
Nimbles
Nimbles
   33 / 843
17 мая в 00:54
И это в 21 веке!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   22 / 843
17 мая в 00:51
Ладно, пусть сами разбираются с политикой, мертвый шашлычник не потеря.

Вот если бы Александр Ляказетт был бы Арсланом Ляказейновым, нужно было бы просто не ехать туда из принципа.
Слава Геббельс
Слава Геббельс
17 мая в 00:49
жаль, что в 21 веке из-за разборок всяких нецивилизованных дикарских недо-стран 4-го мира приходится страдать профессиональным футболистам
Заратустра
Заратустра
   171 / 843
17 мая в 00:48
Организаторы и в первую очередь принимающая сторона должны гарантировать безопасность всем участникам мероприятия, как игрокам, так и болельщикам. Любых национальностей. Т.е. азеры должны гарантировать безопасность Мхитаряну и всем пожелавшим посетить этот матч армянам. Если они этого сделать не могут значит матч должен быть перенесён в другую страну. Других вариантов нет.
minai
minai
   290 / 843
17 мая в 00:45
Мхитарян: Армяно туристо! Облико морале!
Морозовский
Морозовский
   7 / 843
17 мая в 00:13
НАДО ЭТОГО, ОФИЦЕРА СМЕРТИНА, ПОДКЛЮЧИТЬ - ОН ПОРЕШАЕТ!
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   120 / 843
17 мая в 00:12
Мой коммент удалили, ботов оставили.
Браво, соккер. Все трешовее и трешовее.
шyм
шyм ответил barcamilan
   677 / 843
17 мая в 00:10
Мразиш, выбирай слова, чо вы там повторить можете?
Поддерживаю
Zenit_84
Zenit_84
   145 / 843
17 мая в 00:06
Политика
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил ROLENTO
   120 / 843
17 мая в 00:06
Одно предложение, а сколько треша- УЕФА, азербайджанцы, никакого повода, "цивилизованное"
Лол
barcamilan
barcamilan ответил Шишанутый
   333 / 843
17 мая в 00:03
В штаны наложил армяшка 😁
не мельтеши
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