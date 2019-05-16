Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку из соображений безопасности

16 мая 2019, 23:41

По информации британской прессы, полузащитник «Арсенала» не примет участия в финальном матче Лиги Европы против «Челси», который состоится в Баку.

«Канониры» считает, что армянскому футболисту стоит остаться в Англии из соображений безопасности.

Азербайджан и Армения продолжают находиться в напряженных отношениях из-за спора о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха. Ранее Мхитарян пропустил выездной матч группового этапа Лиги Европы против «Карабаха».