Побеждают Месси. Главные плеймейкеры сезона

17 мая 2019, 13:00

Лионель – главный король голевых передач? «Соккер.ру» находит в топ-5 молодых достойных конкурентов легенде футбола.

Как автору голов Месси нет равных в Европе. За «Золотую бутсу» вели борьбу аргентинец и юный Мбаппе. Но Килиан схлопотал дисквалификацию, так что эта борьба завершена. У Месси будет новая «Золотая бутса». Других конкурентов нет – Квальярелла, Бензема, Сапата, Суарес, Левандовски, Мане, Салах или Роналду безнадежно отстали.

Но когда говорим об ассистах, то все не так просто и легко для аргентинца. А ведь выдающиеся показатели важны для Месси – и после вылета из ЛЧ рассчитывает на рекордный шестой «Золотой мяч». И для этого хорошо бы не уступать хавбекам «Борнмута»…

Лидеры по количеству ассистов

В сильнейших европейских лигах сразу шесть явных претендентов на победу в номинации, но ассисты собирать сложнее, чем голы. У Месси за 2 620 сыгранных минут (29 полных матчей по времени) их только 13, хотя вместе с голами получается, что Лионель близок к пятидесятому результативному действию в Ла Лиге – 47 баллов по системе «гол плюс пас».

Но в Испании есть еще один невероятно успешный автор передач. Им неожиданно стал Пабло Сарабия – хавбек «Севильи». Воспитанник «Реала» два года назад выдал приличный по голам и пасам сезон в Ла Лиге (8+8), но сейчас как с цепи сорвался – с конца января собрал 8 ассистов и 8 голов в разных турнирах, так что для него 13 голевых передач в Ла Лиге – не предел.

Как и для Джейдона Санчо – 14 ассистов. Юного англичанина, по слухам, Зидан присматривает для «Реала». Шустрый вингер «Боруссии» Д сыграл по времени всего 26 полных матчей, но превосходит результат Месси – темп Санчо выше, как ассистент обходит аргентинца. А вот Азар наиграл много минут в АПЛ – 2 926, так что в списке королей ассистов по темпу он не первый, но по количеству – король.

Пока только один человек сделал 15 голевых передач, поэтому лидер «Челси» на первом месте. Кто еще может отобрать у Месси корону лучшего ассистента сезона? Эриксен завершил борьбу с 12 пасами. Фрэйзер из «Борнмута» и Саванье из «Нима» собрали 14 и 13 ассистов соответственно, но только у второго есть еще парочка матчей, чтобы оторваться от Месси и выйти вперед.

Также может улучшить показатель Киммих – остался один тур Бундеслиги, и сейчас у Йозуа 12 созданных голов – прекрасный результат для человека, который играл в центре поля, но глубже, чем любая «десятка». Также отдельно нужно отметить, кроме Киммиха, еще одного флангового защитника – 20-летний Трент Александер-Арнольд создал 12 голевых передач, на одну больше, чем его напарник Робертсон. Но оба Месси уже не обойдут – сезон в АПЛ завершился.

Главные «ремесленники» топ-5

Среди авторов голов есть мастера дальних ударов – как Рубен Невеш, который из пределов штрафной забивает в основном с пенальти. Есть люди, которые круто работают на втором этаже – Месси к ним не относится, конечно же. Зато Лионель собирает голы после ударов со средней дистанции. Но если говорим о плеймейкерах, создателях голов, то разнообразия в «профессиях» тут больше, чем с ударами.

Например, если брать чистые подачи с флангов верхом – кроссы, то в них большим мастером стал юный Трент Александер-Арнольд. Правый латераль «Ливерпуля» так удачно подает, что создал уже 9 голов навесами. Король, даже Моутинью из «Вулвз» и Ритчи из «Ньюкасла» его не перегнали – по 7 навесов. Еще успешно подает Йозуа Киммих, ведь у него 6 пасов такого типа.

Ди Мария, Саванье и Фрэйзер тоже умеют направить мяч точно на напарников верхом – по 6 таких примеров. Как видите, Азар и Месси подобными методами не пользуются, глубоко на фланг не уходят, у них другой статус и задача. Кроссы больше удел или фланговых беков, или глубинных плеймейкеров, как Моутинью или Касорла. Второй играет, где ему нужно, но помним о стандартах с флангов - 5 мячей были забиты после навесов Санти.

Те же люди выделяются, когда надо подать угловые – Саванье лидирует с 5 пасами, но рядом Моутинью, Киммих, Касорла и Ди Мария, хотя у всех на 1-2 подачи меньше. А вот по пасам вразрез чемпиона угадать просто – Лионель Месси 4 из 13 ассистов придумал, когда прошивал мячами чужие защитные линии. Также в компоненте выделяются Пепе из «Лилля», Гризманн, Сигурдссон, Санчо и Салах. Как видите, для ассистов после разрезающих передач нужны бегущие команды, не только искусные мастера.

Опаснейшие плеймейкеры сезона

Отмечая абсолютные цифры, стоит также выделить и среднее количество голевых передач за полный матч. Даже Месси не может выдавать 0.5 ассиста за 90 минут. А вот у Джейдона Санчо, Эмиля Форсберга, Лероя Сане и Эдена Азара получилось не просто повторить результат аргентинца, а немного его опередить. Если отнять шведа, поскольку сыграл маловато минут – а чем их больше, тем сложнее держать темп, то остается три человека круче Месси.

Впрочем, у аргентинца есть одно оправдание, почему проигрывает. Играет на два фронта – среди лучших ассистентов только Азар забил больше 15 мячей, а именно 16 штук. Зато молодые люди, вроде хавбека ПСЖ Муссы Диаби, выдерживают чуть лучший темп, чем Месси, именно по голевым передачам. А тот же Неймар, пропустив много месяцев и матчей, тоже собирает по 0.4 голевой передачи за полный матч, как и Лионель.

В абсолютных цифрах главных героев шесть, и Месси только на четвертом месте, в средних – та же позиция у Лионеля. Также важно не забывать о разнице в классе и сыгранности команд из топ-5. Одно дело отдавать 98 передач под удары в составе «Челси» - как сделал Азар, и видеть 15 ассистов, или набивать 92 момента, как у Месси с «Барселоной», чтобы создать 13 голов, а другое – собрать более 100 передач с последующими ударами, представляя «Аталанту».

Рекорд сезона по пасам под удары пока у Алехандро Гомеса – 107 штук. Хотя Мэддисон из «Лестера» и Депай близко – 100 и 105 передач соответственно. Но Месси и Азару повезло с напарниками, которые завершают их усилия голами, а вот Мемфис видит, как всего 1 из 11 его пасов становится голевым. Азару каждый 6-7-й пас приносит успех, а Месси – каждый 8-й. Зато благодаря всесторонней оценке увеличивается круг талантливых созидателей. Оказывается, в нем и Сусо из «Милана» - будь Пентек в команде с самого начала, мог создать не 9 ассистов, а больше?

Также можно похвалить Крузе из «Вердера», Моутинью, Парехо из «Валенсии» и Пайета из «Марселя». Ну, и Мэддисона из «Лестера» - у него всего 7 ассистов, но поставьте в команду с исполнителями, как у «Барселоны» - получите вдвое больше. А вот Пабло Сарабия наоборот дико везучий – каждый пятый его пас под удар становится голом «Севильи». Так что не только сумму ассистов нужно считать, но и смотреть глубже.

Например, в АПЛ суммарно самые опасные и качественно созданные моменты не у Азара, Стерлинга или Салаха, а у Райана Фрэйзера из «Борнмута». В Ла Лиге Месси, конечно же, король, но Сарабия близко, а на пятом месте – Денис Черышев. То есть российскому хавбеку не хватает лишь удачи! Создал моментов на 8 ассистов, а имеет всего две голевые передачи. В Бундеслиге за Киммихом идет младший брат Азара. В Серии А в десятке ни одного игрока «Ювентуса», зато сразу два футболиста «Аталанты» - и Гомес лидирует с еще лучшим показателем, чем Пепе в Лиге 1.

Тот же Месси выступает за полуфиналиста Лиги чемпионов, сыгранного годами. И талант Лионеля позволяет создавать количественно много моментов. Но детальный разбор подчеркивает, что есть очень успешная молодежь, как Сане, Киммих, Стерлинг или Санчо. Также прекрасные ветераны – Касорла или Гомес. И звезды первой величины, не ударившие в грязь лицом, когда дошло дело до сравнения показателей по голевым передачам – Азар и Эриксен в полном порядке, а Ди Марии с Мертенсом только сыгранных минут не хватает, чтобы быть повыше.

Также сезон дарит новые имена – Фрэйзер с трех ассистов год назад подскочил до четырнадцати, а Пепе из 4 до 11. В этой номинации у Месси есть достойные конкуренты. В топ-5 найдутся люди, у которых больше ассистов – их сразу трое, Азар, Санчо и Фрэйзер. Есть ребята, отдающие передачи под удары заметно чаще – тут число конкурентов еще выше. Хорошо, что во многих клубах есть выдающиеся плеймейкеры. Благодаря их умению читать игру во всех элитных дивизионах высокая результативность.

Да, форварды завершают атаки, в основном исторически вся слава доставалась им, но в 21-м веке можно считать передачи под удары и фиксировать голевые пасы. Поэтому даже если Азару не хватает места в официальной сборной сезона АПЛ , никто не мешает нам похвалить Эдена и других искусных мастеров голевых передач. Выбор большой, а в будущем потенциал войти в список лучших и опередить Месси имеет также Килиан Мбаппе. В этом сезоне француза чаще используют как исполнителя приговоров, но у парня каждый шестой пас под удар – ассист.

Пусть в таких случаях фанаты Месси обычно начинают рассказывать, какая Ла Лига сложная и какой чемпион Франции легкий, пора согласиться, что все пять королевств радуют мощным футболом. Если парни из «Борнмута» или «Нима» делает больше 10 ассистов, то они тоже герои сезона, как и Лионель Месси, который единственный, кто удержался на вершине в двух списках – и снайперов, и плеймейкеров.