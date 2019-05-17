ГлавнаяБлогиЦифровое измерение

Побеждают Месси. Главные плеймейкеры сезона

17 мая 2019, 13:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Роналду Криштиану
Роналду Криштиану
Нападающий
Месси Лионель
Месси Лионель
Нападающий
Азар Эден
Азар Эден
Полузащитник

Лионель – главный король голевых передач? «Соккер.ру» находит в топ-5 молодых достойных конкурентов легенде футбола.

Как автору голов Месси нет равных в Европе. За «Золотую бутсу» вели борьбу аргентинец и юный Мбаппе. Но Килиан схлопотал дисквалификацию, так что эта борьба завершена. У Месси будет новая «Золотая бутса». Других конкурентов нет – Квальярелла, Бензема, Сапата, Суарес, Левандовски, Мане, Салах или Роналду безнадежно отстали.

Но когда говорим об ассистах, то все не так просто и легко для аргентинца. А ведь выдающиеся показатели важны для Месси – и после вылета из ЛЧ рассчитывает на рекордный шестой «Золотой мяч». И для этого хорошо бы не уступать хавбекам «Борнмута»…

Лидеры по количеству ассистов

В сильнейших европейских лигах сразу шесть явных претендентов на победу в номинации, но ассисты собирать сложнее, чем голы. У Месси за 2 620 сыгранных минут (29 полных матчей по времени) их только 13, хотя вместе с голами получается, что Лионель близок к пятидесятому результативному действию в Ла Лиге – 47 баллов по системе «гол плюс пас».

Но в Испании есть еще один невероятно успешный автор передач. Им неожиданно стал Пабло Сарабия – хавбек «Севильи». Воспитанник «Реала» два года назад выдал приличный по голам и пасам сезон в Ла Лиге (8+8), но сейчас как с цепи сорвался – с конца января собрал 8 ассистов и 8 голов в разных турнирах, так что для него 13 голевых передач в Ла Лиге – не предел.

Как и для Джейдона Санчо – 14 ассистов. Юного англичанина, по слухам, Зидан присматривает для «Реала». Шустрый вингер «Боруссии» Д сыграл по времени всего 26 полных матчей, но превосходит результат Месси – темп Санчо выше, как ассистент обходит аргентинца. А вот Азар наиграл много минут в АПЛ – 2 926, так что в списке королей ассистов по темпу он не первый, но по количеству – король.

Пока только один человек сделал 15 голевых передач, поэтому лидер «Челси» на первом месте. Кто еще может отобрать у Месси корону лучшего ассистента сезона? Эриксен завершил борьбу с 12 пасами. Фрэйзер из «Борнмута» и Саванье из «Нима» собрали 14 и 13 ассистов соответственно, но только у второго есть еще парочка матчей, чтобы оторваться от Месси и выйти вперед.

Также может улучшить показатель Киммих – остался один тур Бундеслиги, и сейчас у Йозуа 12 созданных голов – прекрасный результат для человека, который играл в центре поля, но глубже, чем любая «десятка». Также отдельно нужно отметить, кроме Киммиха, еще одного флангового защитника – 20-летний Трент Александер-Арнольд создал 12 голевых передач, на одну больше, чем его напарник Робертсон. Но оба Месси уже не обойдут – сезон в АПЛ завершился.

Главные «ремесленники» топ-5

Среди авторов голов есть мастера дальних ударов – как Рубен Невеш, который из пределов штрафной забивает в основном с пенальти. Есть люди, которые круто работают на втором этаже – Месси к ним не относится, конечно же. Зато Лионель собирает голы после ударов со средней дистанции. Но если говорим о плеймейкерах, создателях голов, то разнообразия в «профессиях» тут больше, чем с ударами.

Например, если брать чистые подачи с флангов верхом – кроссы, то в них большим мастером стал юный Трент Александер-Арнольд. Правый латераль «Ливерпуля» так удачно подает, что создал уже 9 голов навесами. Король, даже Моутинью из «Вулвз» и Ритчи из «Ньюкасла» его не перегнали – по 7 навесов. Еще успешно подает Йозуа Киммих, ведь у него 6 пасов такого типа.

Ди Мария, Саванье и Фрэйзер тоже умеют направить мяч точно на напарников верхом – по 6 таких примеров. Как видите, Азар и Месси подобными методами не пользуются, глубоко на фланг не уходят, у них другой статус и задача. Кроссы больше удел или фланговых беков, или глубинных плеймейкеров, как Моутинью или Касорла. Второй играет, где ему нужно, но помним о стандартах с флангов - 5 мячей были забиты после навесов Санти.

Те же люди выделяются, когда надо подать угловые – Саванье лидирует с 5 пасами, но рядом Моутинью, Киммих, Касорла и Ди Мария, хотя у всех на 1-2 подачи меньше. А вот по пасам вразрез чемпиона угадать просто – Лионель Месси 4 из 13 ассистов придумал, когда прошивал мячами чужие защитные линии. Также в компоненте выделяются Пепе из «Лилля», Гризманн, Сигурдссон, Санчо и Салах. Как видите, для ассистов после разрезающих передач нужны бегущие команды, не только искусные мастера.

Опаснейшие плеймейкеры сезона

Отмечая абсолютные цифры, стоит также выделить и среднее количество голевых передач за полный матч. Даже Месси не может выдавать 0.5 ассиста за 90 минут. А вот у Джейдона Санчо, Эмиля Форсберга, Лероя Сане и Эдена Азара получилось не просто повторить результат аргентинца, а немного его опередить. Если отнять шведа, поскольку сыграл маловато минут – а чем их больше, тем сложнее держать темп, то остается три человека круче Месси.

Впрочем, у аргентинца есть одно оправдание, почему проигрывает. Играет на два фронта – среди лучших ассистентов только Азар забил больше 15 мячей, а именно 16 штук. Зато молодые люди, вроде хавбека ПСЖ Муссы Диаби, выдерживают чуть лучший темп, чем Месси, именно по голевым передачам. А тот же Неймар, пропустив много месяцев и матчей, тоже собирает по 0.4 голевой передачи за полный матч, как и Лионель.

В абсолютных цифрах главных героев шесть, и Месси только на четвертом месте, в средних – та же позиция у Лионеля. Также важно не забывать о разнице в классе и сыгранности команд из топ-5. Одно дело отдавать 98 передач под удары в составе «Челси» - как сделал Азар, и видеть 15 ассистов, или набивать 92 момента, как у Месси с «Барселоной», чтобы создать 13 голов, а другое – собрать более 100 передач с последующими ударами, представляя «Аталанту».

Рекорд сезона по пасам под удары пока у Алехандро Гомеса – 107 штук. Хотя Мэддисон из «Лестера» и Депай близко – 100 и 105 передач соответственно. Но Месси и Азару повезло с напарниками, которые завершают их усилия голами, а вот Мемфис видит, как всего 1 из 11 его пасов становится голевым. Азару каждый 6-7-й пас приносит успех, а Месси – каждый 8-й. Зато благодаря всесторонней оценке увеличивается круг талантливых созидателей. Оказывается, в нем и Сусо из «Милана» - будь Пентек в команде с самого начала, мог создать не 9 ассистов, а больше?

Также можно похвалить Крузе из «Вердера», Моутинью, Парехо из «Валенсии» и Пайета из «Марселя». Ну, и Мэддисона из «Лестера» - у него всего 7 ассистов, но поставьте в команду с исполнителями, как у «Барселоны» - получите вдвое больше. А вот Пабло Сарабия наоборот дико везучий – каждый пятый его пас под удар становится голом «Севильи». Так что не только сумму ассистов нужно считать, но и смотреть глубже.

Например, в АПЛ суммарно самые опасные и качественно созданные моменты не у Азара, Стерлинга или Салаха, а у Райана Фрэйзера из «Борнмута». В Ла Лиге Месси, конечно же, король, но Сарабия близко, а на пятом месте – Денис Черышев. То есть российскому хавбеку не хватает лишь удачи! Создал моментов на 8 ассистов, а имеет всего две голевые передачи. В Бундеслиге за Киммихом идет младший брат Азара. В Серии А в десятке ни одного игрока «Ювентуса», зато сразу два футболиста «Аталанты» - и Гомес лидирует с еще лучшим показателем, чем Пепе в Лиге 1.

Тот же Месси выступает за полуфиналиста Лиги чемпионов, сыгранного годами. И талант Лионеля позволяет создавать количественно много моментов. Но детальный разбор подчеркивает, что есть очень успешная молодежь, как Сане, Киммих, Стерлинг или Санчо. Также прекрасные ветераны – Касорла или Гомес. И звезды первой величины, не ударившие в грязь лицом, когда дошло дело до сравнения показателей по голевым передачам – Азар и Эриксен в полном порядке, а Ди Марии с Мертенсом только сыгранных минут не хватает, чтобы быть повыше.

Также сезон дарит новые имена – Фрэйзер с трех ассистов год назад подскочил до четырнадцати, а Пепе из 4 до 11. В этой номинации у Месси есть достойные конкуренты. В топ-5 найдутся люди, у которых больше ассистов – их сразу трое, Азар, Санчо и Фрэйзер. Есть ребята, отдающие передачи под удары заметно чаще – тут число конкурентов еще выше. Хорошо, что во многих клубах есть выдающиеся плеймейкеры. Благодаря их умению читать игру во всех элитных дивизионах высокая результативность.

Да, форварды завершают атаки, в основном исторически вся слава доставалась им, но в 21-м веке можно считать передачи под удары и фиксировать голевые пасы. Поэтому даже если Азару не хватает места в официальной сборной сезона АПЛ, никто не мешает нам похвалить Эдена и других искусных мастеров голевых передач. Выбор большой, а в будущем потенциал войти в список лучших и опередить Месси имеет также Килиан Мбаппе. В этом сезоне француза чаще используют как исполнителя приговоров, но у парня каждый шестой пас под удар – ассист.

Пусть в таких случаях фанаты Месси обычно начинают рассказывать, какая Ла Лига сложная и какой чемпион Франции легкий, пора согласиться, что все пять королевств радуют мощным футболом. Если парни из «Борнмута» или «Нима» делает больше 10 ассистов, то они тоже герои сезона, как и Лионель Месси, который единственный, кто удержался на вершине в двух списках – и снайперов, и плеймейкеров.

Поделиться
Другие материалы по теме
Источник: Петр Чех станет спортивным директором «Челси»
Вчера, 22:49 Комментарии4
Компани проведет прощальный матч за «Манчестер Сити» с командой звезд АПЛ
Вчера, 22:30 Комментарии3
«Челси» презентовал Пулишича
Вчера, 19:04 ФотоКомментарии15
Роналду: «Нет предела достижениям, пока твоя мечта жива»
Вчера, 02:11 ФотоКомментарии13
Остановите, Бэйлу надо выйти!
20 маяАлександр Чистяков в блоге Дно пробитоКомментарии12
Бэйл не поблагодарил болельщиков «Реала» после игры с «Бетисом»
19 мая Комментарии18
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
рус фан
рус фан
   248 / 833
вчера в 21:14
Людей которые отдают хорошие пасы на гол очень немного, это так же своего рода талант как и голевой.
Beka_byaka
Beka_byaka ответил DuBSTeR
   121 / 833
18 мая в 07:45
Бедный ни бедный, но спать половина населению земного шара не даёт. Я имею ввиду той части людей которые персонально болеют за Роналду. И ты помоему из них.
DuBSTeR
DuBSTeR ответил Beka_byaka
17 мая в 23:12
После первого матча все отдали уже ему ЗМ.... А второй это не его провал а тренера со всей командой. И ливер выиграл именно потому что барса как команда провалилась. Месси не упрекнуть, так как 7 игроков ливера на любой точке поля окружали его. Былобы это 3 года назад, он и из это ситуации нащелбы выхода, но к сожалению уже 34 год на носу....
к сасалению узе 34 годика на носу, бедный бедный Лионель.....
Benazir Mardanov
Benazir Mardanov
   544 / 833
17 мая в 22:50
автор - лицемер!
Aris
Aris
   681 / 833
17 мая в 20:50
А о чем речь то??? Что хотел сказать автор??? Смыл всего написанного??? Месси - есть Месси! Остальные только учатся!
NGYRZ
NGYRZ ответил Beka_byaka
   73 / 833
17 мая в 18:48
а этим ты признал что не все в барсе работают на Месси! а он тоже работает на всех... то что суарес, дембель, коут очень много моментов профукали после передачи Месси тоже факт...
Не могут по определению все работать, но есть доля тех, на кого работают больше.
vinyardrip
vinyardrip
   220 / 833
17 мая в 16:04
О чем тут ваще речь? Я устал читать и не могу понять смысл данной писанины
Beka_byaka
Beka_byaka ответил ZA POROGA
   121 / 833
17 мая в 15:14
После первого матча все отдали уже ему ЗМ.... А второй это не его провал а тренера со всей командой. И ливер выиграл именно потому что барса как команда провалилась. Месси не упрекнуть, так как 7 игроков ливера на любой точке поля окружали его. Былобы это 3 года назад, он и из это ситуации нащелбы выхода, но к сожалению уже 34 год на носу....
Cympak-05
Cympak-05
   336 / 833
17 мая в 15:13
Целая статья. А итог Мессси обходят три футболиста и то на один два паса. Разница просто космос
ZA POROGA
ZA POROGA
17 мая в 14:57
как вещал Владимир Семенович :
"заберите Орден у Насера
не подходит к Ордену Насер .."
так и безвольный месси после матча с Ливерпулем ,не подходит к ЗМ..
ищите достойных ))
BARCDJIN
BARCDJIN ответил BARCELONA-BEST
   101 / 833
17 мая в 14:42
С кем ты споришь? Он же неадекватный. Он все думает что Хави/Иньеста делают голевые на месси поэтому он получит очередную ЗБ😂😂
ну да этот азер Кристины Роналдовны, который охраняется жменякой на сайте активно, до сех пор так думает..

Аха-ах)
BARCDJIN
BARCDJIN
   101 / 833
17 мая в 14:42
И тут все барсафаны думают насколько этот Месси крут ... забивая больше всех в Европе, он каким то образом еще и плэймеккер первый..

Как пить дать глору реала - сколько они тут белебенили, мол на Месси вся команда играет...


Аха-ах)
Nimbles
Nimbles
   34 / 833
17 мая в 14:20
Удачи Месси!
Beka_byaka
Beka_byaka ответил BARCELONA-BEST
   121 / 833
17 мая в 14:12
Я люблю Барселону с 2000 годов. Когда ещё ривалдо своими кривыми ногами штрафные забивал, когда братья дебуры оборону держали, когда фигу феерил а потом предательски перешёл в реал....

Но всегда отношусь с уважением к другим клубам и футболистам. Стараюсь адекватно оценивать все ситуации... И меня взбесило когда реал приехал играть на Камп Ноу а там фигу при исполнении углового закидали баклажками.... Это не красиво. Футбол должен быть взаимодействия уважительным спортом!!!!
Медив
Медив
   42 / 833
17 мая в 13:42
Учитывая, кому Азар ассистировал, то все его передачи должны умножаться на 2. Игуаинам, Педрам, Моратам и Жиру надо выкатить чуть ли не на пустые ворота, чтобы они забили с третьей попытки
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST ответил Beka_byaka
   39 / 833
17 мая в 13:42
а этим ты признал что не все в барсе работают на Месси! а он тоже работает на всех... то что суарес, дембель, коут очень много моментов профукали после передачи Месси тоже факт...
С кем ты споришь? Он же неадекватный.
Он все думает что Хави/Иньеста делают голевые на месси поэтому он получит очередную ЗБ😂😂
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   39 / 833
17 мая в 13:40
Месси в одиночку вытивщил Барсу 1/2 ЛЧ и привёл к победе в чемпионате.
Лучший бомбардир и ассистент команды.
По системе гол+пас лучший в Европе.
6-ая рекордная золотая бутса.

Месси единственный претендент на Золотой мяч.

Пеналду - провалище сезона, играя в готовой команде которая до него все выигрывала и регулярно выходила в финал ЛЧ, умудрился опозорится. Даже лучшим бомбардиром не смог стать в дворовом чемпионате.
Азар - обычный середняк который поиграл все.
Мбаппе - выступил гораздо хуже чем в прошлом году.
Игроки Сити все выступили на уровне но особо некого выделять.
Салах - жалкое подобие себя образца прошлого года.
Ван Дейк - за свои заслуги получил приз лучшему игроку АПЛ, на большее он не наиграл. Проигрыш в чемпионате, в кубке, в кубке лиги.

Так что нравится это хейтерам или нет, Месси получит ЗМ в 6 раз.
Beka_byaka
Beka_byaka ответил NGY
   121 / 833
17 мая в 13:33
А ты думаешь, другие не профукивают, а один только Суарес косячит? Месси играет с обладателем двух золотых бутс, дальнейшие комментарии бессмыслены...
а этим ты признал что не все в барсе работают на Месси! а он тоже работает на всех... то что суарес, дембель, коут очень много моментов профукали после передачи Месси тоже факт...
NGY
NGY ответил Beka_byaka
   77 / 833
17 мая в 13:22
Еслиб у Месси был хотябы один забивной партнёр.... То 20 голевых как минимум былобы... Сколько 100% передачи профукали Суарес, и ко...!!
А ты думаешь, другие не профукивают, а один только Суарес косячит?

Месси играет с обладателем двух золотых бутс, дальнейшие комментарии бессмыслены...
neomessi
neomessi
   315 / 833
17 мая в 13:17
Еслиб Неймар играл вместо Суареса то у Лео было бы порядка 20 голевых паса.
Суарес сильно транжирит моменты. Возраст уже дает о себе знать.
Beka_byaka
Beka_byaka
   121 / 833
17 мая в 12:55
Еслиб у Месси был хотябы один забивной партнёр.... То 20 голевых как минимум былобы... Сколько 100% передачи профукали Суарес, и ко...!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100