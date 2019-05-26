«Фиорентина» - «Дженоа»: Прогноз от букмекерской конторы Pinnacle

сегодня, 14:37

«Фиорентина»

На старте сезона подопечные Винченцо Монтеллы смотрелись очень здорово, но реализовать свой потенциал им не удалось. Они даже не зацепились за зону еврокубкков. Провальная игра в последних встречах – шесть поражения кряду не гарантировало команде даже место в элитном дивизионе.

«Фиорентина» явно не оправдывает ожидания болельщиков. Под угрозой увольнения находится главный тренер команды. Стоит признать, что «фиалки» на протяжении всего сезона не были подвержены травмам, но даже при этом их игра совершенно разладилась. В команде травмированы Марко Пьяца и Кевин Миральяс.

«Дженоа»

Команда находится на 18-м месте в серии А и находится под угрозой вылета. Подопечные Чезаре Пранделли отстают от спасительного 17-го места на одно очко. Есть неплохие шансы у команды, чтобы все-таки оформить свое спасение в элитном итальянском дивизионе.

На сегодняшний день «Дженоа» не может выиграть уже девять встреч кряду. Это говорит о серьезных проблемах с психологией. «Дженоа» подходит не в идеальном игровом сочетании к противостоянию с «Фиорентиной». Травмированы пять футболистов основного состава и еще один дисквалифицирован.

Факты об игре

«Фиорентина» не может забить в четырех последних домашних встречах

«Дженоа» забивал в четырех последних играх

«Грифоны» пропускают в девяти последних встречах

Коэффициенты БК Pinnacle на матч «Фиорентина» - «Дженоа»:

Победа «Фиорентины» - 2,49

Ничья – 2,58

Победа «Дженоа» - 4,13

Тотал больше 2,5 – 2,28

Тотал меньше 2,5 – 1,66

Прогноз

Обе команды находятся в тяжелейшем положении. Чувствуется, что далеко не все получается у обеих коллективов, но при этом гораздо лучшее положение у хозяев. Поддержка болельщиков, минимум экспериментов, так как можно лишиться всех шансов, чтобы остаться в элитном дивизионе делают «Фиорентину» фаворитом.текущей встречи. Прогнозируем победу «Фиорентины» с учетом форы в 0 с коэффициентом 1,53 в букмекерской конторе Pinnacle.