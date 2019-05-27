Фабио, ты крут! Чем занимаются сверстники Квальяреллы?

сегодня, 15:00

Квальярелла в 36 лет стал лучшим снайпером Серии A, и восторженный «Соккер.ру» объясняет, почему это круто. Посмотрите, чем занимаются другие футболисты в этом возрасте.

Браво, Фабио!

Форвард «Сампдории» Квальярелла забил 26 голов в завершившемся чемпионате Италии и стал лучшим бомбардиром турнира. Фабио опередил Дувана Сапату и Кшиштофа Пентека, забил на пять голов больше Криштиану Роналду, оставил позади Дриса Мертенса и Аркадиуша Милика, представляющих любимый клуб Квальяреллы. Между прочим, президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис не исключил возвращение Фабио в стан «партенопейцев»:

Я считаю, что Квальярелла заслужил возможность сыграть за «Наполи». Не думаю, что у него или у нас возникнут проблемы с финансами. Это романтическое решение - закончить карьеру в «Наполи».

Стоит сказать, что Фабио – уроженец Кампании, вся его семья – преданные болельщики «Наполи», форвард тоже всем сердцем за команду, в которую невозможно было не влюбиться, ведь детство Квальяреллы пришлось на времена Диего Марадоны в Неаполе. Итальянец играл за «Наполи», но не слишком долго и не слишком удачно, а теперь получает возможность десять лет спустя вернуться к родным пенатам и романтично завершить карьеру в любимой команде. Хотя, как знать, сколько еще голов собирается забить Фабио до того, как повесит бутсы на гвоздь!

Возрастные бомбардиры – норма для Серии A

Еще в начале XXI века 35-летний ДариоУбнер разделил лавры лучшего снайпера Серии A с Давидом Трезеге, потом Алессандро Дель Пьеро добился успеха в 33 года, а Антонио Ди Натале дважды подряд становился самым результативным футболистом Италии – в 32 и 33 года. Но особняком стоит успех Луки Тони в кампании 2014/15: лавры лучшего бомбардира итальянский форвард разделил с Мауро Икарди, в конце того сезона Луке исполнилось 38 лет, так что Квальярелла даже не самый пожилой бомбардир. Тем не менее, его успех впечатляет.

Чем занимаются ровесники Квальяреллы?

Александр Кержаков (Россия)

Величайший русский бомбардир и основатель учения четырех «Б» всего лишь на пару месяцев старше Квальяреллы, а мы уже успели забыть о том, как выглядит действующий футболист Кержаков. Если 36-летний Фабио за один сезон не где-нибудь, а в Серии A забил 26 мячей, то Александр Анатольевич такое количество голов растянул на последние четыре сезона своей карьеры, то есть после 30-ти уже перестал напоминать грозного форварда. Интересно, в чем причина: климат у нас неподходящий, или Кержаков к тридцатнику заработал столько, что не было мотивации продолжать?

Робин ван Перси (Нидерланды)

Одногодок Квальяреллы из Голландии завершил карьеру по окончании нынешнего сезона и сделал это весьма достойно: последний год Робин посвятил родному «Фейеноорду», в составе которого забил 16 голов в чемпионате Нидерландов.

Клас-Ян Хунтелар (Нидерланды)

И еще пример из Голландии вдогонку. Хунтелар, который на неделю младше ван Перси, забил те же 16 голов, даже не будучи основным форвардом «Аякса». Как они это делают?! Неужели все дело в мастерстве и профессионализме?

Джермейн Дефо (Англия)

Дефо в 36 лет не потянул уровень АПЛ , поэтому зимой отправился в аренду из «Борнмута» в «Глазго Рейнджерс», где стал серьезным подспорьем для Стивена Джеррарда. Возрастной форвард забил 8 голов в 18 матчах за шотландский клуб, но первый трофей в карьере завоевать ему не удалось, ведь в Шотландии царствует «Селтик». Впрочем, вешать бутсы на гвоздь Джермейн пока не собирается.

Павел Погребняк (Россия)

Погребняк 1983 года, как и Квальярелла, даже на несколько месяцев младше итальянца: Фабио январский, а Павел – ноябрьский. В завершившимся сезоне в составе «Урала» Погребняк забил целых три гола, но вообще после великого сидения на шее у «Динамо» он с трудом воспринимается как действующий футболист, а ведь когда-то крошил «Баварию», становился обладателем Кубка УЕФА , забивал в Бундеслиге и АПЛ . Знаете, сколько потребовалось Павлу, чтобы забить 26 голов, которые Квальярелла уложил в один сезон Серии A? Шесть лет! Причем Погребняк забивал в Чемпионшипе и РПЛ .

Мирко Вучинич (Черногория)

Вучинич выступал вместе с Квальяреллой за «Ювентус», они вместе трижды выигрывали Скудетто и конкурировали за игровое время в составе «Старой Синьоры». Однако Фабио оказался гораздо более долгоиграющим футболистом, в отличие от экс-партнера. Черногорец в 30 лет уехал в ОАЭ на заработки, поиграл три года за «Аль-Джазиру» и завершил карьеру в 2017-м.

Дмитрий Сычев (Россия)

Сычев на девять месяцев младше Квальяреллы, но уже даже сложно припомнить, когда он закончился как футболист. Сычев официально повесил бутсы на гвоздь после кампании 2017/18, которую провел в составе «Казанки» в ПФЛ , где забил один гол, а за последние пять лет карьеры Дмитрий отличился 7 раз. С 2010 года и до конца карьеры забил столько же, как Квальярелла в 36 лет за один розыгрыш Серии A.

Иван Саенко (Россия)

Когда-то он был футболистом, выступал в Германии, вызывал в сборную России, а потом перешел в «Спартак». Свой последний матч Иван сыграл в 2010 году, а ведь ему нет еще и 36-ти – исполнится в октябре. Сычев и Саенко могли бы стать нашими Квальяреллами, но российские форварды традиционно выбирают другой путь.