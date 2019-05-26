Игрок «Спартака» стал самым грубым футболистом в РПЛ

Завершился очередной сезон в РПЛ.
Самыми грубыми футболистами турнира стали полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев и хавбек «Динамо» Абдул-Азиз Теттех (по 12 предупреждений), по 11 желтых карточек заработали игрок «Краснодара» Шарль Каборе и представитель «Урала» Петрус Бумаль.
Что касается удалений, то здесь «победителя» не оказалось: сразу 8 игроков дважды за сезон удалялись с поля:
Лучшим бомбардиром турнира стал форвард ЦСКА Федор Чалов, а лучшим ассистентом - нападающий «Зенита» Артем Дзюба.
Ничего другого кроме "это просто все вокруг враги Спартака" от "свиней" и ее слышно. Старая сказка и скучная. Придумайте уже что-нибудь новое.
Ничего другого кроме "это просто все вокруг враги Спартака" от "свиней" и ее слышно. Старая сказка и скучная. Придумайте уже что-нибудь новое.
Надеюсь для таких в сборную дорога закрыта навсегда!
Надеюсь для таких в сборную дорога закрыта навсегда!