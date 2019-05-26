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Игрок «Спартака» стал самым грубым футболистом в РПЛ

сегодня, 16:30

Завершился очередной сезон в РПЛ.

Самыми грубыми футболистами турнира стали полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев и хавбек «Динамо» Абдул-Азиз Теттех (по 12 предупреждений), по 11 желтых карточек заработали игрок «Краснодара» Шарль Каборе и представитель «Урала» Петрус Бумаль

Игрок «Спартака» стал самым грубым футболистом в РПЛ

Что касается удалений, то здесь «победителя» не оказалось: сразу 8 игроков дважды за сезон удалялись с поля:

Игрок «Спартака» стал самым грубым футболистом в РПЛ

Лучшим бомбардиром турнира стал форвард ЦСКА Федор Чалов, а лучшим ассистентом - нападающий «Зенита» Артем Дзюба.

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Все комментарии
вoлгoдoн
вoлгoдoн
   552 / 843
сегодня в 17:57
продолжатель дела ковтуна
Союзник противников
Союзник противников
   26 / 843
сегодня в 17:54
Вручите приз "Хамло".
Гавроша
Гавроша
   20 / 843
сегодня в 17:50
Тарасовский бандит и тут отметился.
Завтра
Завтра ответил tolctoy
   235 / 843
сегодня в 17:43
Грубее команд чем кобылы и бомжи в нашем чемпионате НЕТ.Просто продажные судьи им боятся показывать все карточки что они заработали.
Оправдался за "свиней"? Молодец! Свободен!
Ничего другого кроме "это просто все вокруг враги Спартака" от "свиней" и ее слышно. Старая сказка и скучная. Придумайте уже что-нибудь новое.
dino-hsv
dino-hsv
   198 / 843
сегодня в 17:41
да он это и за пределами поля показал :)
Новости Тарасовки
Новости Тарасовки
   141 / 843
сегодня в 17:40
Чурбан-гулиев в тюрьме должен сидеть, а свиньи о каких-то желтых карточках говорят.
Ненавижу спартак
Ненавижу спартак ответил tolctoy
   16 / 843
сегодня в 17:36
Грубее команд чем кобылы и бомжи в нашем чемпионате НЕТ.Просто продажные судьи им боятся показывать все карточки что они заработали.
Если бы не продажные судьи, типа Лапочкина, болтались бы вы в стыках сейчас.
tolctoy
tolctoy
   203 / 843
сегодня в 17:30
Грубее команд чем кобылы и бомжи в нашем чемпионате НЕТ.Просто продажные судьи им боятся показывать все карточки что они заработали.
tolctoy
tolctoy ответил Ваня лучший
   203 / 843
сегодня в 17:27
А что ещё ждать от стада хряков. У них что игроки, что фаны сплошные хамы и грубияны.
От хама и грубияна слышим.
Морозовский
Морозовский
   12 / 843
сегодня в 17:27
Я бы не сказал, что Гулиев САМЫЙ ГРУБЫЙ в чемпионате. Он с башкой не дружит - отсюда красные!
Ваня лучший
Ваня лучший
   77 / 843
сегодня в 17:24
А что ещё ждать от стада хряков. У них что игроки, что фаны сплошные хамы и грубияны.
Footbolista
Footbolista ответил Литейный 4
   10 / 843
сегодня в 17:20
Над какариным СИЗО смеется...
Snake Plissken
Snake Plissken
   53 / 843
сегодня в 17:19
Не зря же они свиньи - и ведут себя так же
Байкал-38
Байкал-38
   15 / 843
сегодня в 17:17
Этого уголовника давно уже посадить надо! Привык откупаться! Как хорошо, что его в сборной России не приглашают, болеть за команду где играет такой игрок это позор!!!
Надеюсь для таких в сборную дорога закрыта навсегда!
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   387 / 843
сегодня в 17:13
    cska plus
    cska plus
       4 / 843
    сегодня в 17:06
    Позорники! Везде должны отличиться.
    FILL3286
    FILL3286
       6 / 843
    сегодня в 17:00
    Стыдно за конебомжей всегда!
    leopit
    leopit
       359 / 843
    сегодня в 16:56
    Красно-белое позорище...
    Литейный 4
    Литейный 4
       8 / 843
    сегодня в 16:51
    Какой мазутный клуб. такой и игрок. Гыгыгы
    Egorium
    Egorium
       118 / 843
    сегодня в 16:50
    Чернож..ые мажоры не играют в спартаке, а борзеют
    Tepliz
    Tepliz
       476 / 843
    сегодня в 16:43
    Одно не понятно, зачем Спартак брал Гулиева, Умярова. Там своего такого отстоя полно.
    Evilhuman
    Evilhuman
       49 / 843
    сегодня в 16:39
    Ему сидеть давно пора,а он ещё и на поле грубит, двойные стандарты
    handreb
    handreb
       59 / 843
    сегодня в 16:37
    Ужасно ведут себя свиные игроки на поле, по хамски.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       7 / 843
    сегодня в 16:37
    Не удивительно!!!
    Faustello
    Faustello
       36 / 843
    сегодня в 16:36
    Ета фсё парилка, надо стегать стегать стегать... ))
    kastites
    kastites
       42 / 843
    сегодня в 16:36
    Какой стыд и позор ((((((
    parallels
    parallels
       2 / 843
    сегодня в 16:35
    хрякам сегодня досталось по всем фронтам - так и должен завершаться сезон! позор спартаку!
    Литейный 4
    Литейный 4
       8 / 843
    сегодня в 16:34
    Уголовник что в клубе. что на улице. По Гулиеву СИЗО плачет. Гыгыгы
    счет 7-0
    счет 7-0
       63 / 843
    сегодня в 16:34
    Чему тут удивляться, если команду уголовники содержат.
    Don trambon
    Don trambon
       92 / 843
    сегодня в 16:33
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