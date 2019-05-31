Путь Везунчиков. Почеттино и Тоттенхэм готовы взять ЛЧ.

вчера, 18:58

Чего добился Почеттино со шпорами за пять лет.

В первом сезоне 14/15 со «шпорами» Почеттино играл один раз в финале кубка лиги, но проиграл будущему чемпиону лиги Челси и Моуриньо.........

Следующий сезон 15/16 ознаменовал борьбой с «Лестером».... но до середины зимы, главным соперником «Лестера» был Арсенал, который два раза их обыграл, и был ближе всех, чтобы их обогнать, «Тоттенхэм» где-то после зимы, начал преследовать «лис», но за пять туров до конца клуб посыпался начиная с матча с ВБА - 1:1, когда Делли Алли был дисквалифицирован..... итогом стал третье место, пропустив тогда дохлый «Арсенал» на второе, и то в последнем туре проиграв вылетевшему «Ньюкаслу» - 1:5. Но там скорей всего команда решила проучить Почеттино за ужи с Ферги накануне игры. Многие тогда сказали, это последний раз, когда мы видим «Тоттенхэм» в четверке, поскольку Гвардиола и Моуриньо заступают на свои позиции в качестве наставников двух Манчестеров.

В следующем сезоне 16/17 подопечные Почеттино вели борьбу с «Челси» и Конте, но со старта сезона лидерство, тогда захватил МС и Гвардиола, с конца октября пред новым годом «Челси» выдал впечатляющую серию, что позволило оторваться до 10 пунктов в таблице, единственный кто продолжил погоню за лидером оказался «Тоттенхэм». При этом не стоит забывать, что «Челси» и Конте немного повезло, было меньше матчей, так как сезон до этого они заняли 10 место и не участвовали в еврокубках. «Шпорам» же сначала пришлось играть в ЛЧ , заняв третье место попали в ЛЕ , сыграли еще один матч с «Гентом» в 1/16, и под конец чемптионата отстали на семь очков. При это показали лучший свой сезон в истории АПЛ , набрав 86 очков и разница забитых и пропущенных была + 60, лучший показатель среди всех команд.

Я считаю это самое обидное, и несправедливое серебро, поскольку какой то итальянский физрук сходу взял АПЛ , но не стоит забывать, что у Антонио, тогда был все же чемпионский состав с Костой на острие и Азаром доставшийся от Моуриньо. Но особый факт, это то, что Почеттино оказался выше Гвардиолы и Моуриньо по окончанию сезона, МС третий, МЮ шестой.

В следующем сезоне 17/18 клуб взял второй раз бронзу, при этом вышли из группы ЛЧ с первого места, победив даже чемпионский «Реал» Зидана, но оступились в борьбе равной с «Ювентусом», где опыт более именитого оппонента взял вверх. В чемпионате МС догнать было невозможно, что показал их 100 очковый итог, да и МЮ не оставил шансов к себе приблизиться, плюс за эти два года дошли до полуфиналов КА два года подряд...... чего не было с 2012 года, когда клубом руководил Харри Реднапп.

В нынешнем сезоне Почет дошел до полуфинала кубка лиги, где опять как всегда камнем встал «Челси», и остались в четверке, на этот раз без медалей, при этом клуб никого не подписал за два ТО - 18/19, и под конец прошли в финал ЛЧ . По мимо этого его команда не утратила за это время своей игры, так же ярко играют, и в некоторых моментах показывают характер, что подтвердил выход в финал главного еврокубка.

Путь Тоттенхэма в финал ЛЧ .

Подопечные Маурисио Почеттино в этом розыгрыше оказались с такими клубами, как «Барселона», «Интер» и ПСВ . Старт был обмрачненн, шпоры стартовали в кубке с двух поражений, в первой игре хоть и вели в счете, но уступили в итоге «Интеру» в гостях - 1:2. Во второй игре дома, и во все были разбиты «Барселоной» - 2:4, третий тур завершился мирным исходом с ПСВ - 2:2. Уже тогда показалось многим, что для них путь в турнире закончен, но в ответных играх они сумели зацепиться за результат, но еще надо было, чтобы и соперники допустили промахи. В четвертом туре дома «Тоттенхэм» переигрывает с минимальным счетом на этот раз неуступчивый голландский клуб - 2:1, а вот в пятом туре они добывают важную победу над миланским клубом благодаря единственному голу Кристиана Эриксена за 10 минут до конца игры. Эта победа окажется решающей из-за голов забитых дома. Шестой тур не обошелся без везения «шпоры» отправились в гости на «Камп Ноу» к «Барселоне», которая уже добыла для себя путевку в следующий раунд, получилась ничья - 1:1. Многие конечно могут сказать, что «сине-гранатовые» могли специально отдать игру, но это не так «шпоры» билась на равных, и заслужила этот результат, который их в итоге устроил. «Интер» не сумел одолеть ПСВ , по 8 очков в группе, и по домашним победам дальше прошли лондонцы. Действительно без везения тут не обошлось.

В 1/8 финала им попалась дортмундская «Боруссия», естественно на «шпоры» никто не ставил, все отдавали предпочтение единоличному лидеру на тот момент бундеслиги. Но уже первая игра на «Уэмбли», и итоговый счет - 3:0 в пользу «Тоттенхэма», вроде как и решила исход встречи. Многие конечно говорят, мол шпорам опять повезло, соперник к тому моменту поплыл, не выдержав колосальной нагрузки борьбы в чемпионате и игры в еврокубке. Однако дома «Боруссия» имела много шансов для взятия ворот, благо голкипер Уго Льорис, чемпион мира справился с давлением, и не раз спас команду, это позволило клубу, и в ответной игре победить, на этот раз минимально - 1:0.

В 1/4 финала клубу достался другой коллектив с туманного Альбиона, жребий свел команду Почеттино с дружиной Гвардиолы, которые на тот момент имели все шансы выиграть квадрупл. Опять соперник фаворит до матча, на «шпоры» снова никто не ставит, и все авансом отдают предпочтение «Манчестер Сити». Но что произошло, в первой игре МС имея кучу моментов упускает возможность использовать несколько, в том числе пенальти, который не реализует нападающий «горожан» Серхио Агуэро, но в составе «Шпор» нашелся Сон. Кореец стал автором единственного и победного гола, при этом это был первый матч «Тоттенхэма» на новом стадионе в еврокубках. Ответная игра получилась зрелищной, и богатой на голы и эмоции. Уже к 10-ой минуте между клубами было забито три мяча, на четвертой минуте за «Сити» забил Рахим Стерлинг, на седьмой и десятой минуте, как и в первой игре забил дубль кореец Сон, который в матчах с "горожанами поймал свой кураж за две игры три гола. Но «шпоры» начали играть в кавалирийский футбол, забьем сколько сможем, а если пропустим то значит пропустим, обороной никогда не отличалась надежностью у Почеттино. На одиннадцатой минуте Сильва делает ничью - 2:2, а на исходе часа игры Агуэро забивает четвертый мяч. Но Маурисио еще в первом тайме на 41 минуте делает замену Сиссоко уходит выходит Льоренте, именно испанец забьет третий, и как окажется итоговый гол, позволивший лондонцам пройти дальше, но что случилось. Стерлинг забивает пятый гол на самом флажке, но Чакир, который судил эту игру после просмотра видеоповтора отменяет взятие ворот углядев маленький офсайд. Благодаря минимальной победе Дома и стараниям Сона подопечные аргентинца прошли дальше.

Полуфинал для «Тоттенхэма» начался дома, и закончился минимальным поражением от «Аякса» - 0:1. Если команда вяло отыграла дома, то что они вообще покажут в гостях. Тем более подопечные Тен Хага вышли из группы не проиграв даже Баварии, в 1/8 прошли трехкратного обладателя ЛЧ мадридский «Реал», но на этот раз без Роналду и Зидана, в 1/4 они прошли итальянский «Ювентус», куда перебралась португальская балерина, но и тут «Аякс» справился и вышел в полуфинал. Так что дома голландцы считались фаворитом, и на 95% перед игрой, и на 100% после первого тайма, забив два, и доведя общий итог до трех без ответных голов были в финале. Но что произошло за во втором тайме. «Аякс» выключился и Тен Хаг заверил подопечных, что двух голов достаточно после первого тайма и выход в финал уже определен, или его подопечные рано поверили в успех? или же Почеттино сумел встряхнуть команду, и в ее рядах нашелся еще один герой, на этот раз бразилец Лукас Моура, который в одиночку расписался три раза в воротах «Аякса»? Ведь буквально сразу после перерыва через 10 минут мы увидели первый гол дружины Почеттино, а на исходе часа «шпоры» сравняли на 59 минуте, дублем отличился Моура. А под конец опять многие скажу на большом фарте, с большой долей везения или может быть с холодным расчетом отправили третий гол в компенсированное время, забив решающий мяч аж на 96 минуте встречи. Моура сделал исторический хет-трик не только в своей карьере, но и в истории «Тоттенхэма», который им позволил впервые выйти в финал ЛЧ / КЕЧ с момента основания турнира.

Исчерпал ли лимит везения Почеттино и Тоттенхэм?

Сколько раз еще может везти «Тоттенхэму», ведь ни в группе, ни в одном раунде плей-офф «Тоттенхэм» не был фаворитом, но удавалось пройти дальше, что это везение или логичный итог?

Они с трудом вышли из группы, все решил последний тур, две ничьи, которые определили в итоге судьбу «Тоттенхэма». С «Боруссией», после логичной победы с общим счетом - 4:0, кто-то все-равно увидел везение, соперник поплыл и не реализовал свои моменты. В матче с МС не обошлось не только без везения, но и без чуткого наблюдения судьи, который отменил решающий пятый гол соперника. В полуфинале с «Аяксом» один тайм решил исход целого противостояния, конечно и тут в очередной раз без везения не обошлось, но фарт всегда на стороне победителей.

Ведь в футболе не только везение, но и характер всей команды или отдельных игроков, может повлиять на исход матча. Не стоит забывать, что «шпоры» проводили игры без своего главного бомбардира Харри Кейна. С этим они уже сталкиваются не в первый раз, когда Кейн вынужден пропускать матчи из-за травм, достойных замен нету, а другие брали на себя ответственность в каких-то играх, и решали, забивая важные голы .

Возможно менталитет победителей у Маурисио и команды еще до конца не выработался, в очных играх с тем или иным соперником, или против того или иного тренера, но характер, и стремление клуба добывать нужный результат, присутствует, что позволяет четвертый сезон подряд финишировать в четверке сильнейших, и на зубах в некоторых матчах выгрызать себе победы, и выходы в следующий раунд. Да и не стоит забывать, что аргентинец пятый сезон у руля клуба, но для него это только второй финал, по этому лимит выходов он еще не исчерпал, и Почеттино наконец готов выиграть свой первый трофей, ведь заслужил, прекрасной игрой его подопечных. Да и переезд на новый стадион для клуба, и победа в ЛЧ станет прекрасным стартом в новой истории «Тоттенхэма». Из «шпор» аргентинец сделал не просто добротную команду из крепкого середняка, но и клуб с которым пришлось всем считаться не только в АПЛ , особенно большим клубам, благодаря ему и его клубу, появился новый термин «Топ 6», но и в ЛЧ сумев по ступенькам пройти. Сначала выход в ЛЧ и первые пробы, следующий раз выход из группы и 1/8 финала, сегодня повторный выход, и проход в финал турнира. Он проделал большую работу, выбрал действительно клуб, который в АПЛ никогда не был фаворитом ни в одном турнире, а Европе клуб шумел последний раз в начале 80-х годов прошлого столетия выиграв свой третий еврокубок - Кубок УЕФА 1984 года, и показал своими тренерскими способностями, чтобы пройти в финал не обязательно каждое трансферное окно тратиться, и чтобы у тебя играли самые дорогие футболисты на позициях, а создать по настоящему боевую команду, и умение работать и раскрывать молодежь. Да и всегда в отличии от других тренеров о которых сегодня говорят, он выбирает маленькие клубы, чтобы показать на что он способен.