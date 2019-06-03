Санчес лайкнул пост о победе «Ливерпуля» в ЛЧ, чем привел в ярость фанатов

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес лайкнул пост в Instagram хавбека «Ливерпуля» Алекса Окслейда-Чемберлена о победе «красных» в Лиге чемпионов. Этот жест очень не понравился болельщикам манкунианцев, которые и без того недолюбливают чилийца. В комментариях фанаты попросили руководство МЮ поскорее продать Алексиса.
Так, во-первых, повторюсь для меня зашквар даже мюшные подобные фотки искать. Их в гугле навалом.
Во-вторых, у меня нет випки для фоток. Но даже, если было бы вип, смотри пункт 1.
Так что слит, копетан, в очередной раз)
Так, во-первых, повторюсь для меня зашквар даже мюшные подобные фотки искать. Их в гугле навалом.
Во-вторых, у меня нет випки для фоток. Но даже, если было бы вип, смотри пункт 1.
Так что слит, копетан, в очередной раз)
Я понимаю, что тебя интересует г.тема, но я не хочу мараться в этом. Забей в гугл и гляди сколько влезет, лол
Я понимаю, что тебя интересует г.тема, но я не хочу мараться в этом. Забей в гугл и гляди сколько влезет, лол
Я тебе про чемпионский парад говорю) а таких фоток про любой евротоп клуб можно найти. к сожалению.
Я тебе про чемпионский парад говорю) а таких фоток про любой евротоп клуб можно найти. к сожалению.