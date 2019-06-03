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Санчес лайкнул пост о победе «Ливерпуля» в ЛЧ, чем привел в ярость фанатов

сегодня, 13:11

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес лайкнул пост в Instagram хавбека «Ливерпуля» Алекса Окслейда-Чемберлена о победе «красных» в Лиге чемпионов. Этот жест очень не понравился болельщикам манкунианцев, которые и без того недолюбливают чилийца. В комментариях фанаты попросили руководство МЮ поскорее продать Алексиса.

Санчес лайкнул пост о победе «Ливерпуля» в ЛЧ, чем привел в ярость фанатов

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Все комментарии
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил anyway
   26 / 846
сегодня в 16:17
Хм, втихаря? Ты картинки штоль ждешь?
Так, во-первых, повторюсь для меня зашквар даже мюшные подобные фотки искать. Их в гугле навалом.
Во-вторых, у меня нет випки для фоток. Но даже, если было бы вип, смотри пункт 1.
Так что слит, копетан, в очередной раз)
anyway
anyway ответил Y.N.W.A.
   167 / 846
сегодня в 16:09
Ахаха, я тебя уже не раз подписывал под балабола, а ты еще и стрелки метишь, только подтверждая Я понимаю, что тебя интересует г.тема, но я не хочу мараться в этом. Забей в гугл и гляди сколько влезет, лол
а что так втихаря отвечаешь? стремаешься за слова ответить?)
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   26 / 846
сегодня в 16:02
Ахаха, я тебя уже не раз подписывал под балабола, а ты еще и стрелки метишь, только подтверждая
Я понимаю, что тебя интересует г.тема, но я не хочу мараться в этом. Забей в гугл и гляди сколько влезет, лол
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   121 / 846
сегодня в 15:52
Anyway Ха-ха Мю официально поддерживает ЛГБТ, на уровне клуба, вам бы еще что-то про фанатов Ливерпуля говорить.
Van Vanovich
Van Vanovich
   177 / 846
сегодня в 15:44
мне кажется игроки не долюбливают по большей части из-за его огромной ЗП. Жаба давит как говорится))
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   169 / 846
сегодня в 15:39
Ахаха вот они глоры муму бомбят,пока мы празднуем.
anyway
anyway ответил Y.N.W.A.
   167 / 846
сегодня в 15:35
Кто о чем, а манк о ...параде Я тебе про чемпионский парад говорю) а таких фоток про любой евротоп клуб можно найти. к сожалению.
ну скинь про любой другой клуб, такую фотку, хотя зная твою склонность к болабольству конечно же ты ничего не скинешь)
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил anyway
   26 / 846
сегодня в 15:27
Кто о чем, а манк о ...параде
Я тебе про чемпионский парад говорю) а таких фоток про любой евротоп клуб можно найти. к сожалению.
Bavaria_M
Bavaria_M
   109 / 846
сегодня в 15:22
И после этого глоры мю орут что болеть за ливер это нормально, ох уж эти ред тимы
anyway
anyway ответил Y.N.W.A.
   167 / 846
сегодня в 15:18
Копетан, ты жив! Мы беспокоились, что ты сгорел в верхних слоях атмосферы. Видел с высоты парад победителей ЛЧ?
    Y.N.W.A.
    Y.N.W.A. ответил anyway
       26 / 846
    сегодня в 15:10
    Копетан, ты жив! Мы беспокоились, что ты сгорел в верхних слоях атмосферы. Видел с высоты парад победителей ЛЧ?
    anyway
    anyway ответил Y.N.W.A.
       167 / 846
    сегодня в 15:07
    Поджигает автобусников как может) копетан дизлайк уже на воздушной тяге вышел в открытый космос)))
    я смотрю у тебя душевные травмы) так сильно болеть за ливерпуль нельзя)
    sergey08
    sergey08 ответил Байкал-38
       47 / 846
    сегодня в 14:00
    Санчесу надо самому попросить, что бы его продали. Не его это клуб.
    зачем ему самому продаваться? где ещё найдутся такие дуралеи, которые положат ему такую зп??
    Шуnя771
    Шуnя771
       49 / 846
    сегодня в 13:59
    Во как их жарит...
    311
    311 ответил la_masia
       18 / 846
    сегодня в 13:57
    Намекает чтобы продали как может.
    Просто поддержал бывшего коллегу по Арсеналу!)
    la_masia
    la_masia
       162 / 846
    сегодня в 13:48
    Намекает чтобы продали как может.
    Байкал-38
    Байкал-38
       11 / 846
    сегодня в 13:39
    Санчесу надо самому попросить, что бы его продали. Не его это клуб.
    311
    311
       18 / 846
    сегодня в 13:32
    Примеры свиней заразительны!)
    Y.N.W.A.
    Y.N.W.A.
       26 / 846
    сегодня в 13:15
    Поджигает автобусников как может) копетан дизлайк уже на воздушной тяге вышел в открытый космос)))
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