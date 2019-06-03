Санчес лайкнул пост о победе «Ливерпуля» в ЛЧ, чем привел в ярость фанатов

сегодня, 13:11

Нападающий «Манчестер Юнайтед» лайкнул пост в Instagram хавбека «Ливерпуля» о победе «красных» в Лиге чемпионов. Этот жест очень не понравился болельщикам манкунианцев, которые и без того недолюбливают чилийца. В комментариях фанаты попросили руководство МЮ поскорее продать Алексиса.