«Депортиво» - «Малага»: Прогноз и ставки от Pinnacle

сегодня, 08:58

«Депортиво»

Почти до самого финиша Сегунды «Депортиво» находился рядом с «Гранадой» и «Осасуной». Команда до последнего билась за прямой выход в главную лигу Испании, но к сожалению, то ли сил, то ли мастерства подопечным Хосе Луиса Марти не хватило. «Депортиво» финишировало только на шестом месте.

В последнем туре команда уверенно разобралось с «Кордобой». Качественная игра в обороне и стремительные контратаки является визитной карточков коллектива из Ла Коруньи.

«Малага»

Подопечные Виктора Санчеса финишировали на третьем месте в Сегунде. «Гранада» за два тура до конца сумела гарантировать себе вторую позицию. Перед плей-офф у болельщиков «анчоусов» отличное настроение. Их любимцы сумели одержать пять побед кряду на финише чемпионата.

«Малага» легко разобралась в последнем туре с «Эльче» 3:0. Теперь нужно зарядившись положительными эмоциями попробовать огорчить своих оппонентов за счет мощных атакующих действий.

Букмекерская контора Pinnacle примерно равные котировки на эти встречи:

Победа «Депортиво» – 2,25

Ничья – 3,00

Победа «Малаги» – 3,75

Тотал больше 2,5 голов – 2,80

Тотал меньше 2,5 голов – 1,45

Статистика

«Депортиво» на протяжении четырех матчей не проигрывает «Малаге»

«Депортиво» только раз проиграл в последних семи играх

«Малага» в гостях за последние пять матчей пропустила только раз

Прогноз

Тяжело будет обеим командам. В первой игре наверняка будет сказываться давление за результат на их игру. Фаворитом идет «Депортиво» исключительно за счет выступления на своей домашней арене. Ожидаем, что хозяева не будут рисковать им нужно сделать максимум, чтобы сохранить свои ворота в неприкосновенности. Ожидаем закрыты футбол. В букмекерской конторе Pinnacle сделать ставку на тотал меньше 2,5 голов можно с коэффициентом 1,45.