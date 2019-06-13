«Мальорка» – «Альбасете»: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 18:19

«Мальорка»

Подопечные Висенто Морено завершили сезон на пятой позиции. Побороться напрямую за выход в Примеру, к сожалению, не удалось из-за крайне неудачного старта в сезоне. Команда только благодаря удачному финишу в рамках которого удалось сыграть двенадцать матчей без поражений на домашней арене удалось зацепиться за пятую строчку.

Очень надежно действует команда при построении оборонительной игры. Во избежание всевозможных сюрпризов ей необходимо стремительно переходить из обороны в атаку.

«Альбасете»

Команда сумела занять четвертое место по итогам Сегунды. Отставание от второй команды составило восемь пунктов. Подопечные Луиса Мигеле Рамиса в последних встречах уже понимали свое участие в матчах плей-офф, поэтому играли не в самом лучшем составе.

«Альбасете» исповедует атакующую манеру игры, демонстрируя стремительный переход из обороны в атаку.

Букмекерская контора Pinncle считает хозяев фаворитом грядущей встречи:

Победа «Мальорки» - 1,82

Ничья – 3,44

Победа «Альбасете» - 5,08

Факты об игре

«Мальорка» на домашней арене не знает горечи поражений в 12 встречах – 10 побед и 2 ничьи

«Мальорка» дома трижды выигрывала «Альбасете» на своем домашнем стадионе

«Альбасете» проиграл в 3 из 4 последних поединках

Прогноз

На домашнем стадионе Иберостаре результаты «Мальорки» откровенно впечатляют. Команда действует очень надежно в обороне, но при этом находит моменты для взятия ворот. Хозяева за счет своей лучшей организации игры должны добиться реальных шансов на победы в первом матче серии. «Альбасете» будет биться, но оказать достойного сопротивления команда не сумеет. В букмекерской конторе Pinnacle можно сыграть победу хозяев за коэффициент 1,82.