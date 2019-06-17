«Краснодар» потерял полкоманды перед Лигой чемпионов

сегодня, 15:55

Ситуацию в «Краснодар» за полтора месяца до старта в квалификации ЛЧ можно описать одним словом: катастрофа. Сказать, что «Соккер.ру» обеспокоен – это не сказать ничего.

Мы, конечно же, не будем жалеть «Краснодар» заранее, ведь у «быков» еще есть время, чтобы подготовиться к старту в Лиге чемпионов и новому сезону РПЛ , но, в любом случае, происходящее ужасает. «Краснодар» в одночасье лишился четырех игроков, определяющих лицо командной игры: Шарль Каборе и Маурисио Перейра покинули команду свободными агентами, а Юрий Газинский и Виктор Классон получили тяжелые травмы, из-за которых еще долго не появятся на поле. Как в такой ситуации перестраивать команду, на кого надеяться?

Вратарь и защита

«Краснодар» славится, в первую очередь, своей организованной игрой в атаке, чем редкий российский клуб может похвастаться, оборона «быков» тоже работает на атаку, хотя в прошедшем сезоне и стала одной из лучших в чемпионате России по пропущенным мячам (23 наравне с ЦСКА и «Ростовом»). И сейчас это обстоятельство должно внушать отдельный оптимизм болельщикам, привыкшим к яркой игре у чужих ворот. В то время как полузащита и атака неизбежно будут перестраиваться вследствие многочисленных кадровых потерь, предпоследняя линия останется в первозданном виде по сравнению с прошлым сезоном.

По крайней мере, на данную минуту Матвей Сафонов и основная четверка защитников – Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес – остаются в команде. «Быки» должны сохранить их всех, это один из пунктов в «списке выживания». Не говорю, что «Краснодар» кардинально изменит игровой стиль – этого не будет, но на этапе перезагрузки, которая будет происходить в ближайшие месяцы, роль самой сыгранной линии в команде – обороны, определенно возрастет. Хорошо, что буря, обрушившаяся на «быков» со страшной силой, не затронула этот кластер: фундамент из обороны – это отличное подспорье для возведения заново «унесенной ветром» полузащиты.

Полузащита

«Краснодар» традиционно играет по схеме 4-3-3, о четверке защитников рассказали выше, давайте теперь поговорим о «3-3». Назовете навскидку основное сочетание «быков» в полузащите и атаке? Если запамятовали – нестрашно, вот подсказка: Газинский, Каборе, Перейра – Классон, Вандерсон, Игнатьев/Ари. Из семерых перечисленных, при условии, что Игнатьев и Ари делили между собой позицию центрального нападающего, в распоряжении Мусаева остались только эти двое и Вандерсон. Ведущих игроков из полузащиты команды, завоевывавшей «бронзу», нет, как нет и Виктора Классона.

С Маурисио Перейрой все понятно: у уругвайца подрастают дети, и он решил, что им будет лучше в Испании, где он намерен продолжить карьеру, а вот контракт с Шарлем Каборе «Краснодар» продлить не смог, не договорившись об условиях с Дмитрием Селюком. Клуб предлагал Каборе новый контракт на ухудшенных условиях, полузащитник должен был упасть в зарплате с 2 до 1,5 миллиона евро из-за возраста, но футболиста и его представителя такое предложение не устроило, а другого у «Краснодара» не нашлось.

Дмитрий Селюк выразил недоумение, что «Краснодар» отказался от опытного и полностью адаптированного игрока накануне Лиги чемпионов и даже выдал характеристику призванному заменить Каборе в составе бразильцу Кайо: «Он Шарлю и в подметки не годится». Пожалуй, это не очень далеко от истины, тем более Кайо – классический опорный полузащитник, он не является «реджистой» по примеру Каборе, так что обязанности диспетчера придется распределять иначе, большая нагрузка ляжет на двух партнеров Кайо.

А кто будет играть рядом с ним, если Газинский выбыл из строя, как минимум, до октября, а Перейры больше нет в команде? Да, есть молодой Даниил Уткин и еще два новичка – капитан «Рубина» Камболов и датчанин марокканского происхождения Юнес Намли, но какую бы комбинацию из этих четырех игроков вы ни составили, она будет гораздо слабее трио Газинский – Каборе – Перейра. Намли, к слову, Мусаев собирается использовать на позиции «десятки», но в такой формации «Краснодару» необходим, как минимум, еще один сильный полузащитник.

Новость последних часов: «Краснодар» интересуется игроком сборной Голландии Тонни Вильеной, но это будет сложная и дорогая сделка, если «быки» решат пойти до конца. А ведь вокруг голландца может развернуться аукцион: «Спартак» может по привычке устроить операцию «Перехват», как с Жиго, а еще к Вильене есть интерес из АПЛ , который может затмить все предложения из России. В любом случае пока что усиление в центр поля, которого так ждет Мусаев, написано вилами на воде.

Атака

Классон получил травму колена в матче за сборную Швеции – неудачно столкнулся с Жорди Альбой, и это для «Краснодара» потеря потерь. Виктор – самый классный футболист и абсолютный лидер атаки, причем на протяжении двух с половиной лет швед играл почти всегда, так что представить «быков» без него уже практически невозможно. Да, в теории Игнатьев и Ари могут сыграть вместе, если бразилец пойдет на правый фланг, как часто делал в начале российской карьеры, еще есть Вандерсон и Шапи, но даже количественно получается маловато. В атаку «Краснодар» не готов делать большую покупку, а чаще всего в прессе всплывает фамилия Резиуана Мирзова, который провел хороший сезон в тульском «Арсенале». Права на вингера принадлежат «Ростову», а конкуренцию «быкам» может составить все тот же «Спартак», чей главный тренер Олег Кононов лично заинтересован в футболисте Мирзове.

Что делать?