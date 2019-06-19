И на Тихом океане свой закончили поход

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«Соккер.ру» вспоминает о золотой олимпийской сборной СССР под руководством Анатолия Бышовца.

Чуть более 30 лет назад олимпийская сборная СССР во второй раз в истории выиграла олимпийский футбольный турнир. В финале наша команда одержала тяжелую, но блестящую победу над бразильцами. Команда, руководимая Анатолием Бышовцем, не проиграла ни одного матча - ни товарищеского, ни отборочного, ни тем более встреч олимпийского турнира в Сеуле.

Олимпийский футбол принято считать второсортным из-за разных прихотей ФИФА . Главное футбольное ведомство не могло допустить, чтобы чемпионат мира и олимпийский турнир находились в одной весовой категории. Поэтому выставлялись разные ограничения. Например, всем футболистам, игравшим на чемпионатах мира, был закрыт путь на Олимпиады. Что не могло не отразиться на силе команд. Отсюда и пошло разделение национальных сборных на первые и олимпийские.

В Советском Союзе к Играм относились очень трепетно. И футбольный турнир - не исключение. В 1956 году сборная СССР вернулась из Мельбурна с золотыми медалями. Три следующих Олимпиады наша команда провалила. После чего перед советскими футболистами была поставлена задача - повторить подвиг команды Гавриила Качалина. Три раза подряд - в 1972, 1976 и 1980 годах советские олимпийцы не могли преодолеть полуфинальный барьер и довольствовались бронзовыми медалями. О возможностях олимпийской сборной СССР образца 1984 года можно судить только применяя сослагательное наклонение. Но по политическим причинам команда Эдуарда Малофеева, равно как и остальные советские олимпийцы, до Лос-Анджелеса не доехала. И вот она новая высота - Олимпийские игры в Сеуле.

Эдуард Малофеев трудился в первой сборной и московском «Динамо», когда старшим тренером был назначен Анатолий Бышовец. Блестящий форвард киевского «Динамо», вынужденный досрочно завершить карьеру из-за травмы колена, успешно работал в динамовской спортшколе, затем в юношеской сборной страны. Анатолий Фёдорович воспитал такого замечательного футболиста, как Алексей Михайличенко.

Кухня Анатолия Федоровича

Премьера команды Бышовца прошла 26 марта 1986 года в Баку. Наша сборная разошлась миром с олимпийцами Румынии 1:1. Единственный гол на счету киевского динамовца Ивана Яремчука. Интересен состав этой команды: Виктор Чанов («Динамо» К), - Сергей Башкиров (Днепр»), капитан Валерий Панчик («Нефтчи»), Сергей Пучков («Днепр»), - Евгений Кузнецов («Спартак»), Василий Рац, Павел Яковенко, Иван Яремчук (все - «Динамо» К), Виктор Пасулько («Черноморец»), - Виктор Кузнецов («Днепр»), Игорь Гуринович («Динамо» Мн). На замену выходили Виктор Янушевский («Динамо» Мн), Машалла Ахмедов («Нефтчи»), Олег Морозов («Черноморец»). Только один из них - Евгений Кузнецов - впоследствии стал участником турнира в Сеуле.

Первая сборная СССР готовилась к чемпионату мира, и киевские динамовцы были переведены в главную команду. А участие в чемпионате мира, как вы уже знаете, закрывало путь на Игры. Поэтому Анатолий Бышовец и его помощники Владимир Сальков и Гаджи Гаджиев убирали одних игроков, вводили других. Очертания команды появились ближе к осени. Старт отборочного турнира был назначен на середину октября. Соперниками сборной СССР стали команды Норвегии, Болгарии, Турции и Швейцарии. Олимпийскую лицензию получал только победитель группы.

Первый официальный матч наши проводили в Осло с норвежцами. Встреча завершилась нулевой ничьей. Посмотрите, как изменился состав команды Бышовца. Дмитрий Харин («Торпедо») - Гела Кеташвили («Динамо» Тб), капитан Валерий Панчик («Нефтчи»), Андрей Афанасьев («Торпедо»), Арвидас Янонис («Жальгирис») - Евгений Кузнецов («Спартак»), Игорь Добровольский («Динамо» М), Алексей Михайличенко («Динамо» К), Олег Морозов («Черноморец») - Владимир Лютый («Днепр»), Юрий Савичев («Торпедо»). На замену выходил зенитовец Сергей Дмитриев. Обозначились первые лидеры - ученик Бышовца Алексей Михайличенко, один из немногих киевлян, не заигранных на чемпионате мира, и 19-летний воспитанник молдавского футбола Игорь Добровольский. Смелым шагом было привлечение в качестве основного вратаря Дмитрия Харина, которому только в августе исполнилось 18.

Весной наши олимпийцы одержали две важнейших гостевых победы - над турками 2:0 и болгарами 1:0. В игре со сборной Болгарии наш юный вратарь отбил пенальти. В августе гол Лютого принес победу над сборной Норвегии. Тяжело складывался матч в Швейцарии. Хозяева вели 1:0 и 2:1. Но Добровольский с пенальти сравнял счёт, а потом дважды отличился Стасис Баранаускас, недавно ставший победителем Универсиады, проходившей в Южной Корее. Сборная СССР на студенческих играх была представлена вильнюсским «Жальгирисом», который играл в своей клубной форме.

Три заключительных встречи пришлись на весну 1988-го. Были обыграны в Симферополе сборные Турции и Болгарии. Матч со швейцарцами ничего не решал и завершился ничьей 0:0. Сборная СССР стала победительницей группы и завоевала путевку на олимпийский турнир.

Первая же сборная готовилась к чемпионату Европы. Интересы команд Валерия Лобановского и Анатолия Бышовца мало пересекались. Однако были футболисты, в которых нуждались обе команды. Это Алексей Михайличенко и Игорь Добровольский. Опыт отборочной кампании Игр-84 говорил, что игра за две сборных может вызвать перегрузки и проблемы со здоровьем. Как, например, не выдержал борьбы на два фронта спартаковец Фёдор Черенков. Но Михайличенко всё же отпустили на чемпионат Европы, где Алексей завоевал серебряную медаль. Добровольский же получил повреждение, пропустил первенство континента и, не спеша восстановившись, стал готовиться к Олимпиаде.

Бышовец к тому времени нашел вторую работу. Осенью 1987-го Анатолий Фёдорович стал главным тренером московского «Динамо», а то в свою очередь - базовым клубом олимпийской сборной. В команде играли пятеро динамовцев - Игорь Добровольский, Виктор Лосев, Александр Бородюк, Игорь Скляров и перешедший к тому времени в «Динамо» Дмитрий Харин. В обратном направлении, то есть в «Торпедо», отправился второй вратарь Алексей Прудников.

При формировании олимпийской заявки Бышовец столкнулся с некоторыми сложностями. Из двух братьев-близнецов Савичевых пришлось взять только Юрия. Травма не позволила поехать в Корею Николаю. Травмированного Вадима Тищенко всё же взяли в Сеул. Врачи обещали поставить опорного полузащитника «Днепра» в строй. Впрочем, стоит назвать всех олимпийцев. Вратари: Дмитрий Харин («Динамо» М) и Алексей Прудников («Торпедо»). Защитники: Виктор Лосев («Динамо» М), Сергей Фокин ( ЦСКА ), Сергей Горлукович («Локомотив»), Гела Кеташвили («Динамо» Тб), Арвидас Янонинс («Жальгирис»), Евгений Яровенко («Кайрат»); полузащитники: Игорь Добровольский, Игорь Скляров (оба - «Динамо» М), Алексей Михайличенко («Динамо» К), Евгений Кузнецов («Спартак»), Алексей Чередник, Вадим Тищенко (оба - «Днепр»), Игорь Пономарёв («Нефтчи»); нападающие: Юрий Савичев («Торпедо»), Александр Бородюк («Динамо»), Арминас Норбековас («Жальгирис»), Владимир Лютый («Днепр»), Владимир Татарчук ( ЦСКА ). Только двое - Прудников и Тищенко не сыграли ни минуты, что ни в коем случае не делает их меньшими олимпийскими чемпионами, чем их товарищи.

И хотя в Сеуле не могли играть футболисты, выходившие в матчах чемпионата мира, олимпийский турнир оказался весьма солидным по именам. Юрген Клинсманн, Томас Хёсслер, Карл-Хайнц Риджле, Гюнтер Зауэр, Оливер Рек, Уве Кампс, Фольгер Фах ( ФРГ ), Стефано Таккони, Пьетро Паоло Вирдис, Альбериго Эвани, Андреа Карневале, Руджеро Риццителли, Мауро Тасотти, Чиро Феррара (Италия), Драган Стойкович, Давор Шукер, Сречко Катанец (Югославия), Ромарио, Бебето, Клаудио Таффарел, Карека, Жоржиньо, Валдо (Бразилия), Андреас Лимпар, Мартин Далин (Швеция) - далеко не полный перечень футбольных знаменитостей, приехавших в Южную Корею. Не чемпионат мира, конечно, но всё же весьма и весьма представительное соревнование.

Чудо-связка

Сборная СССР попала в группу С с хозяевами Игр, а также сборными Аргентины и США . Начался турнир с разочарования - нулевой ничьей со сборной Южной Кореи, считавшейся слабейшей в этом квартете. Но и аргентинцы не справились со сборной США . Игра со сборной Аргентины обещала быть ключевой на первом этапе.

Но уже на 7-й минуте сработала связка Михайличенко - Добровольский. Алексей сделал передачу, а Игорь Добровольский нанес точный удар по воротам чемпиона мира Луиса Исласа (на ЧМ -86 не сыграл ни минуты, но золотую медаль получил). В середине тайма Добровлольский и Михайличенко поменялись ролями, точку в голевой комбинации поставил киевлянин. Получив преимущество, наши не успокоились, держали игру под контролем и довели матч до победы. Правда, Карлос Альфаро с пенальти испортил Харину статистику. Есть победа и два очка. Американцы и корейцы мячей не забили, и эта ничья была на руку советским футболистам.

Матч со сборной США складывался просто замечательно. 3:0 после первого тайма - Михайличенко, Норбековас и Добровольский с пенальти. Сразу после перерыва Михайличенко забил еще один. Но потом наши позволили себе расслабиться, позволили «звёздно-полосатым» отыграть два мяча и огорчили тем самым Анатолия Федоровича. Но из группы сборная СССР вышла с первого места. Зато сильная команда Югославии отправилась домой. За компанию со сборной Нигерии.

В четвертьфинале нашим олимпийцам противостояла сборная Австралии. И первый тайм сложился непросто для наших. Атак было много, но ни одна из них не была доведена до логического конца. Пришлось прибавить после перерыва. За каких-то 10 минут Алексей Михайличенко заработал два 11-метровых. Игорь Добровольский был безупречен оба раза. И красивая комбинация с участием Норбековаса, Кеташвили, Добровольского и Михайличенко. Мяч от светлой головы последнего в третий раз отправился в ворота сборной Австралии.

Полуфинал. Стадия, заколдованная для наших олимпийцев. Трижды советская команда спотыкалась на этом барьере. Соперники, как и на недавнем Евро, итальянцы. Команды, конечно, разные. Но Михайличенко с нашей стороны и Феррара с Риццителли второй раз за год сошлись в битве за место в финале.

Первый тайм по нулям. Итальянцы вытащили на свет божий пахнущий нафталином «катеначчо». Сами не играли и нашим не девали. Через пять минут после перерыва Вирдис выскочил из-за спины Яровенко и оставил Харина не у дел.

Но засушить игру наши соперникам не позволили. Трещит оборона сборной Италии, но как же не везет сборной СССР . Мяч не может попасть в пустые ворота, словно их кто-то заколдовал. Но Добровольский каким-то немыслимым ударом снял это заклятие на 78-й минуте. Ничья после 90 минут.

Очень мощно начали наши дополнительную 30-минутку. И через две с половиной минуты Норбековас забил такой нужный гол. Вскоре сборная Италии осталась в меньшинстве. Это Чиро Феррара, будущая звезда «Наполи» и «Ювентуса», заработал второй горчичник.

Численное преимущество было реализовано в начале четвёртого тайма. Сработала наша суперсвязка. Михайличенко забил, а Добровольский помог киевлянину. Гол Андреа Карневали, забитый перед самым финальным свистком принес итальянцам разве что моральное удовлетворение. А сборная СССР вышла в финал.

Бей, Савичев! Я тебя умоляю!

Вторым финалистом стала сборная Бразилии, одолевшая в серии пенальти немцев. Чем отличаются первая и олимпийская сборные Германии? Тем, что первая не проигрывает в серии пенальти (один раз за всю историю). Бразильцы, молодые и мастеровитые, очень хотели стать чемпионами. Блестящие команды Теле Сантаны провалились на двух чемпионатах мира подряд, и олимпийцы были настроены постоять за честь самой футбольной страны.

Тяжело пришлось сборной СССР в первом тайме. Значительное игровое преимущество бразильцев. Плохо, что наши пропустили. Хорошо, что всего один. Единственный раз на турнире ошибся наш 20-летний вратарь, не попавший как следует по мячу. И коротышка Ромарио, или как его тогда называли Фариас, свой шанс не упустил.

Харин реабилитировался и неоднократно. Уверенная игра Дмитрия остудила атакующий запал южноамериканцев. А наши осмелели. После перерыва же вообще стали смелыми. И вот уже Клаудио Таффарел трудился в поте лица, отбивая один удар за другим.

На 60-й минуте Алоизио завалил в своей штрафной Михайличенко. Добровольский реализовал едва ли не важнейший в жизни пенальти. Завелись бразильцы, пошли забивать второй мяч. Но наша оборона сумела выстоять. Ничья 1:1 в основное время, и продолжение выяснений отношений в дополнительной 30-минутке.

103-я минута. Харин хотел ввести мяч от своих ворот, но перепоручил эту миссию Кеташвили. Гела выбил далеко, на чужую половину. Мяч отскочил к Юрию Савичеву, и торпедовец, изящно, по-бразильски обыграв Адемира, вышел один на один с Таффарелом. «Ну, Савичев! Убегай, забивай, я тебя умоляю!», - этот призыв Владимира Никитовича Маслаченко слышала, наверное, вся наша еще единая страна. И Юрий не подвел - точно положил мяч в дальний угол. Есть гол, которому суждено было стать золотым.

Выдержали 17 минут наши футболисты. Правда, доигрывали вдесятером - по красной карточке получили Адемир с Татарчуком. Но главное - выдержали. Есть олимпийское золото Сеула - долгожданное и неожиданное. И высокопробное. Сборная СССР возвращалась из далекой тихоокеанской страны

Это была Команда, собранная из игроков, представлявших разные республики. Люди разных национальностей - русские, украинцы, белорус Горлукович, грузин Кеташвили, литовец Янонис, литовский татарин Норбековас - все они в тот октябрьский день совершили футбольный подвиг.

Век олимпийской сборной недолог. Один цикл и всё. Непобедимая команда Бышовца прекратила своё существование после награждения. По-разному сложились судьбы олимпиоников. Кто-то заиграл в первой сборной, кто-то нет. Через три с небольшим года распался Советский Союз.

Та победа сборной СССР стала последним нашим успехом на Олимпийских играх. Более того, ни сборная СНГ , ни сборная России в Олимпиадах больше не участвовали. Нам остается только ждать, что возникнет команда, способная в третий раз привезти в нашу страну олимпийское золото.

Источник: prostoprosport.ru