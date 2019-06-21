ГлавнаяБлогиПЕРСОНАльная опека

Прощай, Эль Ниньо! Торрес завершает карьеру

сегодня, 15:00

Фернандо Торрес решил повесить бутсы на гвоздь в 35 лет. «Соккер.ру» рассказывает о насыщенной неоднозначностями карьере испанского форварда.

Цифры

В 35 лет у Фернандо Торреса за спиной 18 лет профессиональной футбольной карьеры. На клубном уровне он выступал за клубы «Атлетико», «Ливерпуль», «Челси», «Милан» и «Саган Тосу». Суммарно провел 706 матчей и забил 252 гола. За национальную сборную Испании Торрес сыграл 110 встреч (входит в топ-10 гвардейцев «Красной Фурии») и забил 38 голов (третий результат в истории после Вильи и Рауля). За свою карьеру Фернандо Торрес выиграл только 7 трофеев, зато какие это трофеи – кроме одного, Кубка Англии, сплошь международные: чемпионат мира, два чемпионата Европы, Лига чемпионов и Лига Европы. А вот национальные титулы обходили Фернандо стороной: он так и не стал чемпионом Испании или Англии, выступая за «Атлетико» и «Челси».

Первые сезоны в «Атлетико»

Звездная карьера Торреса началась на заре XXI века в испанской Сегунде, где в ту пору обитал мадридский «Атлетико». Фернандо дебютировал за «матрасников» весной 2001 года, вскоре после того, как отметил свой 17-й день рождения, вскоре случилось и второе событие, которое невозможно забыть – первый гол на профессиональном уровне: юный форвард поразил ворота «Альбасете». В сезоне-2001/2002 Торрес уже регулярно появлялся на поле, сыграл 36 матчей в Сегунде и забил 6 голов.

Эль Ниньо (в переводе с испанского – Ребенок) точно не был главным творцом большой радости – возвращения мадридцев в Примеру, более того, неокрепшего молодого форварда со скромной статистикой даже подумывали оставить во втором дивизионе, но Луис Арагонес убедил всех в «Атлетико», что Фернандо потянет уровень Примеры. Старый лис не ошибся: в первом же туре с «Барселоной» Торрес отдал результативную передачу, через неделю забил «Севилье», а в третьем туре дублем поучаствовал в разгроме «Мальорки».

Всего за сезон форвард забил 14 мячей, в следующих кампаниях добирался до отметки в два десятка голов. За ним вовсю шла охота, «Атлетико» не мог его вечно удерживать, тем более в те времена «матрасники» мечтали о попадании в еврокубки, но даже такой роскоши себе позволить не могли. В итоге после шести полноценных сезонов в «Атлетико» летом 2007 года Торрес переезжает в Англию. «Ливерпуль» заплатил за него 38 миллионов евро и ни разу не пожалел об этом.

Выступления в Англии: красное и синее

В «Ливерпуле» Торрес освоился моментально. В первом же сезоне Фернандо забил 24 гола в АПЛ и 33 во всех турнирах, в Премьер-Лиге он поделил второе место в списке бомбардиров с Адебайором, а выиграл «Золотую бутсу» Криштиану Роналду. И в следующих Фернандо действовал результативно, входил в пятерку лучших снайперов АПЛ, но «Ливерпуль», как и «Атлетико», не боролся за титулы, поэтому, когда зимой 2011 года «Челси» предложил мерсисайдцам большие деньги за испанского нападающего (58.5 миллионов евро), Фернандо сменил красную футболку на синюю. В «Ливерпуле» он провел самый успешный с точки зрения результативности отрезок в своей карьере: забил 81 гол в 142 матчах.

В «Челси» надеялись, что он не сбавит оборотов на «Стэмфорд Бридж», но у Нандо как-то сразу не заладилось: в концовке сезона-2010/11 они принял участие в 18 матчах и забил 1 гол. Дидье Дрогба «съел» коллегу, который должен был его заменить, возможно, если бы Торрес пришел после расставания с Вождем и получил карт-бланш в атаке, все сложилось бы по-другому. Фернандо не смог продемонстрировать в Лондоне тот футбол, который от него ждали, но при этом именно с «Челси» он выиграл три из четырех своих клубных трофеев: Лигу чемпионов, Лигу Европы и Кубок Англии. И это гол Торреса в ворота «Барселоны» вывел «Челси» в финал ЛЧ, и это испанец открыл счет в решающей схватке ЛЕ с «Бенфикой».

Успехи в составе сборной Испании

Параллельно со взлетами и падениями карьеры на Туманном Альбионе развивался роман Торреса со сборной Испании. Фернандо посчастливилось стать частью победоносной «Красной Фурии», которая выиграла три крупных турнира подряд – Евро-2008, ЧМ-2010 и Евро-2012. Причем Эль Ниньо не отсиживался в темном уголке. По сути, господство испанцев началось именно с гола Торреса в финале Евро-2008. Это был единственный мяч в игре с Германией. На чемпионате мира в ЮАР Фернандо примет участие во всех матчах, но не сумеет отличиться, зато на Евро-2012 станет одним из лучших бомбардиров, пусть и всего с тремя голами в активе. Зато один из этих мячей Торрес снова забьет в финале. Всего на счету Фернандо 110 матчей и 38 голов в составе сборной Испании.

Возвращение в «Атлетико» и осуществление мечты

Летом 2014-го «Челси» отдал Торреса в аренду «Милану», но и в Серии A окончательно раскисший испанец не сумел себя проявить. И тут на горизонте появился «Атлетико», принявший решение принять своего блудного сына в объятия и реабилитировать его карьеру. Для Фернандо Торреса это было шансом на осуществление детской мечты: выиграть трофей в составе родного клуба. История сложилась бы идеально для Эль Ниньо, если бы этим трофеем стал Кубок чемпионов, вырванный из рук «Реала». Такой шанс у «Атлетико» и Торреса был в 2016-м, но «сливочные» выиграли второй подряд мадридский финал Лиги чемпионов. Фернандо вышел в стартовом составе и провел на поле все 120 минут, а после матча даже не пытался сдержать эмоции.

И все-таки мечта Торреса осуществилась два года спустя, когда «матрасники» выиграли Лигу Европы. Героем финала стал Антуан Гризманн, оформивший дубль, а больше всех радовался, кажется, уже далеко не ребенок, а опытный и видавший виды форвард Торрес, вышедший на замену в самой концовке матча, чтобы встретить победную трель арбитра на поле. Через три дня Фернандо провел прощальный матч за «Атлетико», отметившись дублем в ворота «Эйбара» и снова разрыдался во время своей трогательной речи.

До свидания, Фернандо!

Последний год Торрес провел в Японии, выступая за клуб «Саган Тосу» без особых успехов. Например, в 11 матчах текущего чемпионата не забил ни разу, а в J-Лиге 2018 отличился трижды. Для футболиста с таким бэкграундом как-то хило, а раз нет мотивации и здоровья продолжать – нужно уходить, что Торрес и делает. До свидания, Фернандо!

Поделиться
Другие материалы по теме
Фернандо Торрес завершил карьеру
Сегодня, 09:20 Комментарии36
Футболисты, которые заканчивают карьеру в 2019 году
17 июняlopezwebshow в блоге О спорт, ты кто?Комментарии6
Ребко завершил карьеру профессионального футболиста
15 июня Комментарии11
Бывший игрок «Ньюкасла» Аарон Хьюз завершил карьеру
12 июня Комментарии1
Бывший вратарь сборной Англии завершил карьеру
31 мая Комментарии6
ОфициальноИгорь Денисов завершил карьеру футболиста
29 мая Комментарии67
Обсудить
Все комментарии
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   24 / 697
сегодня в 15:10
Отличная футбольная карьера получилась у Фернандо Торреса!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100