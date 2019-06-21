Прощай, Эль Ниньо! Торрес завершает карьеру

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Фернандо Торрес решил повесить бутсы на гвоздь в 35 лет. «Соккер.ру» рассказывает о насыщенной неоднозначностями карьере испанского форварда.

Цифры

В 35 лет у Фернандо Торреса за спиной 18 лет профессиональной футбольной карьеры. На клубном уровне он выступал за клубы «Атлетико», «Ливерпуль», «Челси», «Милан» и «Саган Тосу». Суммарно провел 706 матчей и забил 252 гола. За национальную сборную Испании Торрес сыграл 110 встреч (входит в топ-10 гвардейцев «Красной Фурии») и забил 38 голов (третий результат в истории после Вильи и Рауля). За свою карьеру Фернандо Торрес выиграл только 7 трофеев, зато какие это трофеи – кроме одного, Кубка Англии, сплошь международные: чемпионат мира, два чемпионата Европы, Лига чемпионов и Лига Европы. А вот национальные титулы обходили Фернандо стороной: он так и не стал чемпионом Испании или Англии, выступая за «Атлетико» и «Челси».

Первые сезоны в «Атлетико»

Звездная карьера Торреса началась на заре XXI века в испанской Сегунде, где в ту пору обитал мадридский «Атлетико». Фернандо дебютировал за «матрасников» весной 2001 года, вскоре после того, как отметил свой 17-й день рождения, вскоре случилось и второе событие, которое невозможно забыть – первый гол на профессиональном уровне: юный форвард поразил ворота «Альбасете». В сезоне-2001/2002 Торрес уже регулярно появлялся на поле, сыграл 36 матчей в Сегунде и забил 6 голов.

Эль Ниньо (в переводе с испанского – Ребенок) точно не был главным творцом большой радости – возвращения мадридцев в Примеру, более того, неокрепшего молодого форварда со скромной статистикой даже подумывали оставить во втором дивизионе, но Луис Арагонес убедил всех в «Атлетико», что Фернандо потянет уровень Примеры. Старый лис не ошибся: в первом же туре с «Барселоной» Торрес отдал результативную передачу, через неделю забил «Севилье», а в третьем туре дублем поучаствовал в разгроме «Мальорки».

Всего за сезон форвард забил 14 мячей, в следующих кампаниях добирался до отметки в два десятка голов. За ним вовсю шла охота, «Атлетико» не мог его вечно удерживать, тем более в те времена «матрасники» мечтали о попадании в еврокубки, но даже такой роскоши себе позволить не могли. В итоге после шести полноценных сезонов в «Атлетико» летом 2007 года Торрес переезжает в Англию. «Ливерпуль» заплатил за него 38 миллионов евро и ни разу не пожалел об этом.

Выступления в Англии: красное и синее

В «Ливерпуле» Торрес освоился моментально. В первом же сезоне Фернандо забил 24 гола в АПЛ и 33 во всех турнирах, в Премьер-Лиге он поделил второе место в списке бомбардиров с Адебайором, а выиграл «Золотую бутсу» Криштиану Роналду. И в следующих Фернандо действовал результативно, входил в пятерку лучших снайперов АПЛ , но «Ливерпуль», как и «Атлетико», не боролся за титулы, поэтому, когда зимой 2011 года «Челси» предложил мерсисайдцам большие деньги за испанского нападающего (58.5 миллионов евро), Фернандо сменил красную футболку на синюю. В «Ливерпуле» он провел самый успешный с точки зрения результативности отрезок в своей карьере: забил 81 гол в 142 матчах.

В «Челси» надеялись, что он не сбавит оборотов на «Стэмфорд Бридж», но у Нандо как-то сразу не заладилось: в концовке сезона-2010/11 они принял участие в 18 матчах и забил 1 гол. Дидье Дрогба «съел» коллегу, который должен был его заменить, возможно, если бы Торрес пришел после расставания с Вождем и получил карт-бланш в атаке, все сложилось бы по-другому. Фернандо не смог продемонстрировать в Лондоне тот футбол, который от него ждали, но при этом именно с «Челси» он выиграл три из четырех своих клубных трофеев: Лигу чемпионов, Лигу Европы и Кубок Англии. И это гол Торреса в ворота «Барселоны» вывел «Челси» в финал ЛЧ , и это испанец открыл счет в решающей схватке ЛЕ с «Бенфикой».

Успехи в составе сборной Испании

Параллельно со взлетами и падениями карьеры на Туманном Альбионе развивался роман Торреса со сборной Испании. Фернандо посчастливилось стать частью победоносной «Красной Фурии», которая выиграла три крупных турнира подряд – Евро-2008, ЧМ -2010 и Евро-2012. Причем Эль Ниньо не отсиживался в темном уголке. По сути, господство испанцев началось именно с гола Торреса в финале Евро-2008. Это был единственный мяч в игре с Германией. На чемпионате мира в ЮАР Фернандо примет участие во всех матчах, но не сумеет отличиться, зато на Евро-2012 станет одним из лучших бомбардиров, пусть и всего с тремя голами в активе. Зато один из этих мячей Торрес снова забьет в финале. Всего на счету Фернандо 110 матчей и 38 голов в составе сборной Испании.

Возвращение в «Атлетико» и осуществление мечты

Летом 2014-го «Челси» отдал Торреса в аренду «Милану», но и в Серии A окончательно раскисший испанец не сумел себя проявить. И тут на горизонте появился «Атлетико», принявший решение принять своего блудного сына в объятия и реабилитировать его карьеру. Для Фернандо Торреса это было шансом на осуществление детской мечты: выиграть трофей в составе родного клуба. История сложилась бы идеально для Эль Ниньо, если бы этим трофеем стал Кубок чемпионов, вырванный из рук «Реала». Такой шанс у «Атлетико» и Торреса был в 2016-м, но «сливочные» выиграли второй подряд мадридский финал Лиги чемпионов. Фернандо вышел в стартовом составе и провел на поле все 120 минут, а после матча даже не пытался сдержать эмоции.

И все-таки мечта Торреса осуществилась два года спустя, когда «матрасники» выиграли Лигу Европы. Героем финала стал Антуан Гризманн, оформивший дубль, а больше всех радовался, кажется, уже далеко не ребенок, а опытный и видавший виды форвард Торрес, вышедший на замену в самой концовке матча, чтобы встретить победную трель арбитра на поле. Через три дня Фернандо провел прощальный матч за «Атлетико», отметившись дублем в ворота «Эйбара» и снова разрыдался во время своей трогательной речи.

До свидания, Фернандо!

Последний год Торрес провел в Японии, выступая за клуб «Саган Тосу» без особых успехов. Например, в 11 матчах текущего чемпионата не забил ни разу, а в J-Лиге 2018 отличился трижды. Для футболиста с таким бэкграундом как-то хило, а раз нет мотивации и здоровья продолжать – нужно уходить, что Торрес и делает. До свидания, Фернандо!