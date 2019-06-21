Фернандо Торрес завершил карьеру

сегодня, 09:20

Известный испанский футболист объявил о завершении карьеры футболиста.

После 18 захватывающих лет пришло время завершить мою футбольную карьеру. В воскресенье будет пресс-конференция в Токио, где я расскажу все детали.

35-летний Торрес известен по выступлениям за «Атлетико», «Ливерпуль», «Челси» и сборную Испании.

Торрес - победитель Лиги чемпионов и двукратный победитель Лиги Европы. В составе сборной Испании нападающий завоевал золото чемпионата мира (2010) и дважды выиграл чемпионат Европы (2008, 2012).

Всего Торрес за карьеру провел 816 матчей и забил 290 голов.