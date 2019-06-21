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Фернандо Торрес завершил карьеру

сегодня, 09:20

Известный испанский футболист Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры футболиста.

После 18 захватывающих лет пришло время завершить мою футбольную карьеру. В воскресенье будет пресс-конференция в Токио, где я расскажу все детали.

35-летний Торрес известен по выступлениям за «Атлетико», «Ливерпуль», «Челси» и сборную Испании. 

Торрес - победитель Лиги чемпионов и двукратный победитель Лиги Европы. В составе сборной Испании нападающий завоевал золото чемпионата мира (2010) и дважды выиграл чемпионат Европы (2008, 2012).

Всего Торрес за карьеру провел 816 матчей и забил 290 голов.

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Все комментарии
bsww
bsww ответил 25процентный клоун
   386 / 700
сегодня в 10:49
В зените мог бы попылить с дзюбой
Зенит как раз с деньгами и не будь лимита Зенит мог бы спокойно подписывать стариков на сезон другой в статусе свободного агента для повышения зрителей на стадионах, а заодно и мастер-классы для своих воспитанников. В принципе можно и попробовать сейчас договориться с ним на полгода. На 15-20 минут его может хватать думаю, да и в ЛЧ пригодится
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   224 / 700
сегодня в 10:44
Пришло время и завершать. Теперь в тренеры.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
   438 / 700
сегодня в 10:39
Спасибо, Эль Ниньо. Удачи тебе в дальнейшем
Крутой камерунец
Крутой камерунец
   69 / 700
сегодня в 10:36
он её в 2011 году закончил))
spartach091
spartach091
   72 / 700
сегодня в 10:26
В Ливерпуле были его самые сильные годы в карьере! Зря он ушел тогда.

Ну во всяком случае удачи Фернандо
STVA 1
STVA 1
   55 / 700
сегодня в 10:25
Пора уже . Выиграл много ...
ermak6848
ermak6848
   126 / 700
сегодня в 10:23
Желаю Успехов в тренерской работе !!!
dimagas1
dimagas1
   63 / 700
сегодня в 10:20
Может и после футбола не потеряется.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   145 / 700
сегодня в 10:16
В связке с Джеррардом зажигал. Лихие времена были)
Kresi frok
Kresi frok
   127 / 700
сегодня в 10:14
Все что можно было - выйграл. Вписал себя в историю мирового футбола.
Lewa2708
Lewa2708
   512 / 700
сегодня в 10:04
Был кумиром, когда подростком бегал. Даже пытался сделать причесон как у него)
борька
борька
   99 / 700
сегодня в 10:01
На заслуженный отдых
25процентный клоун
25процентный клоун
   4 / 700
сегодня в 09:53
В зените мог бы попылить с дзюбой
cska plus
cska plus
   7 / 700
сегодня в 09:50
Целая эпоха.
Roger Young
Roger Young
   146 / 700
сегодня в 09:48
да пора уже. Успехов Торресу после спорта
kotmyshka
kotmyshka
   67 / 700
сегодня в 09:44
Был хорош...
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 700
сегодня в 09:43
Всё подавал надежду и подавал. Теперь бац и приехали. Гыгыгы
Ми Ша
Ми Ша
   134 / 700
сегодня в 09:41
Если бы не тяжелая травма, которая подкосила... Тем не менее, Торрес провёл блестящую карьеру и запомнится отличным футболистом.
КЭТиК
КЭТиК
   111 / 700
сегодня в 09:29
В Китае еще мог бы поблистать.
ОПС
ОПС
   152 / 700
сегодня в 09:27
Уходить надо вовремя. 35 уже хороший возраст.
cevin cigan
cevin cigan
   51 / 700
сегодня в 09:23
Очень крут был в своё время. Вот ещё одна легенда,повесила бутсы на гвоздь...............
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