«Анжи» с большой долей вероятности начнет сезон в ПФЛ

В пресс-службе «Анжи» сообщили, что комиссия по лицензированию РФС рассмотрела заявку клуба на получение лицензии для выступления в ПФЛ в следующем сезоне.

Комиссия рассмотрела нашу заявку. Нам до 26-го числа нужно предоставить еще несколько документов, которые мы чисто физически не успели предоставить сегодня. По словам генерального директора клуба, с этими документами у нас проблем возникнуть не должно, так что шансы получить лицензию у нас большие. Окончательное решение будет после 26-го числа, но настроены мы позитивно.