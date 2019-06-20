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«Анжи» с большой долей вероятности начнет сезон в ПФЛ

сегодня, 17:19

В пресс-службе «Анжи» сообщили, что комиссия по лицензированию РФС рассмотрела заявку клуба на получение лицензии для выступления в ПФЛ в следующем сезоне.

Комиссия рассмотрела нашу заявку. Нам до 26-го числа нужно предоставить еще несколько документов, которые мы чисто физически не успели предоставить сегодня. По словам генерального директора клуба, с этими документами у нас проблем возникнуть не должно, так что шансы получить лицензию у нас большие. Окончательное решение будет после 26-го числа, но настроены мы позитивно.

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Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
сегодня в 17:51
По-любому,АНЖИ!!!
Байкал-38.
Байкал-38. ответил Jum13
   311 / 710
сегодня в 17:44
Наконец-то нашли лигу по своим амбициям )))
Есть ещё первенство города среди дворовых команд.
EAGuar As
EAGuar As
   66 / 710
сегодня в 17:44
Удачи Анжи .
сканер
сканер
   437 / 710
сегодня в 17:26
Ничего,прорвёмся,удачи Анжи!
Jum13
Jum13
   21 / 710
сегодня в 17:20
Наконец-то нашли лигу по своим амбициям )))
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