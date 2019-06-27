«Ливерпуль» объявил о первом трансфере этого лета

вчера, 13:11

Сепп Ван ден Берг прошел медицинское обследование в среду 26 июня, прежде чем согласовать условия личного контракта, и стал первым подписанием мерсисайдского клуба летом.

Официально трансфер будет оформлен 1 июля, молодой защитник присоединится к команде в предсезонную подготовку 6 июля.

Ранее ПСВ пытался заполучить центрального защитника, а также итальянская «Сампдория» в январе получила отказ на бид в 2,5 миллиона евро.

Однако именно «Энфилд» станет следующим пунктом назначения перспективного защитника. «Ливерпуль» выиграл конкуренцию за игрока у мюнхенской «Баварии» и прошлогоднего полуфиналиста Лиги чемпионов амстердамского «Аякса».

Скауты английского клуба тщательно следили за 17-летним футболистом после того, как он появился в первой команде «Зволле», проведя в общей сложности 15 матчей в голландской Эредивизи.

Сумма трансфера за Ван ден Берга составляет 1,3 млн фунтов стерлингов, но также голландский клуб может получить в дальнейшем около 4,5 млн фунтов стерлингов в качестве бонусов.

Подписание Ван ден Берга рассматривается в клубе как большой успех, учитывая уровень интереса к молодому центральному защитнику.

Считается, что главные скауты Дэйв Фэллоуз и Барри Хантер сыграли определяющую роль в достижении прогресса в подписании игрока, который под руководством главного тренера «Зволле» Япа Стама прогрессировал от игры к игре