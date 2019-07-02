Альберто Морено благодарит фанатов, покидая Ливерпуль

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В июне было подтверждено, что Морено вместе с нападающим Даниэлем Старриджем покинет клуб, как только контракты игроков истекут этим летом.

Испанец сыграл 141 матч за мерсисайдский клуб после своего переезда в Англию из «Севильи» в августе 2014 года.

«Я благодарен городу, который с первого дня принял меня, как родного и который останется в моей памяти, так как именно здесь у меня родился сын Альберто-младший, истинный ливерпулианец. Наконец, особо хочу поблагодарить замечательных фанатов клуба, которые всегда поддерживали меня. Желаю всем вам в „Ливерпуле“ самых больших успехов».

Выступая в июне, Юрген Клопп признал, что Морено, возможно, заслужил больше игровой практики в прошлом сезоне.

Альберто Морено вернётся в Испанию, где в следующем сезоне будет защищать цвета «Вильярреала».