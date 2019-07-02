Бенитес покидает «Сейнт Дж. Парк»

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Контракт испанского специалиста с «Ньюкаслом» закончился в воскресенье. Бенитес заявил, что он и руководство клуба не смогли найти компромисса в вопросе пролонгации контракта.

59-летний уже вернулся к работе, опубликовав во вторник в социальных сетях информацию о том, что он присоединился к китайскому клубу.

В коротком видео бывший босс «Ливерпуля» и «Реала» поделился сообщением «Добро пожаловать, Рафа Бенитес!» с заголовком «Новый вызов, новая глава».

Затем он добавил: «После долгого пути мы начинаем новый вызов. Я счастлив начать этот проект с „Далянь Ифан“.

В понедельник Бенитес написал открытое письмо фанатам „Ньюкасла“: „От победы в Чемпионшипе до двух наших сезонов в Премьер-лиге болельщики, сотрудники и игроки были едины. Я хотел остаться, но я не просто ждал, чтобы подписать расширенный контракт, я хотел быть частью проекта. К сожалению, мне становилось все яснее, что руководство клуба, не разделяет моё видение“.

По заявлению SkySports менеджер „Порту“ Сержиу Консейсау изъявлял желание поработать с „Ньюкасл Юнайтедом“.