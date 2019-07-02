Дэнни Ингс завершает переезд из Ливерпуля в Саутгемптон

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Дэнни Ингс завершил свой трансфер из «Ливерпуля» в «Саутгемптон».

Дэнни Ингс провёл прошлый сезон в стане «святых» на правах аренды, а 1 июля руководство «Саутгемпттона» выкупили права на игрока и заключили с ним 3-летний контракт. Англичанин забил восемь голов в 24 матчах за «Саутгемптон» в прошлом сезоне.

По утверждениям британских источников, «Ливерпуль» получит гарантированную плату в размере 18 миллионов фунтов стерлингов за Ингса, с возможной дополнительной оплатой в размере 2 миллионов фунтов стерлингов в виде бонусов.

«Ливерпуль» может подтвердить, что Дэнни Ингс завершил формальности своего трансфера в «Саутгемптон», - говорится в заявлении, опубликованном мерсисайдцами в понедельник.