«Бесплатная» полузащита для чемпиона

Адриен Рабьо вырвался из плена ПСЖ и отправляется в «Ювентус». «Соккер.ру» внимательно следит за обновлением полузащиты туринцев.
Все привыкли, что каждый год в Серии А повторяется одно и то же. «Ювентус» с самого старта захватывает лидерство и уверенно приходит к очередному чемпионству. Но уже сейчас ясно, что теперь от туринцев можно ждать чего-то нового. Возможно даже сенсационного результата, которым станет любое место «Ювентуса», кроме первого.
Обусловлено это глобальными переменами, которые происходят в Турине, который, кажется, устал даже сам от собственной гегемонии и ищет чего-то нового. Еще в прошлом году «Ювентус» мощно удивил, подписав Криштиану Роналду. И не прогадал. Португалец в очередном топ-клубе стал лидером и в новом для себя чемпионате показал высокую эффективность и результативность.
Но нынешние перемены выглядят более радикально и не кажутся однозначно положительными. Во-первых, это появление в команде нового главного тренера с самобытным стилем и подходом. Манера работы Маурицио Сарри далеко не каждому подойдет. И пусть это замечательный тренер, который очень многим нравится – само по себе это не гарантия успеха.
Во-вторых, кадровая политика. Много говорят о звездном усилении «Ювентуса», но пока туринцы действуют достаточно скромно и точечно, пополняя полузащиту футболистами не первого эшелона, что называется. Только в слухах «Ювентус» вот-вот подпишет Поля Погба, а на деле туринцы усиливают состав теми, за кого не приходится платить.
Сначала выцепили Аарона Рэмзи из «Арсенала», теперь договорились о подписании Адриена Рабьо, который попал в немилость в ПСЖ. От таких действий «Ювентуса» складывается двоякое ощущение. С одной стороны, можно предположить, что имеем дело с удивительно прозорливой глубокой тактикой поведения на трансферном рынке, которая позволяет не тратить больших средств на усиление.
С другой, можно подумать, что «Ювентус» побирается, подписывая футболистов, которые не соответствуют уровню амбиций и игры клуба. И это на фоне трансферных баталий, которые ведут «Реал», «Барселона», ПСЖ и английские клубы, оперируя сотнями миллионов евро. «Ювентус» как бы входит в эту когорту, но слишком тратиться не желает, словно подчеркивая, что покупки одного Роналду хватит на долгие годы вперед – дальше можно и по скидке брать.
Достойна ли образуемая таким образом линия полузащиты клуба, за который выступает Роналду и который претендует на победу в Лиге чемпионов? Это вопрос. В мастерстве Рэмзи можно не сомневаться, но даже «Арсенал» не стал упираться в его сохранении. Да и за Рабьо ПСЖ жилы не рвал. Хотя с последним все более-менее ясно – там сложилась неоднозначная ситуация.
Там скорее «Ювентус» как раз своевременно подсуетился и оказался единственным, кому положение дел пошло на пользу. Хотя кто-то скажет, что подписание игрока, не выходившего на поле с 11 декабря, это шаг рискованный для такого клуба. Не будем забывать, по каким обстоятельствам Рабьо вынужден был осесть вне основной команды ПСЖ.
Во многом по вине прежнего спортивного директора парижан Антеро Энрике, который не смог договориться с футболистом о продлении контракта на фоне слухов об интересе к Адриену со стороны «Барселоны». Энрике не придумал ничего лучше, чем отстранить Рабьо от работы с основной командой до конца сезона. Наказал, так сказать, футболиста.
Вместо этого наказанным оказался сам парижский клуб, ведь на замену Рабьо Энрике не удосужился в зимнее трансферное окно никого предоставить для Томаса Тухеля. А тренер прозрачно намекал, что хотел бы вернуть Рабьо в команду, поскольку парижане столкнулись с дефицитом в средней линии. Но какие-то личные амбиции и обиды спортивного директора не позволили ему поступиться принципом.
В итоге Рабьо получил огромный отпуск и возможность спокойно вести переговоры с любым клубом. Интерес был к нему большой. Сама «Барселона», которая собственно раскачала эту лодку, уже оказалась не так активна. На первый план в деле Рабьо вышли другие фигуранты. В первую очередь это английские клубы, среди которых Адриен мог повыбирать.
Активен был «Арсенал», но его по традиции душила жаба, да и сам француз не слишком-то хотел переходить в стан «канониров», понимая, что при нынешних раскладах в чемпионате Англии ему там вряд ли светя трофеи, а клуб даже в Лигу чемпионов не пробился на следующий сезон. «Ювентус» с точки зрения перспектив кажется наиболее предпочтительным вариантом.
Да и по зарплате вряд ли туринцы обидели Рабьо, учитывая, что подписали его свободным агентом. Вопрос только в том, каков тонус у него после месяцев вне игры. Но это дело наживное, главное, что есть талант, который он успел показать и до отстранения. А приспосабливаться к игре в «Ювентусе» придется и старожилам клуба с приходом Сарри – у того свои методы, свои идеи, свой подход, который кому-то в Турине может показаться не самым комфортным.
Тут, кстати, кроется еще одна потенциальная слабая зона. Ведь работы по подписанию и Рэмзи, и Рабьо велись еще до появления в команде Сарри. А тому нужны свои проводники идей на поле. Насколько эти футболисты будут ему полезны, насколько необходимы? Только время покажет. Сейчас очевидно, что «Ювентус» сработал на опережение и сделал потенциально качественное усиление совершенно бесплатно, если не считать подписных и бонусов самим игрокам и агентам. А потом и перепродать можно в случае чего.