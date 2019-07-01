«Бесплатная» полузащита для чемпиона

сегодня, 15:30

Адриен Рабьо вырвался из плена ПСЖ и отправляется в «Ювентус». «Соккер.ру» внимательно следит за обновлением полузащиты туринцев.

Все привыкли, что каждый год в Серии А повторяется одно и то же. «Ювентус» с самого старта захватывает лидерство и уверенно приходит к очередному чемпионству. Но уже сейчас ясно, что теперь от туринцев можно ждать чего-то нового. Возможно даже сенсационного результата, которым станет любое место «Ювентуса», кроме первого.

Обусловлено это глобальными переменами, которые происходят в Турине, который, кажется, устал даже сам от собственной гегемонии и ищет чего-то нового. Еще в прошлом году «Ювентус» мощно удивил, подписав Криштиану Роналду. И не прогадал. Португалец в очередном топ-клубе стал лидером и в новом для себя чемпионате показал высокую эффективность и результативность.

Но нынешние перемены выглядят более радикально и не кажутся однозначно положительными. Во-первых, это появление в команде нового главного тренера с самобытным стилем и подходом. Манера работы Маурицио Сарри далеко не каждому подойдет. И пусть это замечательный тренер, который очень многим нравится – само по себе это не гарантия успеха.

Во-вторых, кадровая политика. Много говорят о звездном усилении «Ювентуса», но пока туринцы действуют достаточно скромно и точечно, пополняя полузащиту футболистами не первого эшелона, что называется. Только в слухах «Ювентус» вот-вот подпишет Поля Погба, а на деле туринцы усиливают состав теми, за кого не приходится платить.

Сначала выцепили Аарона Рэмзи из «Арсенала», теперь договорились о подписании Адриена Рабьо, который попал в немилость в ПСЖ . От таких действий «Ювентуса» складывается двоякое ощущение. С одной стороны, можно предположить, что имеем дело с удивительно прозорливой глубокой тактикой поведения на трансферном рынке, которая позволяет не тратить больших средств на усиление.

С другой, можно подумать, что «Ювентус» побирается, подписывая футболистов, которые не соответствуют уровню амбиций и игры клуба. И это на фоне трансферных баталий, которые ведут «Реал», «Барселона», ПСЖ и английские клубы, оперируя сотнями миллионов евро. «Ювентус» как бы входит в эту когорту, но слишком тратиться не желает, словно подчеркивая, что покупки одного Роналду хватит на долгие годы вперед – дальше можно и по скидке брать.

Достойна ли образуемая таким образом линия полузащиты клуба, за который выступает Роналду и который претендует на победу в Лиге чемпионов? Это вопрос. В мастерстве Рэмзи можно не сомневаться, но даже «Арсенал» не стал упираться в его сохранении. Да и за Рабьо ПСЖ жилы не рвал. Хотя с последним все более-менее ясно – там сложилась неоднозначная ситуация.

Там скорее «Ювентус» как раз своевременно подсуетился и оказался единственным, кому положение дел пошло на пользу. Хотя кто-то скажет, что подписание игрока, не выходившего на поле с 11 декабря, это шаг рискованный для такого клуба. Не будем забывать, по каким обстоятельствам Рабьо вынужден был осесть вне основной команды ПСЖ .

Во многом по вине прежнего спортивного директора парижан Антеро Энрике, который не смог договориться с футболистом о продлении контракта на фоне слухов об интересе к Адриену со стороны «Барселоны». Энрике не придумал ничего лучше, чем отстранить Рабьо от работы с основной командой до конца сезона. Наказал, так сказать, футболиста.

Вместо этого наказанным оказался сам парижский клуб, ведь на замену Рабьо Энрике не удосужился в зимнее трансферное окно никого предоставить для Томаса Тухеля. А тренер прозрачно намекал, что хотел бы вернуть Рабьо в команду, поскольку парижане столкнулись с дефицитом в средней линии. Но какие-то личные амбиции и обиды спортивного директора не позволили ему поступиться принципом.

В итоге Рабьо получил огромный отпуск и возможность спокойно вести переговоры с любым клубом. Интерес был к нему большой. Сама «Барселона», которая собственно раскачала эту лодку, уже оказалась не так активна. На первый план в деле Рабьо вышли другие фигуранты. В первую очередь это английские клубы, среди которых Адриен мог повыбирать.

Активен был «Арсенал», но его по традиции душила жаба, да и сам француз не слишком-то хотел переходить в стан «канониров», понимая, что при нынешних раскладах в чемпионате Англии ему там вряд ли светя трофеи, а клуб даже в Лигу чемпионов не пробился на следующий сезон. «Ювентус» с точки зрения перспектив кажется наиболее предпочтительным вариантом.

Да и по зарплате вряд ли туринцы обидели Рабьо, учитывая, что подписали его свободным агентом. Вопрос только в том, каков тонус у него после месяцев вне игры. Но это дело наживное, главное, что есть талант, который он успел показать и до отстранения. А приспосабливаться к игре в «Ювентусе» придется и старожилам клуба с приходом Сарри – у того свои методы, свои идеи, свой подход, который кому-то в Турине может показаться не самым комфортным.

Тут, кстати, кроется еще одна потенциальная слабая зона. Ведь работы по подписанию и Рэмзи, и Рабьо велись еще до появления в команде Сарри. А тому нужны свои проводники идей на поле. Насколько эти футболисты будут ему полезны, насколько необходимы? Только время покажет. Сейчас очевидно, что «Ювентус» сработал на опережение и сделал потенциально качественное усиление совершенно бесплатно, если не считать подписных и бонусов самим игрокам и агентам. А потом и перепродать можно в случае чего.