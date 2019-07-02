Слоны в антикварной лавке

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Игуаин вернулся, чтобы уйти. Лукаку мечтает о Милане, но торгуются, а Икарди не знает, куда податься? «Соккер.ру» - о дорогущих форвардах.

Мауро удачно играет головой, но является «легким» форвардом, ведь не очень высокий, не самый мощный. Зато человек с татуировкой льва на всю грудь и живот зажат в трансферных джунглях между двумя слонами – Игуаином и Лукаку, а в антикварную лавку сложной тактической борьбы с подкованными защитниками также ломится Манджукич.

Хорват уже продлил контракт с «Ювентусом» до лета 2021 года. Почему Роналду и боссы клуба одобрили продление соглашения? Марио помалкивает, не просит сказочную зарплату и полезен на поле – 43 гола, 24 ассиста в 119 матчах. Не лучший из лучших в снайперском деле, зато не будет мешать Роналду коллекционировать точные удары. Но учтите, что его подписали, когда тренером был Аллегри, а сейчас пришел Сарри…

И тут вспоминаем историю о двух ребятах, которым в детстве бабушки говорили: «Не слушай ребят, что обзываются, у тебя просто кость толстая». И ситуация весьма любопытная, ведь фактически в игре одновременно сразу три больших итальянских клуба. Минимум три – «Интер», «Ювентус» и «Рома». А теперь обо всем по порядку, чтобы не запутаться и понять, к чему приведут переговоры.

ֽ• Игуаин официально попрощался с «Челси». Форвард, которого хотел видеть в Лондоне нынешний тренер «Ювентуса», успел выиграть Лигу Европы с английским клубом, провел 29 поединков, забил 11 голов и отдал 1 ассист. Терпимая статистика, но встать в один ряд с Дрогба и компанией в глазах фанатов явно не смог;

• как видите, Гонсало не входит в планы Лэмпарда и клуба, ведь возрастной аргентинец отличается царским окладом. А чтобы продолжить с ним сотрудничество, пришлось бы заплатить целых 36 млн евро к тем деньгам, что «Ювентус» получил за аренду в «Челси». Слишком жирно, даже с учетом трансферного бана;

• у «Челси» остался Жиру, с которым продлили контракт на один сезон. «Ницца» хотела заманить чемпиона мира в свой состав, но поскольку лондонцы рискуют проиграть все апелляции по запрету УЕФА , то подписали нападающего со статистикой куда хуже, чем у Игуаина – 27 матчей, 2 гола, 4 ассиста;

• в Турине аргентинца может ждать Сарри – ведь они давно дружат, не только сотрудничают, однако у боссов «Ювентуса» на этот счет свои мысли. Во-первых, Игуаин не показывает футбол уровня финала ЛЧ , во-вторых, не молодеет, в-третьих, Роналду не горел желанием с ним играть – иначе не было бы аренд в «Милан» и «Челси». В-четвертых, зарплата – 7.5 млн евро;

• Рабьо и Рэмзи условно «бесплатные», ведь говорят, что и тому, и другому выдали большие зарплаты. Добавьте сюда аппетиты клиента Мино Райолы – юного де Лигта, которому хитрый итальянец пытается выторговать вторую зарплату Серии А и «Ювентуса» - после «Роналду», конечно же. Вот вам и причина продать контракт Игуаина, хотя соглашение до лета 2021 года;

• скорее всего, в Италии мало желающих подписать Игуаина. Откуда знаем? Брат и агент игрока сообщил, что в Серии А планирует играть только за «Ювентус». Эти слова могут стать мемом, если окажется, что новый тренер «Ромы» Фонсека готов предложить контракт Игуаину – или хотя бы аренду из «Ювентуса», но скорее агент указывает, что реального интереса нет;

• зачем «Роме» тяжелый нападающий, когда у них есть Джеко? Говорят, у боснийца не самый простой характер, а если новый наставник хочет освежить работу в атаке – а Эдин в прошлом сезоне безбожно мазал на острие, ведь моменты ему создавали качественные – наравне с Иммобиле, который в «Лацио» собрал 15 голов, а Джеко выжал только 9. К форварду появились вопросы;

• если «Ювентус» сможет расстаться с Игуаином, то у них возникнет логичный вопрос. Достаточно ли Манджукича? Ответ вряд ли будет утвердительным, ведь Роналду понимает, что Дибала не породнился с ним на поле – и может уйти, Жоау Фелиша признали слишком дорогим – «Ювентус» подсуетился первым. Причем Икарди как кандидат выгоден не только из-за адаптации в Серии А, возраста и мастерства;

• существует вариант, при котором Мауро становится свободным агентом. Его жена-агент сорвала переговоры в середине июня – улетели в отпуск. Теперь могут подать в суд за «моббинг» - притеснения на работе, вынуждающие ее сменить. Пандев так расторг контракт с «Лацио» в прошлом. Свободный агент Икарди «Ювентусу» точно интересен;

• Конте, если верить итальянцам, не хочет делать ставку на Икарди – ему не нравится поведение форварда, игры его агента. Поэтому Антонио предлагает Маротте побороться за Лукаку – бельгиец назвал Конте «лучшим тренером в мире». Понятно, что и тут тень Райолы, агента Ромелу;

• чтобы позволить себе трансфер бельгийца, «Интеру» надо следовать пунктам договора с УЕФА – могут вылететь из ЛЧ , если не будут продавать контракты игроков перед дорогими покупками. Поэтому Маротта уже ищет новые клубы для парочки игроков. В списке может быть чемпион Европы Жоау Мариу;

• Лукаку обойдется «Интеру» в 50-60 млн евро, а если Икарди не выиграет суд по делу о притеснениях на работе, то эту сумму компенсируют, если расстанутся с Мауро. Для него идеальным вариантом могла стать работа на «Атлетико» с Симеоне, однако Мората остался, Диего Коста пока команду не сменил, а ставка на Фелиша говорит о том, что деньги, которые получат за Гризманна, уже де-факто потрачены;

• поскольку в «Ювентусе» слишком хитрые, чтобы платить много денег за Икарди, если тот не настроен серьезно пахать, то не исключено, что Мауро предложат «Манчестер Юнайтед». Поскольку после ухода Лукаку у Сульшера останется Рэшфорд, теоретически людей для атаки хватает. Однако Икарди – интересный не старый форвард, поэтому о нем еще услышим.

Скорее всего, история затянется. Жена Мауро будет шантажировать «Интер» судом и ждать предложения «Атлетико», тогда как сам Икарди, не исключено, попытается доказать Конте, что он «хороший парень, которого оклеветала толпа». Но Антонио упрямый, как старый дикий слон, поэтому «Интер» скорее предложит 5-летний контракт Лукаку. Тогда останется понять, будет ли «Рома» участвовать в торгах за Игуаина и Икарди?

Особенность трех форвардов с огромными ценниками – МЮ заплатил за Лукаку почти 85 млн евро, это рекордная сделка для АПЛ , Икарди оценивают в 65-75 млн евро, а Игуаин обошелся «Ювентусу» в 90 млн, заключается в том, что они в теории могут больше, чем показывали в прошлом сезоне. Игуаин забил 13 мячей, Лукаку – 15, Икарди – 17, то есть только Мауро повторил результат Чалова, который заметно моложе всей тройки элитных форвардов и не окружен напарниками уровня «Челси», МЮ и «Интера».

Поскольку по разным причинам все центральные нападающие были в непонятной форме, то никто не играл стабильно. При этом каждый хочет зарплату, как у Игуаина в «Ювентусе» - как минимум, только Гонсало упал в цене на трансферном рынке, и лишь Лукаку будет просто найти новый клуб, ведь «Интер» в его трансфере действительно заинтересован. Зато между всеми незримая связь, поскольку Икарди может оказаться в «Ювентусе», Игуаин – покинуть Турин, а Лукаку – заменить Мауро в Милане. Но переговоры будут трудными, поскольку каждая ставка – рискованная.