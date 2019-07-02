ГлавнаяНовости

Вальверде одобрил трансферы Неймара и Гризманна

сегодня, 11:48

Наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде в беседе с руководителями клуба одобрил возможные трансферы форварда ПСЖ Неймара и нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.

Специалист заверил руководство в том, что готов интегрировать футболистов в состав команды, но при этом оставив в основе Лионеля Месси и Луиса Суареса, которые также являются атакующими игроками.

Испанец также заявил, что готов расстаться с Коутиньо, Дембеле и Малкомом

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Слухи«Вальядолид» намерен оформить трансфер форварда «Эвертона»
Сегодня, 15:08 Комментарии0
Тео Эрнандес прошел медицинское обследование для «Милана»
Сегодня, 15:03 Комментарии0
СлухиСане, скорее всего, останется в «Манчестер Сити»
Сегодня, 14:53 Комментарии0
СлухиМодрич отказался от перехода в «Милан»
Сегодня, 14:33 Комментарии5
Слухи«Рома» готова подписать голкипера «Бетиса»
Сегодня, 14:24 Комментарии1
Слухи«Ман Юнайтед» перебил ставку «Ман Сити» по Магуайру
Сегодня, 13:36 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ми Ша
Ми Ша
   276 / 683
сегодня в 14:37
Пока в Барсе есть великий инопланетянин, приходится заниматься интеграцией, что бы не вылететь в просторы вселенной..)).
Багров-брат
Багров-брат
   116 / 683
сегодня в 14:34
Эта четвёрка будет напоминать пауков в банке...))) Лучшая атака в истории в ущерб защите?...)))
Верг
Верг
   256 / 683
сегодня в 14:09
Бузова тоже одобрила!
football_
football_
   602 / 683
сегодня в 13:49
это будет круче чем азар
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Князь Всея Турина
   94 / 683
сегодня в 13:13
Месси пока что в другом измерении после Энфилда.
Месси до сих пор ждет угловой на Энфилде
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   94 / 683
сегодня в 13:12
Киенджин сейчас опять начнет рассказывать сказки про требл, а в итоге барсуки будут получать позорные разгромы в ЛЧ
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил marvel777
   184 / 683
сегодня в 13:11
одобрил он,что страх потерял а у Месси спросил?
Месси пока что в другом измерении после Энфилда.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил 311
   184 / 683
сегодня в 13:10
Этот тренер просто гений! 300 млн выкинули за троих, давай новых!)
косит по Радиолу и Мавританку.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   184 / 683
сегодня в 13:09
типа он за свои покупает,что бы одобрять. уже троих одобрил,что не знают что с ними делать. он бы для приличия Роналду позвонил,спросил стоит ли их внедрять в систему.
marvel777
marvel777
   382 / 683
сегодня в 13:01
одобрил он,что страх потерял а у Месси спросил?
BARCDJIN
BARCDJIN
   279 / 683
сегодня в 13:00
Тк некого еще не купили..А сливочных скамов жаба душит..

АХ-аха)
League1
League1 ответил BARCDJIN
   48 / 683
сегодня в 12:52
Реалодро--рры одобряют как видно..Состав будет космическим..Суператакующим.. Блаугрантикос!
    311
    311
       29 / 683
    сегодня в 12:46
    Этот тренер просто гений! 300 млн выкинули за троих, давай новых!)
    S.L.I.P.
    S.L.I.P. ответил Caniggia
       265 / 683
    сегодня в 12:35
    Все по статусу игроки основы. Куда их там столько? Думаю, Неймара не возьмут, останется он гнить в ненавистном Париже до конца своего контракта. Так как менее чем за 200 лямов арабы его не отдадут. А за такое бабло его в принципе никто не купит.
    А чего б его не отдать за меньше, чем 200? Не юный, с огромной зарплатой, долгим контрактом, подвержен травмам, непростой характер. Тут за три года оставшихся зарплаты только миллионов на 100.
    BARCDJIN
    BARCDJIN
       279 / 683
    сегодня в 12:25
      Caniggia
      Caniggia
         211 / 683
      сегодня в 12:22
      Все по статусу игроки основы. Куда их там столько? Думаю, Неймара не возьмут, останется он гнить в ненавистном Париже до конца своего контракта. Так как менее чем за 200 лямов арабы его не отдадут. А за такое бабло его в принципе никто не купит.
      No problem
      No problem
         126 / 683
      сегодня в 12:11
        razdvatri
        razdvatri
           302 / 683
        сегодня в 12:09
        выглядит то конечно сильно, но в защите никто не отрабатывает, да и когда столько звезд в команде после пары поражений начинаются склоки и возня
        Ruslan3132
        Ruslan3132
           105 / 683
        сегодня в 12:06
        мешок никак не сдастся )) сорит деньгами бездумно
        particular
        particular
           11 / 683
        сегодня в 12:03
        От одобрения в беседе до объявления официальной позиции клуба, так же, как от записи в твиттере до подписания контрактов..:))
        cska plus
        cska plus
           4 / 683
        сегодня в 11:57
        Значит гном не возражал хотя странно.
        Заур-ЗВЕРЬ
        Заур-ЗВЕРЬ
           236 / 683
        сегодня в 11:51
        плюс Роналду и Мбапе)))
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100