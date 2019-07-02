Вальверде одобрил трансферы Неймара и Гризманна

Наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде в беседе с руководителями клуба одобрил возможные трансферы форварда ПСЖ Неймара и нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.
Специалист заверил руководство в том, что готов интегрировать футболистов в состав команды, но при этом оставив в основе Лионеля Месси и Луиса Суареса, которые также являются атакующими игроками.
Испанец также заявил, что готов расстаться с Коутиньо, Дембеле и Малкомом.
АХ-аха)
АХ-аха)
Петушок и ярый представитель ЛГБТ лол.
Петушок и ярый представитель ЛГБТ лол.