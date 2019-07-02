Вальверде одобрил трансферы Неймара и Гризманна

сегодня, 11:48

Наставник «Барселоны» в беседе с руководителями клуба одобрил возможные трансферы форварда ПСЖ Неймара и нападающего «Атлетико» .

Специалист заверил руководство в том, что готов интегрировать футболистов в состав команды, но при этом оставив в основе и , которые также являются атакующими игроками.

Испанец также заявил, что готов расстаться с Коутиньо, Дембеле и Малкомом.