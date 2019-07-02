Гаити - Мексика: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 16:20

Гаити

Сборная Гаити последний раз выигрывала Золотой кубок КОНКАКАФ в 1973 году. Команда в этом розыгрыше смотрится мощно. «Гренадеры» сумели легко разобраться с Коста-Рикой в группе. В четвертьфинале удалось еще и проявить характер. В первом тайме сборная Гаити уступала со счетом 0:2, но сумела собраться и за 14 минут забила три гола в ворота канадцев и заслуженно вышла в полуфинал.

Мексика

Золотой кубок команда уже выигрывала десять раз. Ни для кого не секрет, что именно сейчас команда является главным фаворитом соревнований. В 2019 году «трехцветные» сумели выиграть восемь матчей кряду, при этом в 7 матчах команда забивала в ворота соперника не менее трех голов.

«Майа» легко прошли группу, а вот в плей-офф пришлось очень тяжело. Только в серии послематчевых пенальти удалось разобраться с Коста-Рикой.

Котировки БК Pinnacle на матч Гаити – Мексика:

Победа Гаити – 12,00

Ничья – 5,50

Победа Мексика – 1,25

Интересные факты

Мексиканцы выиграли 5 из 6 последних поединков

Мексика выиграла 22 из 24 матчей

Гаити не проигрывает уже почти месяц

Прогноз

Мало кто сомневается в победе мексиканцев. Мы, наверное, все-таки отступим от стереотипов и сыграем итоговый тотал меньше, так как Гаити будет делать ставку на оборонительную игру. Сборная Мексики вряд ли добудет легкую победу, поэтому нас ждет упорная борьба. Наша ставка – итоговый тотал меньше 3 голов с коэффициентом 1.62 можно сыграть в букмекерской конторе Pinnacle.