Аргентина – Чили: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 12:52

Аргентина

Подопечные Лионеля Скалоне действуют с полной самоотдачей в каждом поединке на Копа Америки. После не самого убедительного старта команда сумела сплотиться и продемонстрировала высокий уровень подготовки. Проиграв колумбийцам 0:2 и сыграв вничью с Парагваем 1:1 все, эксперты начали всерьез критиковать Лионеля Месси и его партнеров по сборной.

Сумела сборная Аргентина найти скрытые резервы и переиграть Катар и Венесуэлу с одинаковым счетом 2:0. Далее последовала тяжелая игра с бразильцами. Неплохо смотрелась команда Скалоне, но ничего не сумела поделать с подопечными Тите, как итог поражение со счетом 0:2. Месси сказал, что его подопечные сделают, все чтобы реабилитироваться перед своими болельщиками.

Чили

Коллектив Рейнальдо Руэды должен постараться сплотиться и продемонстрировать по-настоящему качественную игру, так как провал в игре с Перу 0:3 в полуфинале вызвал целую массу вопросов. Сейчас однозначно можно сказать о том, что чилийцы должны реабилитироваться в первую очередь психологически.

До полуфинала на Копа Америка сборная Чили демонстрировала отличную игру, уступив только Уругваю, хотя этот матч не носил суперпринципиального значения. Единственное варьировалось только то, кто займет первую позицию в группе.

Котировки БК Pinnacle:

Победа Аргентины – 1,95

Ничья – 3,55

Победа Чили – 4,55

Интересные факты об игре

Дважды между собой встречались команды в последнее время в финалах Кубка Америки. В обоих играх чилийцы по пенальти побеждали

Аргентина в последней игре в 2017 немного улучшила свои результаты в противостоянии со сборной Чили

Прогноз

Наверняка не стоит ждать закрытой игры. Все-таки команды продемонстрировали весьма неплохой уровень. Все это наверняка связано с тем, что мы увидим интригу и по-настоящему качественную игру в исполнении обоих коллективов. С течением времени мы не будем экспериментировать и решимся на ставку на итоговый тотал больше. У обеих команд есть лидеры, которые готовы взять на себя инициативу и решить ситуацию в свою пользу. В букмекерской конторе Pinnacle сыграть тотал больше 2,5 голов можно с коэффициентом 1,85.