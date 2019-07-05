В тесноте и обиде

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«Барселона» хочет собрать покер из тузов, пополнив состав Антуаном Гризманном и Неймаром. «Соккер.ру» оценивает перспективы такого поворота.

Прошли времена, когда «Барселона» не поражала резонансными шагами на трансферном рынке. Каталонцы включились в общую гонку вооружений, даже сверхвооружений, и оперируют заоблачными суммами. По крайней мере, в трансферных слухах. А после болезненного удара от ПСЖ в виде кражи Неймара за 222 миллиона евро «Барселона» окончательно вышла на тропу войны и начала делать резкие движения на рынке.

Но все предыдущие шаги, конечно, меркнут на фоне нынешних наполеоновских планов, в которые входят и Неймар, и Гризманн. Слухи о том, что и тот, и другой входят в сферу интересов каталонцев всплывают с завидной регулярностью, но о их покупке в связке заговорили только после появления в испанских СМИ информации о том, что главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде одобрил приобретение обоих.

Для этого ему якобы пришлось пообещать руководству клуба, что он непременно встроит новую парочку в уже существующую схему, что выглядит, мягко говоря, странно и уж точно сильно интригует. Если верить этим обещаниям, переданным через прессу, то Вальверде гарантирует, что в основном составе при этом останутся Луис Суарес и Лионель Месси (кто бы сомневался). В таком случае еще можно представить себе возрождение связки MSN. Но куда вплести G – Гризманна?

К тому же сам Антуан тяготеет к левому флангу, который при возрождении прежней схемы будет занят Неймаром, очевидно. В центре поля вряд ли найдется место для кого-то из этой четверки без потери качества и баланса. К тому же там место для Серхио Бускетса и другого новичка Френки де Йонга. Ставить к ним, точнее над ними участника квартета MSNG означает значительно перекашивать всю схему, делая ее практически неработающей.

Это больше будет похоже на попытки начинающего игрока в футбольный менеджер, который имеет почти неограниченный бюджет. Возникает непреодолимый соблазн запихнуть как можно больше как можно более крутых звезд на поле вместе. Как будто от количества классных нападающих, находящихся одновременно на поле, возрастает общий класс атаки и ее эффективность.

Прямой зависимости тут нет. Порой гораздо полезнее играть на одного-двух форвардов, чем распылять атаку, лишая команду баланса. И пусть каждый в отдельности будет великолепным мастером, все вместе они могут не сработать. Даже не нужно снова повторять банальную вещь о том, что футбол – командная игра, и эффективность команды не представляет собой сумму способностей составляющих ее единиц.

И если не касаться этой чисто логической и математической спортивной мысли, можно найти другие аргументы в пользу того, что накопление суперзвезд в атаке – путь сомнительный. Вспомните, что стало одной из причин ухода Неймара из «Барселоны». Нежелание находиться в тени Месси. Бразилец даже в ПСЖ , не став главной звездой и любимцем публики, перетягивал одеяло на себя, смотрясь в невыгодном свете на фоне Эдинсона Кавани и Килиана Мбаппе.

С его характером возвращаться в такую суперконкурентную среду очень опасно. Для команды в первую очередь. Потому что ушел он от одного Месси, а вернется и к Месси, и к Гризманну, и к Суаресу, который свой статус укрепил за время отсутствия бразильца. То есть в еще более жесткую игровую среду. Может быть, конечно, Неймар все осознал, искренне раскаивается и готов жертвовать своими интересами ради командных.

Но представить, что он не только станет более коллективным игроком на поле, а еще и на скамейке в случае чего согласится сидеть, очень сложно. То же самое касается и любого другого участника этого гипотетического квартета. Все они не просто яркие индивидуальности на поле, которым предстоит найти синергию, но и амбициозные личности, которым не захочется мириться с тактической необходимостью выйти на замену, например.

Это неизбежно ударяет по эго, по атмосфере внутри коллектива. И если Вальверде удалось найти связь между Суаресом и Месси, то встроить туда третьего и тем более четвертого такого же – задача сверхсложная. Вероятно, подобные размышления терзают и людей в руководстве «Барселоны». Потому что экономически создание этой четверки мечты реализовать не так сложно.

У Гризманна есть сумма отступных, которая по нынешним временам вполне посильна. Он уже согласился, по сути, на переход, разорвал все связи с «Атлетико». Дело на полпути. Что касается ситуации с Неймаром, то он тоже готов переходить в «Барселону», даже жертвуя частью зарплаты. Говорят, его намерения настолько решительные, что форвард планирует бойкотировать тренировки ПСЖ , чтобы вынудить французов продать его.

Те могут заломить огромную цену, конечно, но у «Барселоны» есть возможность отдать с доплатой взамен Филиппе Коутиньо и Усмана Дембеле, которых, собственно, благополучно и заменят Неймар и Гризманн. Это разгрузит ведомость «Барселоны» немного, а также даст возможность ПСЖ с сохранением лица выйти из сложной ситуации. Устроит такой расклад и самих игроков, вероятно. Потому что при реализации плана с четверкой MSNG у Коутиньо и Дембеле с Малкомом шансов поиграть будет очень мало.

С другой стороны, всегда нужна замена. «Барселона», если все-таки решится подписать Гризманна и Неймара, соберет избыточно сильную основу в атаке и лишится полезной замены, потому что вряд ли кто-то из них согласится быть джокером, как, например, Дембеле. Получается тот случай, когда «слишком хорошо – это уже плохо».