Застрявшие в игольном ушке

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«Соккер.ру» вспоминает Яниса Скределиса и его самобытную «Даугаву».

В конце июня в Риге на 80-м году скончался Янис Игнатьевич Скределис, тренер, который возродил футбол в Советской Латвии и едва не вывел «Даугаву» в союзную высшую лигу. Только сокращение элитного дивизиона помешало рижанам пробиться в компанию сильнейших. Однако «Даугава» стала очень популярной в не самой футбольной республике, а имена её футболистов были известны за пределами Латвии.

Нефутбольная республика

В Прибалтике футбол не был спортом номер один. Эту нишу занимал баскетбол. Латвия же была ещё и хоккейной республикой. Шайбу здесь начали гонять ещё в тридцатые годы. И когда в конце сороковых в Союзе начали развивать новый вид спорта, латыши какое-то время были в роли учителей. Рижское «Динамо» и в дальнейшем было на виду в нашем чемпионате. Да и после распада СССР латвийский хоккей находится на относительно высоком уровне.

Но успехами в футболе Латвийская ССР похвастаться не могла. В 50-е и в начале 60-х «Даугава» провела несколько сезонов в классе А, но потом стала сдавать позиции и в семидесятые скатилась во вторую лигу, где ничем особым не выделялась. Выскочила на год в первую лигу и тут же вылетела. Рижане и вторая команда мастеров - «Звейниекс» из Лиепаи играли в одной зоне с белорусскими командами и не мечтали о повышении в классе. Пока в команду не пришёл энергичный тренер Янис Скределис.

Янис Игнатьевич не играл в футбол на профессиональном уровне, но это обстоятельство не помешало ему прекрасно чувствовать игру. Свой талант Скределис проявил ещё в коллективах КФК . А в 1981 году ему доверили главную команду республики. «Даугава» выиграла зональный турнир, потом финальную пульку и завоевала путёвку в первую лигу.

Первая половина восьмидесятых - наверное, лучший период в истории первой лиги СССР . Уровень турнира был очень высок. Сразу несколько коллективов претендовали на повышение в классе. Едва ли не в каждой команде были свои звёзды, которые бы не затерялись и в элите - Виталий Раздаев («Кузбасс»), Валерий Турсунов («Памир»), Георгий Колядюк («Колос»), Борис Гаврилов («Шинник»), Виктор Пимушин («Факел»), Равиль Шарипов («Металлург»). Это только нападающие и то не все. Перечисление можно продолжать. Но в условиях жёсткой конкуренции рижане сумели освоиться во втором по силе дивизионе советского футбола. Восьмое место - отличный результат для новичков.

Пример соседей заразителен

Возможно, «Даугава» бы осталась довольно ролью середняка, если бы не соседи. В том же 1982 году вильнюсский «Жальгирис» добился повышения в классе. В высшей лиге сильнейшая литовская команда не потерялась, напротив, выиграла первый круг и заняла итоговое пятое место. А сборная Литвы стала победителем летней спартакиады народов СССР . Поэтому перед «Даугавой» была поставлена задача - повторить путь литовского коллектива. Да и Янис Скределис сам мечтал о высшей лиге. Надо было только тщательно подготовиться, подождать, когда команда созреет для решительного броска. Ведь далеко не всем авторитетам первой лиги удавалось освоиться в высшем обществе. Кишинёвский «Нистру» , например, в 1982 году набрал одинаковое количество очков с «Жальгирисом». Для выявления победителей понадобился дополнительный матч. А в следующем сезоне команда из Молдавии провалилась, застряв на последней строчке.

Коллектив в Риге складывался годами. Здесь играли, как воспитанники латвийского футбола - Геннадий Шитик, Александр Старков, Дайнис Деглис, Олег Алексеенко, Валерий и Сергей Семёновы, так и футболисты из других уголков нашей страны - ленинградец Александр Канищев, минчанин Юрий Попков, москвич Юрий Шевляков и Александр Кулаков из Подмосковья. Алексеенко уходил в минское «Динамо», которое было чемпионом страны. Поиграл два года и вернулся. Не прижился в «Спартаке» нападающий Евгений Милевский, а кратковременное пребывание Старкова и Деглиса в столичном «Динамо» уместнее было назвать стажировкой. К 1985 году, на который был запланирован выход в высшую лигу, в рядах «Даугавы» отсутствовал только один старожил - полузащитник Владимир Пачко, он проходил службу в хабаровском СКА .

Ворота защищал Александр Кулаков, в юности пробовавший свои силы в дубле «Спартака». Ветерану Игорю Белову было уготована роль дублёра. Линию обороны составляли воспитанник ЦСКА Юрий Шевляков, Сергей Семёнов, Олег Алексеенко и Дайнис Деглис. В резерве - Игорь Никишин, Сергей Анашкин и Сергей Вицеховский. Опорный полузащитник - Юрий Попков, на флангах - Александр Канищев и Валерий Семёнов. В запасе - Михаил Юропов. Атакующий полузащитник - Геннадий Шитик. В нападении - коренастый Александр Старков и мощный Евгений Милевский. Усилить атаку мог Янис Интерберг. Как видим, скамейка у рижан была довольно короткой.

Пострадавшие от реформы

Сезон 1985 года должен был стать особенным из-за затеянного сокращения высшей лиги с 18 до 16 участников. Две последние команды вылетали напрямую, а клубам, пришедшим на финиш 15-м и 16-м, предстояло сыграть в переходном турнире с двумя сильнейшими коллективами первой лиги. Таким образом, даже победа во втором по рангу дивизионе не гарантировала повышения в классе. Претерпела изменения и формула чемпионата в первой лиге, в которой теперь играл ЦСКА . Команды были разбиты на две зоны - Западную и Восточную - по 11 в каждой. По шесть сильнейших из каждой зон продолжали борьбу за попадание в переходный турнир. Остальные десять боролись за выживание.

«Даугава» сумела стать первой в Западной зоне, а потом выиграть второй этап. Рижане опередили на 6 очков два армейских коллектива - ЦСКА и львовские СКА «Карпаты». И хотя не лучший сезон провёл Геннадий Шитик, - всего четыре гола при двух незабитых пенальти, атака команды Скределиса была одной из лучших. Старков и Милевский наводили ужас на соперников, забив 25 и 23 мяча соответственно.

Переходный турнир четырёх проводился в два круга в московском спорткомплексе «Олимпийский», что давало некоторое преимущество ЦСКА . В отличие от «Даугавы» и двух представителей высшей лиги - одесского «Черноморца» и бакинского «Нефтчи», армейцы имели богатый опыт игры в манеже. Однако фаворитом считалась «Даугава», убедительно выглядевшая на протяжении сезона.

В первом туре рижане играли с ЦСКА и выиграли 1:0 благодаря дальнему удару Олега Алексеенко. «Нефтчи» и «Черноморец» разошлись миром 0:0, а «Даугава» возглавила таблицу. Ненадолго. Уже во втором туре клуб из Риги проиграл одесситам 0:1. ЦСКА и бакинцы забили по мячу. Сломалась «Даугава» в игре с «Нефтчи». Не использовав несколько моментов, рижане пропустили два мяча. Евгений Милевский мог вернуть матчу интригу, если бы забил 11-метровый. Но его удар отразил Вячеслав Чанов, а потом в воротах Кулакова побывал ещё один мяч - 0:3. «Черноморец» же был сильнее армейцев 2:1.

Латвийцы могли вернуться в борьбу за путёвку в случае второй победы над ЦСКА . Но голов Милевского и Попкова оказалось мало, ничья 2:2. Проигрыш «Черноморцу» с тем же счётом 0:1 лишил «Даугаву» и теоретических шансов на повышение. В последнем туре рижане снова крупно проиграли «Нефтчи», на этот раз с результатом 0:4. В итоге неудачники высшей лиги оказались убедительней победителей второго по силам эшелона. Игроки «Даугавы» получили золотые жетоны, да что толку. Сказались и короткая скамейка, и усталость лидеров - Старкова, Шитика, однофамильцев Семёновых. Да и играть на ковре рижанам оказалось непросто.