Чуден «Днепр». Второе чемпионство оказалось не менее неожиданным, чем первое

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«Соккер.ру» рассказывает о сенсационной победе команды Евгения Кучеревского.

Вы уже читали, как в 1983 году клуб из Днепропетровска выиграл чемпионат СССР . Сенсационные чемпионства оказались визитной карточкой нашего футбола первой половины восьмидесятых. Но в отличие от минского «Динамо», постепенно увядшим после ухода тренера Эдуарда Малофеева, и взорвавшегося изнутри «Зенита», «Днепр» не стал калифом на час. В 1984 и 1985 годах команда Владимира Емца завоёвывала бронзовые награды, успешно представляла страну в еврокубках.

Смена рулевого

Год 1986 оказался неудачным, несмотря на выигрыш нового для Союза турнира - Кубка Федерации (неудачная попытка привить на нашей почве Кубок лиги). «Днепр» финишировал на одиннадцатом месте. Это привело к отставке Владимира Емца. Вскоре Владимир Александрович отправился в Кишинёв, где был близок к тому, чтоб вернуть «Нистру» в союзную первую лигу. Но 9 ноября после матча переходного турнира народный тренер умер прямо в раздевалке после сердечного приступа.

Менее чем за год до этой трагедии Владимир Емец уступил пост старшего тренера Евгению Кучеревскому. Евгений Мефодьевич, в прошлом вратарь нескольких украинских команд второй лиги, уже становился преемником Владимира Александровича в родном клубе последнего - никопольском «Колосе», успешно работал с уникальной колхозной командой. Потом тренировал в родном Николаеве «Судостроитель». Летом восемьдесят шестого Кучеревский вошёл в тренерский штаб «Днепра» в роли помощника Емца, а в декабре занял ключевой пост. Легендарный Геннадий Афанасьевич Жиздик остался на посту начальника команды. Во многом благодаря ему смена тренеров прошла безболезненно.

В 1987 году обновлённый «Днепр» - с приходом Кучеревского в состав, влились полузащитник Антон Шох из «Кайрата» и нападающий Евгений Шахов из запорожского «Металлурга», а Валерий Городов вытеснил из ворот Сергея Краковского, дал бой «Спартаку» в чемпионате. Днепропетровцы финишировали вторыми, но до предпоследнего тура сохраняли шансы на золото. Во многом исход чемпионской гонки решили личные встречи претендентов. В «Днепропетровске» на «Метеоре» спартаковцы одержали победу. В «Лужниках» гости дали бой.

На исход матча повлияли ошибки омского судьи Владимира Кузнецова, который засчитал гол-фантом Вагиза Хидиятуллина и ошибочно назначил пенальти, с которого Фёдор Черенков забил свой сотый мяч. В итоге ничья 2:2. Результат вызвал большой скандал. В украинской прессе требовали отменить результат встречи и присудить «Днепру» техническую победу, «Спартак» устами Николая Петровича Старостина предложил соперникам переиграть матч. Но результат остался в силе.

Дальше без Литовченко и Протасова

Не успели утихнуть страсти по матчу в «Лужниках», как рядом с «Днепром» разорвалась новая «бомба». В интервью газете «Известия» Геннадий Жиздик сообщил о наполеоновских планах киевского «Динамо». Валерий Лобановский, совмещавший посты в клубе и сборной СССР , решил создать в столице советской Украины аналог хоккейного ЦСКА , а именно собрать в Киеве почти всех сильнейших игроков страны. «Днепр» пострадал бы в первую очередь, ибо лидерам команды Геннадию Литовченко, Олегу Протасову и Вадиму Тищенко предстояло бы стать динамовцами. Геннадий Афанасьевич счёл подобную политику «Динамо» едва ли не грабежом средь бела дня. Но вскоре «Спортивна газета» дала отповедь Жиздику, где довольно резко рекомендовала заслуженному человеку, инвалиду Великой Отечественной войны не лезть не в своё дело и не мешать созданию суперклуба. Те, кто ещё недавно рвал на груди рубашки, требуя присудить «Днепру» победу над «Спартаком», уже с неким пренебрежением говорили, что Литовченко с Протасовым погубят себя в провинции. К тому уже, Геннадий и Олег ещё не служили в армии, а киевляне могли их призвать на законных основаниях. Вопрос о переходе Тищенко как-то отпал, Вадим, когда-то просидевший год в киевском дубле, не захотел покидать «Днепр». А потеря Литовченко и Протасова была предрешена.

Тем не менее, Геннадий и Олег на совесть доиграли сезон и помогли «Днепру» выиграть первые в истории серебряные награды. Протасов был признан еженедельником «Футбол.Хоккей» лучшим футболистом года, повторив достижение Литовченко 1984 года. И после этого пополнили ряды киевского «Динамо». В обратном направлении прибыл 30-летний нападающий Вадим Евтушенко. Участник двух чемпионатов мира и «самый темнокожий футболист СССР » в последнее время редко попадал в стартовый состав киевлян, а те отдали его в качестве компенсации за 25-летнего Литовченко и 24-летнего Протасова. Явно неравноценный обмен.

Планы Валерия Васильевича сделать футбольный аналог ЦСКА осуществились лишь частично - помимо Литовченко и Протасова состав «Динамо» пополнил вратарь «Нефтчи» Александр Жидков (Михаил Михайлов отбыл в Баку) и очень талантливый нападающий «Зари» Сергей Юран. Но несмотря на отъезд в Австрию лучшего бомбардира всех времён Олега Блохина, Киев выглядел очень мощно и считался фаворитом в борьбе за чемпионство. «Спартаку» предстояла нелёгкая защита титула. «Днепр», потерявший двух лидеров, по мнению экспертов, мог рассчитывать на попадание в шестёрку.

Немного о составе днепропетровцев. Воспитанник белгородского футбола Валерий Городов, дважды - до армии и после демобилизации проходивший просмотр в «Спартаке», вытеснил из ворот героя чемпионского сезона Сергея Краковского. Справа в обороне действовал Сергей Башкиров, в юности сыгравший несколько матчей за «Спартак». На левом фланге обосновался бывший киевский динамовец Александр Сорокалет. Позицию заднего центрального защитника занимал Иван Вишневский, не заигравший в «Спартаке», но выросший в Днепропетровске в футболиста первой сборной. Роль стоппера исполнял Сергей Пучков, которого Кучеревский отговорил от возвращения в родную Одессу. В запасе Владимир Герацщенко, Сергей Беженар и Пётр Нойштедтер, отец игрока сборной России Романа Нойштедтера. В опорной зоне трудились игрок олимпийской сборной бесстрашный Вадим Тищенко и старательный Владимир Багмут. Чуть выше действовал новый капитан, рослый Антон Шох, пришедший из «Кайрата». Ещё один олимпиец Алексей Чередник мог закрыть на любом фланге. Начинавший в нападении Николай Кудрицкий сделал всё, чтобы смягчить потерю Литовченко. Также выходил на замену рослый Андрей Сидельников.

Атака потеряла не только Протасова. Его тёзка Олег Таран получил тяжёлую травму и пропустил почти весь сезон. А тут ещё и Владимир Лютый, один из тех, кто помог «Днепру» вернуться в высшую лигу в 1980 году, получил повреждение. Основной парой нападения должны были стать Евгений Шахов и Вадим Евтушенко. Но если первый прекрасно справился со своей миссией и стал лучшим бомбардиром чемпионата, то киевлянин отработал большую часть сезона в холостую. Осенью Вадим, не забивший ни одного мяча, вернулся в Киев. Зато очень помог пришедший из «Кайрата» Эдуард Сон. А вот бомбардир «Пахтакора» Игорь Шквырин себя в «Днепре» не нашёл.

Трудовое золото

«Днепр» начинал чемпионат у себя на «Метеоре» матчем с киевлянами. Лобановский не выпустил на поле Литовченко с Протасовым. Может быть, этого и не хватило для победы. Ничья 0:0. И второй домашний матч «Днепр» завершил вничью - 1:1 с «Металлистом». Первый гол сезона на счету Шахова. Удары Чередника и Багмута принесли гостевую победу над «Кайратом». А в четвёртом туре команде Кучеревского пришлось испытать горечь поражения - в Москве от «Торпедо». Можно было зацепить очко, но Евтушенко не забил 11-метровый. Тогда никто не знал, что первый проигрыш долгое время будет оставаться единственным. И то, что поражений будет всего два. Пока же «Днепр» не особо впечатлял. Рухнуть не рухнул, но потери Литовченко, Протасова, Тарана, Тищенко (у Вадима травма, не позволившая ему сыграть в Сеуле) давали о себе знать.

Но на перерыв, вызванный участием первой сборной СССР в чемпионате Европы, «Днепр» ушёл третьим - после Киева и «Жальгириса». Озадачивало количество ничьих - 5 в 11 встречах. Лимит в десять мирных исходов ещё никто не отменял. После чемпионата Европы, откуда Вишневский вернулся с серебряной медалью, «Днепр» поднялся на второе место и закрепился на нём. Отлично играли Лютый и Шахов, удачно выходил на замену Сон, а уход Протасова уже не выглядел страшной потерей. Да и средняя линия работала исправно.

В августе «Днепр» возглавил таблицу. Но нужно было учесть, что у киевлян было как всегда много переносов. Поэтому лидерство было относительным. «Динамо» шло по пятам и готово было вырваться вперёд. Лимит ничьих днепропетровцы исчерпали ещё в августе в московском матче со «Спартаком». Который прошёл без скандалов, но завершился с тем же результатом, что и год назад - 2:2. Но потом последовали три победы - над «Черноморцем», «Шахтёром» и «Торпедо». Динамовцы же несли потери, а вскоре растеряли своё теневое преимущество. К очной встрече на «Республиканском» соперники пришли с одинаковым количеством игр - по 24. Но у «Днепра» было 36 очков, а у Киева - 33.

Динамовцы сделали всё, чтобы выиграть. Они забили два мяча в ворота, которые в тот октябрьский вечер защищал Сергей Краковский. Отличились Василий Рац и Алексей Михайличенко с пенальти. Но эта победа только сократила отставание новой команды Литовченко и Протасова от старой. Оставшиеся пять встреч «Днепр» выиграл, а за тур до финиша обеспечил себе золотые медали. И эта победа стала не менее сенсационной, чем триумф команды Емца пятью годами раньше. «Днепр» продолжал поход за Кубком СССР и в итоге овладел хрустальным трофеем уже в следующем году.

Триумф клуба был подкреплён успехами его игроков. Вы уже знаете о серебряной медали Евро-88, добытой Иваном Вишневским. Владимир Лютый, Алексей Чередник и Вадим Тищенко выиграли золото Олимпийских игр в Сеуле. Евгений Шахов поделил с московским динамовцем Александром Бородюком лавры лучшего бомбардира.

В заключительной, ничего не решавшей встрече с минским «Динамо», Кучеревский выпустил на поле Башкирова, Лютого и целую группу молодых, никому неизвестных дублёров. Среди которых оказался светловолосый паренёк, которому предстояло большое будущее. Но не в классическом футболе, а в его собрате. Король мини-футбола Константин Ерёменко сыграл свой единственный матч в союзной высшей лиге. Ту встречу «Днепр» выиграл 4:3.

Рассказ закончится на грустной ноте. Нет с нами Владимира Емца, Геннадия Жиздика, Евгения Кучеревского, Антона Шоха, Александра Сорокалета, Николая Кудрицкого, Ивана Вишневского, Вадима Тищенко, Константина Ерёменко. Нет больше и самого «Днепра». Да и страны, в которой клуб из Днепропетровска дважды становился чемпионом, тоже больше нет.