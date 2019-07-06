В последний раз 

сегодня, 11:20

Как «Ливерпуль» Кенни Далглиша выиграл 18-й титул в рассказе «Соккер.ру».

Если бы весной девяностого кто-то сказал болельщикам «Ливерпуля», что до следующего чемпионства придётся ждать очень долго, то подобного прорицателя бы в лучшем случае подняли на смех. А могли и поколотить. Но с той поры минуло почти тридцать лет, а тот восемнадцатый титул остаётся последним в истории великого клуба. Более того, «Ливерпуль» уже не самый титулованный клуб Англии. Его обошёл «Манчестер Юнайтед», на который в конце 80-х мерсисайдцы поглядывали свысока.

Этот рассказ о том самом последнем чемпионстве «красных», которое было добыто весной девяностого. О той команде, что сделала то, что никак не удаётся другим версиям «Ливерпуля». Давайте окунёмся в те годы и вспомним как это было.

Тень «Хиллсборо»

Сначала о том, что предшествовало чемпионскому сезону. Каждый болельщик «Ливерпуля» помнит скорбную дату – 15 апреля 1989 года. В Шеффилде, на стадионе «Хиллсборо» в чудовищной давке погибли 96 болельщиков, приехавших на полуфинальный матч Кубка Англии с «Ноттингем Форест». Эта трагедия потрясла всю Англию. Футболисты «Ливерпуля» поклялись выиграть злосчастный Кубок и чемпионат. Первую часть обещания они выполнили, обыграв в главном матче «Эвертон». А вот с чемпионским титулом не сложилось, хотя «красные» были в минуте от чемпионства в прямом смысле слова.

На финише чемпионата «Ливерпулю» удалось догнать и обойти лидировавший «Арсенал». Перед заключительным туром «красные» опережали «канониров» на два очка. Соперникам предстоял очный спор на «Энфилде», где «Арсенал» не побеждал четырнадцать лет. Хозяев поля устраивало даже поражение с разницей в один мяч. Но они уступили 0:2, причём второй мяч полузащитник лондонцев Майкл Томас забил на 90-й минуте. Обе команды завершили чемпионат с одинаковым количеством очков и одинаковой разницей мячей – плюс 37. Пришлось считать забитые мячи, которых у «Арсенала» оказалось 73, а у «Ливерпуля» только 65. Чемпионский титул уехал в Лондон, а мерсисайдцы довольствовались виртуальным серебром, ибо медали за призовые места в Англии вручать не принято. Несложно догадаться, что победа в первенстве 89/90 была для «красных» делом чести.

Тренировал «Ливерпуль» 38-летний Кенни Далглиш. Легендарный нападающий сменил Джо Фэгана в мае восемьдесят пятого, вскоре после злосчастного финала Кубка чемпионов в Брюсселе. За четыре года работы Король Кенни успел добыть два чемпионства, два Кубка Англии и два «Черити Шилд». Возможно, этот список был бы полнее, но английские клубы были отлучены от европейских кубков на пять лет. Во многом по милости болельщиков «Ливерпуля». Далглиш считался играющим тренером. В двух первых сезонах он продолжал выходить на поле, но затем присел на скамейку. Всё-таки возраст, да и в запас можно была заявлять только трёх игроков. Но официально карьеру футболиста Далглиш не завершал, ему только предстояло сыграть свой последний матч.

Изменения в составе были минимальны. «Ливерпулю» удалось перехватить у «Манчестер Юнайтед» защитника «Фиорентины» и сборной Швеции Глена Хюсена. Решающим фактором оказалось желание самого футболиста играть у Кенни Далглиша, а не у Алекса Фергюсона. Собрался покинуть «Ливерпуль» ведущий нападающий Джон Олдридж, но переход ирландца в «Реал Сосьедад» состоялся уже сентябре. Джон успел сыграть несколько встреч, а также забить гол на прощанье.

Орлиное чучело

В матче за «Черити Шилд» подопечные Далглиша обыграли «Арсенал», частично рассчитавшись за майские обиды. Единственный гол забил Питер Бирдсли по прозвищу «Квазимодо». В чемпионате «Ливерпуль» стартовал с уверенной домашней победы над вернувшимся в первый дивизион «Манчестер Сити» - 3:1. Затем последовали две гостевые ничьи с «Астон Виллой» и «Лутоном». «Дерби Каунти» не поздоровилось – Иан Раш, Джон Барнс и Питер Бирдсли забили. Матч пятого тура с «Кристал Пэлас» стал настоящим праздником для болельщиков «Ливерпуля». Девять безответных мячей в ворота лондонцев. Примечательно, что забивали их восемь футболистов, а дубль пришёлся на долю правого защитника Стива Никола. Плюс отбитый Брюсом Гроббелааром пенальти. Этот матч стал последним для Джона Олдриджа, проданного в «Реал Сосьедад». Джон реализовал пенальти, а после матча бросил свои бутсы на трибуну «Коп». Болельщики ещё долго наслаждались разгромом «орлов» и всячески склоняли фамилию несчастного вратаря «Кристал Пэласа» Перри Саклинга (в переводе с английского – сосунок, сосущий). Никто не знал, что именно «орлы» не пустят «красных» в финал Кубка Англии и помешают сделать дубль.

Уход Олдриджа вынудил Кенни Далглиша перейти от излюбленной схемы с тремя нападающими на игру с двумя форвардами. Расстановка «красных» приобрела такой вид. Бывший родезийский спецназовец Брюс Гроббелаар в воротах. Пара центральных защитников - Алан Хансен и Гленн Хюсен. Справа в обороне - Стив Никол, слева – молодой Дэвид Барроуз. В центре полузащиты - Стив Макмахон и Ронни Уилан, слева - Джон Барнс, справа - Барри Венисон. Пару нападающих составляли Питер Бирдсли и Иан Раш. Запасные - вратарь Майк Хупер, защитники - Гари Эблетт, Гари Гиллеспи, Стив Стонтон, полузащитники - Ян Мёльбю, Рэй Хьютон, Джим Мэгилтон и Найджел Спекмэн. Джон Олдридж ушёл в сентябре, Ронии Розенталь усилил атаку в марте.

Новая модель дала сбой уже в следующей игре с «Норвичем», - «красные» довольствовались нулевой ничьёй на своём поле и упустили шанс выйти в лидеры перед мерсисайдским дерби. На первом месте расположился «Эвертон».

Встреча соседей проходила на «Гудисоне», а номинальным гостям сначала пришлось несладко. На 18-й минуте мяч побывал в воротах Гроббелаара после удара Майка Ньюэлла. Джон Барнс восстановил равенство на 33-й минуте, а в середине второго тайма Иан Раш с интервалом в полторы минуты дважды расписался в воротах Невилла Саутхолла – 3:1. «Ливерпуль» – первый. Правда, после семи туров.

Испытать горечь первого поражения пришлось через две недели – «Саутгемптон» на своём поле были беспощаден – 4:1. «Ливерпуль», имевший в запасе матч с «Манчестер Юнайтед», был вынужден пропустить «Эвертон» во главу таблицы. Вылетели из Кубка Лиги – не беда. Далглиш не слишком любил этот трофей, а победил в нём в первый и последний раз совсем недавно в 2011 году, во время своего второго пришествия на «Энфилд». Спад пришёлся на ноябрь. Сначала проиграли дома «Ковентри» – фантастически сыграл против бывшего клуба вратарь гостей Стив Огризович. Потом неудачная поездка в Лондон – 1:2 от «Куинз Парк Рейнджерс». После двух поражений дела пошли в гору – с одинаковым результатом 2:1 обыграны «Миллуолл» и действующий чемпион «Арсенал». Но визит на чёртов «Хиллсборо» и 0:2 от еле живого «Шеффилд Уэнсдей».

Но наступила зима. А вместе с ней началась пятнадцатиматчевая беспроигрышная серия – следующее поражение в чемпионате случилось только 21 марта. Были яркие матчи – «Манчестер Сити» в гостях бит 4:1, «Челси» дома 5:2 (справедливости ради оба клуба вернулись в первый дивизион летом восемьдесят девятого). Второй раз в сезоне обыгран «Эвертон». Но были и ненужные ничьи. В том числе и домашние 0:0 с неказистым на тот момент «Манчестер Юнайтед» в предпоследний день года. Через два с половиной месяца парни Далглиша приложили подопечных Фергюсона на «Олд Траффорд» 2:1 благодаря дублю великолепного Джона Барнса.

Ударная весна

Барнс забивал чуть ли в не в каждом матче. Исправно выполняли свою работу Раш и Бирдсли. В бомбардиры выдвинулся Никол. А вот к Венисону у Далглиша имелись вопросы. С одной стороны Барри был активен и полезен. Но ноль голов. Кстати, за шесть лет выступлений за «Ливерпуль» Барри забил всего один мяч, а произошло это через два года после описываемых событий. Кенни всё чаще тосковал по игре в три форварда, да и ситуация в таблице требовала решений. «Ливерпуль» и «Астон Вилла» оторвались от остальных, периодически сменяя один другого во главе чемпионской гонки. Чтобы склонить чашу весов в свою сторону нужно было какое-то неординарное решение. Не помешал бы третий нападающий, но где его взять? Не самому же Далглишу выходить на поле? И как же кстати был арендован у «Стандарда» израильский нападающий Ронни Розенталь. Впрочем, о подвигах джокера чуточку ниже.

В Кубке Англии дела шли хорошо. Пройдены «Суонси», «Норвич», «Куинз Парк Рейнджерс». Впереди полуфинал с «Кристал Пэлас», который дважды был бит в первенстве с общим счётом 11:0. Полуфинальная встреча должна была пройти в Бирмингеме 9 апреля. Апрель должен был стать ударным месяцем – семь игр первенства плюс важнейшая кубковая игра.

Ничего не предвещало проблем в игре с «орлами». На 14-й минуте Иан Раш заставил Найджела Мартина вытащить мяч из сетки. Но повторения голевой феерии не получилось. Гол Раша остался единственным в первом тайме. Сразу же после перерыва Марк Брайт сделал счёт равным. На 70-й минуте «Ливерпуль» проигрывал 1:2. Но Стив Макмахон и Джон Барнс с пенальти сделали своё дело, вновь «красные» впереди. До окончания второго тайма каких-то три минуты, и тут Энди Грэй забивает третий мяч в ворота Гроббелаара. В дополнительные тридцать минут Алан Пардью, ныне известный тренер, забил победный гол и вывел «Кристал Пэлас» в финал, где его поджидал «Манчестер Юнайтед».

С Кубком не сложилось, но оставался тяжёлый финиш чемпионата. Тут и пригодился Розенталь, забивший семь мячей в восьми играх. Пригодилась и перенесенная на первое мая игра с «Дерби Каунти», имея на матч меньше «Ливерпуль» был хозяином положения. Тем более что после 35-го тура «красные» вырвались вперёд. Судьба титула решалась 28 апреля в 37-м туре. У «Ливерпуля» 70 очков и матч в запасе, а «Астон Вилла» набрала к тому времени 68. Несложно догадаться, что «красных» устраивала любая победа над «Куинз Парк Рейнджерс», тем более что играли они дома. Пришлось отыгрываться – Рой Вегерле вывел лондонцев вперёд на 14-й минуте. За пять минут до перерыва Иан Раш наконец-то пробил Дэвида Симэна. В середине второго тайма Джон Барнс точно пробил с точки. В том сезоне Джон не реализовал три или четыре пенальти, но продолжал исполнять 11-метровые, именно его гол стал золотым. «Вилла» тем временем сыграла дома вничью с «Норвичем» 3:3, но это уже было неважно. «Ливерпуль» в восемнадцатый раз стал чемпионом Англии.

Два оставшихся матча, ставшие формальностью, были выиграны. Кенни Далглиш выпустил сам себя на замену и подвёл тем самым черту под славной карьерой игрока. Джон Барнс, забивший двадцать мячей, был признан лучшим футболистом Англии по версии журналистов. Всё было красиво и празднично. Никто не знал, что этот титул останется последним для «Ливерпуля». Во всяком случае на сегодняшний день, а с той поры минуло четверть века. Выросло целое поколение болельщиков, через клуб прошли десятки блестящих игроков. Робби Фаулер, Стив Макманаман, Джейми Реднапп, Майкл Оуэн, Джейми Каррагер, Стивен Джеррард – никто из них так и не узнал, что такое становиться чемпионом в футболке «Ливерпуля». Гегемония «красных» с их восемнадцатью чемпионскими званиями казалась вечной. И только в страшном сне болельщики «Ливерпуля» могли увидеть, что достижение их любимого клуба перекроет «Манчестер Юнайтед», имевший в ту пору всего семь чемпионств. Кстати, именно «Юнайтед» выиграл Кубок Англии в двухраундовом противостоянии с «Кристал Пэлас», и этот трофей стал первым для Алекса Фергюсона в роли наставника «красных дьяволов».

В следующем году будет 30 лет, как «Ливерпуль» не становился чемпионом. Нельзя сказать, что эти тридцать лет прожиты зря. Выиграно немало трофеев, в том числе и два Кубка чемпионов. Один из них совсем недавно. Но чемпионского титула явно не хватает. Быть может, у Юргена Клоппа получится с очередной попытки сдвинуть красную машину с мёртвой точки?