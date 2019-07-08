Самые ошарашивающие матчи сборных в истории

сегодня, 19:00

«Соккер.ру» напоминает, что сегодня пятилетний юбилей самого шокирующего поединка 21 века среди национальных команд.

Вспомним результаты из мира сборных, которые заставляли удивляться целые поколения. Ведь был не только тот самый полуфинал в Бразилии.

27 июня 2016 года. Плей-офф Евро. Англия – Исландия – 1:2

Не то чтобы англичане умели играть в футбол в 21 веке, ведь только на российской земле им подарили право влететь Хорватии в целом полуфинале ЧМ . Но все-таки когда встречаются ребята из АПЛ – самой сильной лиги мира, и сборная крошечного острова, где населения не хватит на крупный город, то победа в плей-офф вторых вызывает удивление.

Исландия привезла во Францию состав, где самыми крутыми были ребята из «Суонси» и «Краснодара». Но как сыграли! Ничьи с португальцами и венграми, победа над Австрией. Но в плей-офф на них не ставили, как и на самих будущих чемпионов – команда Роналду в группе стала третьей. Но Исландия прошла Англию, и тот результат был одним из самых неожиданных на турнире. Пусть уступили Франции 2:5, но пошумели знатно!

29 июня 1950. Групповой этап ЧМ . США – Англия – 1:0

Англичане игнорировали первые чемпионаты мира, поскольку считали себя крутыми профессионалами, которым не стоит играть с какими-то испанцами, уругвайцами или итальянцами. Но в 1950 году в бразильском городе Белу-Оризонти 10 тысяч зрителей увидели, как Англия запрограммировала себя на десятилетия поражений на уровне сборных с одним исключением. Ушли от позора лишь на домашнем ЧМ -66, когда их тренировал Альф Рэмзи, переживший унижение в Бразилии как игрок.

Сборная США состояла из любителей, которые предыдущие 7 матчей проиграли с общим счетом 2:45. А вот англичане собрали 23 победы в 30 играх. Но гаитянин Джо Гатьенс забил единственный мяч на 38-й минуте, а легенды – Райт, Финни и Мортенсен, ничего не смогли поделать. Настоящий позор, ведь звезды проиграли водителю катафалка, учителю, почтальону и мойщику посуды (как раз автор гола). Один из американцев покинул мундиаль досрочно, поскольку позвали на работу, а сама сборная США потом 40 лет не играла на ЧМ – не проходили отборы!

8 июня 1990 года. Групповой этап ЧМ . Аргентина – Камерун – 0:1

В 2002-м случилось повторение сюжета, когда Сенегал обыграл других чемпионов мира и Европы – сборную Франции, но выберем в список шокирующий «оригинал». Тем более, его режиссером выступил главный тренер Валерий Кузьмич Непомнящий. Работал со сборной, для которой не создавали никаких условий, но как-то удалось подготовиться к ЧМ в Италии и сыграть достойно.

Конечно, Камерун, как Сенегал или любой другой боевитый аутсайдер, играл на недооценке и работал жестко. Но африканцев не считали опасными соперниками, пока не случилась встреча с Марадоной. Камерун остался в меньшинстве после удаления Кана-Бийика, но на 67-й минуте Омам-Бийик забил единственный мяч. Жаль, что Камерун не прошел Англию в четвертьфинале – могли и скучных немцев покрошить в полуфинале.

18 июня 2002 года. 1/8 финала ЧМ . Южная Корея – Италия – 2:1

Блаттера вряд ли закроют в тюрьму, но последующие громкие политические коррупционные скандалы в Южной Корее намекают, правы ли обвинители. Корейцы, хотя страна развитая, не гнушаются добиваться целей запрещенными законом методами. А ведь когда Хиддинк подготовил в целом приличную команду к матчам ЧМ -2002, то вполне мог выйти в плей-офф честно.

Но вместо этого решили, что им нужен тринадцатый игрок. К родным трибунам – двенадцатому, добавили арбитров. И сборная Италии, и команда Испании пережили то, что сложно сравнивать с пережитым Месси на Копа Америка, хотя можно сравнивать с матчем «Челси» против «Барселоны» и работой Эвребе. «Скуадра Адзурра» поняла, что унизить ее – задача главного судьи Байрона Морено и его помощников.

Отмененный гол Томмази, красная карточка Тотти, однозначно предвзятое судейство в пользу хозяев турнира привели к поражению Италии. Когда европейцы проиграли Северной Корее на ЧМ -66, то заявляли, что соперник выпустил на второй тайм свежих игроков, переодев футболки. Сейчас такой заход называли бы расизмом. Но как назвать игру в 2002-м? Италию утопили нагло и беспардонно. Кстати, тот судья Морено в 2010-м пробовал провезти в США наркотики, его поймали и осудили. Награда нашла героя!

26 июня 1992. Финал Евро. Дания – Германия – 2:0

Датчане не прошли в финальную часть Евро-92. Но когда югославов дисквалифицировали, то коллеги Шмейхеля заняли чужое место. Тренер собирал заявку из парней, загорающих на пляжах, которые пили и развлекались. В 1992 году профессионалов среди футболистов было куда меньше, чем сейчас. Не думайте, что они в отпусках пахали в спортивных залах, как Роналду. Нет, датчане были в плохой форме.

Конечно, в заявке на Евро-1992 найдете целых две звезды, ведь Шмейхель уже перешел в МЮ , а Бриан Лаудруп играл за «Баварию». Но его брат Михаэль успел поссориться с тренером Меллером-Нильсеном и пропустил турнир. В заявке Дании было 13 человек из чемпионата маленькой страны! Даже у сборной СНГ с Кузнецовым, Онопко, Хариным (Черчесов сидел на лавке), Шалимовым, Михайличенко, Канчельскисом, Алейниковым, Юраном и Колывановым звезд куда больше.

Но датчане не проиграли Англии – 0:0, уступили шведам – 0:1, а потом переиграли Францию – 2:1. В полуфинале (финальный турнир был коротким - на две группы) обставили чемпионов Европы голландцев в серии пенальти. Ван Бастен по закону жанра стал единственным, кто не забил. А потом был финал с чемпионами мира немцами. По голу в каждом тайме - мечты Колера, Бреме, Заммера, Эффенберга, Ридле и Клинсманна разбили. Дания – чемпион Европы по футболу? Это как фильм с чернокожей русалочкой в 1992 году.

4 июля 2004 года. Финал Евро. Португалия – Греция – 0:1

Когда «Ливерпуль» отыгрался с «Миланом» через год, то была вина «россонери», поскольку являлись сильнее, как команда, что через пару лет доказали в другом финале. Но сами «красные» Бенитеса были сильной бандой, что умела драться за результат и выступала в АПЛ . А чем могли похвастаться греки на Евро-2004? Да ничем особенным, разве что неплохими игроками.

Но далеко не великими, ведь карьеры Харистеаса, Загоракиса, Делласа или Сейтаридиса не продолжились годами в составах «Барселоны» и «Милана». Просто собрались под руководством Отто Рехагеля и устроили португальские каникулы в стиле датчан. Причем хозяева турнира с шикарным составом и в год, когда Моуриньо с «Порту» выиграл ЛЧ , явно настраивались на титул, хотя уступили грекам в матче-открытии.

Португальцы знали врага, видели, что команда Рехагеля творит в плей-офф. Фаворит превосходил соперника по готовности и прошел в финал на родной земле. Не было оправданий, но умудрились уступить в финале, который по праву находит место среди самых шокирующих. Возможно из-за побед над Францией и Чехией в плей-офф успех Греции не смотрелся неожиданным на 100 %, но для Португалии тот матч – национальная трагедия, залитая победным портвейном лишь 12 лет спустя.

16 июля 1950. Финал ЧМ . Уругвай – Бразилия - 2:1

У бразильцев своеобразный вкус на все. Поэтому не удивляйтесь, что в стране, где было рабство и сегрегация – в начале 20 века в сборную Бразилии по футболу, например, не брали чернокожих, прямо сейчас президентом стал ультраправый политик, который чего только не городил. Бразильцы – эмоциональные, поэтому в 1950 году целая страна в общей истерии убедила себя, что уже выиграла домашний мундиаль.

Даже газеты напечатали о победе – первые полосы с фотографиями и надписями, а текст с деталями великой победы собирались допечатать на других страницах. Но потом вышли на поле против сборной крошечного Уругвая, которая уже выигрывала чемпионат мира с предыдущим поколением великих игроков, и уступили 1:2. Во всем обвинили голкипера, хотя оснований для этого мало. Просто Уругвай сильно играл в футбол, а бразильцы не были готовы к первой золотой Нике и себя переоценили.

Состав был сильным, выступали успешно, но после неудачи тупо нашли крайнего. Бедный голкипер Барбоза стал изгоем. Ему желали смерти, проклинали – особенно те, кто делал ставки на финал, заключая пари. Целых 199 854 зрителя на арене «Маракана», миллионы - у радиоприемников - были в шоке. По легенде в этот день Пеле поклялся плачущему отцу, что выиграет ЧМ . А бедный вратарь Моасир Барбоза лишь раз вспомнил ту игру с улыбкой – когда ему притащили те самые ворота, он порубил их и пожарил с друзьями на углях мясо.

4 июля 1954. Финал ЧМ . ФРГ – Венгрия - 3:2

Сейчас в мире нет команды, которую нельзя обыграть. Но после войны такая была. Сборная Венгрии до финала в Берне сыграла 23 матча подряд без поражений. Последний раз до финала ЧМ уступали сборной СССР в Москве в спарринге. Была серия из двух матчей в 1952 году, но так хорошо венгерские звезды относились только к команде из дружественной страны.

Была ли партийная задача рвать братскую команду? Вряд ли, в Москве сыграли 1:1 и 2:1. А вот когда встречали Швецию, Австрию, Польшу, Италию или Англию, то видели погромы, вроде 6:0, 5:1 или 6:3. Пушкаш, Цибор и Кочиш играли лучше всех в мире. На ЧМ -54 они победили 9:0 южных корейцев, 8:3 - сборную ФРГ , по 4:2 вынесли бразильцев и уругвайцев – финалистов предыдущего мундиаля.

Так что когда бывший военнопленный Фриц Вальтер с напарниками обыграл Венгрию в финале со счетом 3:2, то матч назвали «чудом в Берне». По всему миру долго не могли поверить, что какие-то немцы стали чемпионами мира, а великие венгры – золотая сборная, уступили. Впрочем, тут нет разницы в шесть мячей, хотя и выиграл однозначный аутсайдер, который на том же турнире влетел Венгрии 3:8. Немцев эта победа здорово приободрила, ведь до этого десять лет были в роли заслуженных изгоев.

8 июля 2014 года. Полуфинал ЧМ . Бразилия – Германия – 1:7

Матч на первом месте по нескольким причинам. Если победу в один мяч уругвайцев над бразильцами или даже немцев над венграми можно представить – в футболе всякое бывает, то под определение «самый шокирующий результат в истории мундиалей» полуфинал между Бразилией и Германией подходит идеально. Во-первых, речь о матче самого высокого уровня – за шаг до финала.

Во-вторых, на бразильской земле. В-третьих, «селесао» 12 лет ждали путевку в финал. Не дождались, как знаете, даже в России. Но дома стоило просто удачно сыграть против грозных немцев, склонных к вылетам в полуфиналах. Тут удивляет и счет, и ход матча тоже – немцы не заметили бразильцев. Накидать семь мячей в ворота «селесао» было крайне сложно, поэтому это не просто крупный влет, а это рекордное поражение в истории сборной.

Более того – это национальный позор, трагедия, которая сразу вышла за рамки футбольного влета с невероятным счетом. В истории ЧМ хватает крупных побед разного уровня, но чтобы в полуфинале и с составами такого уровня – уникальный случай. Команда Майкона, Давида Луиса, Данте, Марсело, Фернандиньо, Луиса Густаво и Халка под руководством Луиса Фелипе Сколари пережила главный позор в истории бразильского футбола.

Превзошли даже 1950 год, ведь проиграть в финале на родной земле обидно, но влететь со счетом 1:7 в полуфинале – шокирующая развязка чемпионата, к которому готовились годами всей страной, а вложенные средства легли на плечи не самому богатому населению. Бразильцы до сих пор не отошли, ведь пять голов скушали с 10 по 29 минуты, а во втором тайме – еще два, поскольку немцы в раздевалке решили, что поддаваться неуважительно по отношению к «селесао». Уважили на все времена!