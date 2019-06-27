«Он возвращается». Новая сага Неймара

вчера, 20:00

Уход Неймара из «Барселоны» был шокирующим, а возвращение уже надоело. «Соккер.ру» вспоминает, как бразилец покинул «Камп Ноу». Ему действительно стоит извиниться?

Он уходит

2017 год начинался для Неймара прекрасно. Соотечественники и не только в один голос говорили о великом таланте, который то ли начал затыкать за пояс Месси с Роналду, то ли уже был круче их обоих на тот момент. Конечно, смешно спустя время читать мнения заслуженных и уважаемых людей.

«Роналду и Месси постоянно соревнуются между собой, оспаривают титул лучшего футболиста в мире, но через два года Неймар достигнет этого уровня. На самом деле, он уже начал их свержение. Неймар - один из лучших футболистов, с которыми мне доводилось работать».

Пеле: «Единственная проблема Неймара — это его игра головой. Криштиану Роналду не лучше него. С точки зрения техники Неймар намного сильнее Роналду и не уступает Месси, но Криштиану намного эффективнее играет головой, а Лионель чаще забивает».

Роналдиньо: «Неймар — мой близкий друг, и на сегодняшний день он является всеобщим кумиром в Бразилии. Он уже достиг уровня Роналду и Месси, и мы искренне надеемся, что когда-нибудь он сможет получить „Золотой мяч“, закрепив свой успех. Но он уже находится среди лучших, так что это только вопрос времени».

«Неймар – футболист невероятного таланта. Это игрок, который рождается лишь раз в поколение и заставляет болельщиков вскакивать со своих мест, когда он находится с мячом. Меня всегда поражала его скромность. Он уважительно относится к окружающим и всегда хочет учиться новому. У Месси и Роналду появился соперник, и Неймар готов сделать следующий шаг».

Сам Неймар той весной утверждал, что Ла Лиги – самый сильный чемпионат, и одновременно восхищался АПЛ , произносил пафосные речи вроде: «Мы – „Барселона“, и это навсегда!» А еще бразилец не боялся ударов по ногам: «Пусть меня бьют, раз меня иначе не остановить!»

Что касается ухода Неймара, то в апреле спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес дал, казалось бы, исчерпывающий ответ: «Неймар не продается ни при каких обстоятельствах». Сам Неймар угрожал покинуть «Камп Ноу», если главным тренером станет Хуан Карлос Унсуэ, с которым у бразильца не сложились отношения, но потом сам же опровергал домыслы. А в июне Неймар заявил, что хотел бы сыграть с Верратти в одной команде, имея в виду переход Марко в «Барселону». Мечта исполнилась, но шиворот-навыворот.

Нужно сказать, что еще весной ходили слухи, что английские клубы, в первую очередь, «Челси» и «Манчестер Юнайтед», рассматривают возможность выкупа трансфера Неймара за фиксированную сумму 222 миллиона евро. Тогда это не воспринималось всерьез, ведь самый дорогой футболист на тот момент стоил 105 миллионов. Но в середине июля появились слухи о том, что окружение футболиста советует Неймару уйти из «Барселоны», чтобы выйти из тени Месси. В тот же день, 17 июля, появилась новость о готовности ПСЖ заплатить 222 миллиона евро за бразильца, а уже на следующее утро сорока принесла на хвосте, что Неймар принял предложение из Парижа.

Забавно теперь выглядят уверения официальных лиц «Барселоны» в том, что Неймар остается. Скорее всего, именно их высмеивал Жерар Пике, когда выкладывал ту самую знаменитую фотографию.

Жорди Местре, вице-президент «Барселоны»: «Я гарантирую на 200 процентов, что Неймар не покинет „Барселону“ этим летом. Читал сегодня утром, что и ПСЖ отрицает все слухи. Нет причин, по которым отношения между нашими клубами изменились бы».

Хосеп Вивес, член совета директоров «Барселоны»: «Мы спокойны и хотим, чтобы Неймар оставался довольным всем в нашем клубе. Он продолжит играть у нас, расти вместе с командой. Это великолепный игрок, один из лучших в мире, мы им довольны, он – нами. Мы не рассматриваем вариант с продажей Неймара, потому что он является частью трио, которому нет равных в мире спорта. Это важно и со спортивной, и с социальной точки зрения».

Жоан Гаспар, экс-президент «Барселоны»: «Неймар не покинет „Барселону“. ПСЖ происходящим просто мстит „Барселоне“ за попытки каталонцев подписать Верратти. Надеюсь, Неймар внесет ясность в ситуацию, заявив, что никуда не уйдет. Надеюсь, он скажет, что счастлив находиться в „Барселоне“, а все эти слухи не имеют под собой никаких оснований».

Никто из высших чинов «Барселоны» до последнего не верил, что Неймар реально уйдет в ПСЖ , а когда спохватились – было уже поздно. 2 августа 2017 года «Барселона» официально сообщила о желании Неймара сменить клубную прописку, а на следующий день стало известно, что представители форварда выкупили его контракт у «Барселоны» за 222 миллиона евро, чтобы вручить ПСЖ . Пока в Париже радовались и строили планы грядущих завоеваний, а в Барселоне чесали репу, весь мир недоумевал. Один из самых ярких комментариев дал Карл-Хайнц Руммениге:

«Я подумал, что было бы важнее для „Баварии“: Неймар или „Альянц Арена“? Понятно, что для нас новый стадион важнее, хотя затраты на Неймара еще больше».

Собственно, председатель правления «Баварии» даже не утрирует. С учетом суммы трансфера, зарплаты и всевозможных бонусов содержание Неймара, если он отработает свой контракт целиком, выйдет не меньше, чем строительство современного стадиона в Мюнхене, который обошелся в 340 миллионов евро.

Финальную реплику, конечно же, должен был сказать сам Неймар:

«Люди думают, что уход из „Барселоны“ смерти подобен, но все наоборот: чувствую себя более живым, чем когда-либо ранее. Я играю, я счастлив, а футбол все тот же. Сменил страну и город, но футбол остался тем же».

Он возвращается

За скандальный уход и за эти слова тоже «Барселона» требует от Неймара публичных извинений – это одно из условий «блаугранас» в случае возвращения бразильца на «Камп Ноу», о котором переменчивый Неймар теперь мечтает. Впрочем, не все в восторге от одной мысли о возвращении предателя.

Лобо Карраско, бывший игрок «Барселоны»: «Я не простил бы Неймара, даже если бы он приполз на „Камп Ноу“ на коленях».

Хоаким Эрнандес, отец Хави: «Неймар - великолепный футболист, но многие люди не хотят его возвращения. Его уход из „Барселоны“ огорчил болельщиков, ведь именно Неймар хотел уйти. Из-за этого вся эта ситуация с возвращением немного дурно пахнет. Всё зависит от руководства. Если они решат, что возвращение пойдет на пользу, то тогда добро пожаловать, но есть много нюансов».

По слухам, Неймар уже согласовал контракт с «Барселоной», а о его возвращении будет объявлено в июле. Стоит ли прощать бразильца или «Барса» допустит ошибку, если вновь свяжется с однажды предавшим?