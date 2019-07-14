Алжир – Нигерия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 11:38

Алжир

Алжирцы очень здорово провели групповой раунд Кубка Африканских наций. Команда сумела пройти группу, не потеряв не единого очка. В рамках 1/8 финала сборная Алжира была сильнее Гвинеи (3:0). На стадии четвертьфинала удалось расправится с Кот-д`Ивуаром (2:1). Правда выход в финал был добыт в тяжелейшей борьбе в серии пенальти. Теперь остается сосредоточится на то, чтобы восстановится к противостоянию со сборной Нигерии, которая отлично себя чувствует в последних встречах.

Нигерия

Нигерийцы групповой этап провели далеко не на лучшем уровне. После рядовых побед над Бурунди и Гвинеей с одинаковым счетом 1:0 команда не лучшим образом справлялась с атаками Мадагаскара, как итог уступила со счетом 0:2. Отдельно хочется сказать о том, что нет пока стабильности в игре нигерийцев.

В плей-офф сборная Нигерии разобралась с Камеруном 3:2 и ЮАР 2:1. Будем откровенны немного везло команде. Лучшим бомбардиром команды является Одион Игало. Он же является и лучшим бомбардиром Кубка Африканских наций.

Букмекерская контора Pinnacle дала свои котировки на эту встречу:

Победа Алжира – 2,50

Ничья – 3,00

Победа Нигерии – 3,30

Интересные факты

Алжир на протяжении 11 встреч не знает горечи поражений

Алжир забивает в двух очных противостояниях против Нигерии подряд

Нигерия пропускает уже в трех играх кряду

Прогноз

У алжирцев звездная атакующая линия, но в физическом плане и атлетизме команда явно уступает своим конкурентам. На сегодняшний день стоит отметить тот факт, что невероятно тяжело будет команде добиться поставленных целей с мощными нигерийцами. Ожидаем, что игра не будет наполнена обилием забитых мячей. Ставка на итоговый тотал меньше выглядит весьма привлекательным решением. В букмекерской конторе Pinnacle сыграть ТМ 2,5 можно с коэффициентом 1,50.