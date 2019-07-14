Сенегал – Тунис: прогноз от букмекерской конторы Pinnacle

Сенегал
Групповая стадия Кубка африканский наций для Сенегала сложился довольно ровно. Победы над Танзанией и Кенией 2:0 и 3:0 позволили гарантировать себе место в плей-офф, даже несмотря на поражения от Туниса. Отдельно теперь необходимо поговорить о выступлении в рамках группового этапа. В рамках 1/8 финала сенегальцы уверенно разобрались с Угандой 1:0.
В четвертьфинале команда встретилась с Бенином. Их оппоненты очень здорово защищались, но все же в концовке пропустили один гол.
Тунис
Подопечные Алена Жиресса в рамках группового этапа текущего турнира играли очень слабо. Команда трижды сыграла вничью с далеко не самыми сильными соперниками – Мали, Ангола, Мавритания. При определенной доли везения удалось сборной Туниса пробиться в плей-офф.
Далее «карфагенские орлы» все-таки сумели сломить в послематчевой серии пенальти сопротивление Ганы. Мадагаскар в четвертьфинале ничего не сумел противопоставить мощной в игре атаке алжирцев, как итог поражение 0:3.
Букмекерская контора Pinnacle представила котировки на матч Сенегал – Тунис:
Победа Сенегала – 2,00
Ничья – 3,00
Победа Туниса – 4,50
Факты об игре
- Сенегал побеждал в 4 из 5 последних поединках
- Сенегал пропустил только в одной игре из пяти
- Тунис выиграл 1 из 5 матчей
Прогноз
Сборная Алжира не лучшим образом играет на протяжении всего турнира. Стоит отметить, что совершенно ничего не получается у команды и полуфинал можно считать успехом. «Львы Теранги» очень сбалансированы и хорошо подготовлены во всех линиях. Нет практически никаких сомнений в том, что сборной Сенегала удастся уверенно пройти в финал. Немного подстрахуем свой выбор дополнительным временем и серией пенальти. В букмекерской конторе Pinnacle проход Сенегала можно сыграть с коэффициентом 1,58.