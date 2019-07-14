Сенегал – Тунис: прогноз от букмекерской конторы Pinnacle

сегодня, 11:52

Сенегал

Групповая стадия Кубка африканский наций для Сенегала сложился довольно ровно. Победы над Танзанией и Кенией 2:0 и 3:0 позволили гарантировать себе место в плей-офф, даже несмотря на поражения от Туниса. Отдельно теперь необходимо поговорить о выступлении в рамках группового этапа. В рамках 1/8 финала сенегальцы уверенно разобрались с Угандой 1:0.

В четвертьфинале команда встретилась с Бенином. Их оппоненты очень здорово защищались, но все же в концовке пропустили один гол.

Тунис

Подопечные Алена Жиресса в рамках группового этапа текущего турнира играли очень слабо. Команда трижды сыграла вничью с далеко не самыми сильными соперниками – Мали, Ангола, Мавритания. При определенной доли везения удалось сборной Туниса пробиться в плей-офф.

Далее «карфагенские орлы» все-таки сумели сломить в послематчевой серии пенальти сопротивление Ганы. Мадагаскар в четвертьфинале ничего не сумел противопоставить мощной в игре атаке алжирцев, как итог поражение 0:3.

Букмекерская контора Pinnacle представила котировки на матч Сенегал – Тунис:

Победа Сенегала – 2,00

Ничья – 3,00

Победа Туниса – 4,50

Факты об игре

Сенегал побеждал в 4 из 5 последних поединках

Сенегал пропустил только в одной игре из пяти

Тунис выиграл 1 из 5 матчей

Прогноз

Сборная Алжира не лучшим образом играет на протяжении всего турнира. Стоит отметить, что совершенно ничего не получается у команды и полуфинал можно считать успехом. «Львы Теранги» очень сбалансированы и хорошо подготовлены во всех линиях. Нет практически никаких сомнений в том, что сборной Сенегала удастся уверенно пройти в финал. Немного подстрахуем свой выбор дополнительным временем и серией пенальти. В букмекерской конторе Pinnacle проход Сенегала можно сыграть с коэффициентом 1,58.