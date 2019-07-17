Матийс де Лигт. Руководство по эксплуатации 

сегодня, 13:00

Де Лигт определился с клубом, талантливый голландец связывает свою судьбу с «Ювентусом». «Соккер.ру» рассказывает об условиях, в которых Матийс будет цвести.

Мы уже рассказывали о том, как де Лигт оказался в лапах «Ювентуса», хотя изначально шансы «Барселоны» и ПСЖ выглядели предпочтительнее. Теперь принимаем новую реальность: Матийс – игрок «Старой Синьоры», он выбрал этот путь и теперь пойдет по нему. Осталось уладить формальности: сдать медицинские тесты и поставить подпись под согласованным контрактом. После этого в карьере голландского защитника начнется новая глава, которую он будет писать вместе с «Ювентусом». Теперь развитие де Лигта в руках итальянского клуба, и в интересах «бьянконери» вырастить из новичка настоящего монстра защиты. Что для этого может сделать «Юве»?

Не таить обиду за вынос «Юве» из Лиги чемпионов

Первый пункт шуточный. Конечно, никакой обиды у «Ювентуса» на де Лигта нет и быть не может за его гол в ворота «Старой Синьоры» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Напомню, голландец сделал счет 2:1 в Турине и вывел «Аякс» в полуфинал турнира, о победе в котором не первый год мечтает его новый клуб. Но ситуация все-таки забавная, трудно не обращать внимание, что «Ювентус» второе лето подряд покупает футболистов, которые были непосредственными виновниками вылета «бьянконери» из Лиги чемпионов.

Сначала Криштиану Роналду, теперь Матийс де Лигт, причем первый еще и повлиял на переход второго. На самом деле, нет особых сомнений в том, что голландца хорошо примут в «Ювентусе», однако подколов насчет того гола за «Аякс» не избежать. Куда опаснее выглядит другое потенциальное яблоко раздора – зарплата де Лигта. В «Юве» больше него будет получать только Криштиану Роналду, и могут найтись недовольные этим обстоятельством. Какой-то 19-летний щегол приходит на царские условия (12 миллионов евро в год), не нарушит ли это обстановку в коллективе?

Планомерно подвести к стартовому составу

Не добавит де Лигту вистов в команде, если Сарри моментально сделает его игроком стартового состава «через голову» опытных коллег. Даже если Матийс готов, считаю, что ему хотя бы для банальной адаптации в коллективе нужно пройти полосу препятствий. Только убедив своих новых партнеров в своей исключительности, голландец сможет добиться успеха в клубе с таким менталитетом, как «Юве».

Понятно, почему «Ювентус» задумался об освежении центра обороны, ведь Кьеллини (34 года) и Бонуччи (32 года) не молодеют, но прямо сейчас это все еще очень сильные защитники, к тому же, сыгранные между собой. Любимая схема Сарри – 4-3-3, так что играть будут только два центрбека, а претендентов теперь, как минимум, трое: Кьеллини, Бонуччи и де Лигт. О Ругани и еще одном молодом новичке Демирале пока и думать не приходится.

Учить голландца на примере Кьеллини и Бонуччи

Каким бы талантливым и уникальным ни казался сейчас де Лигт, не стоит забывать, что ему только 19 лет. Карьера Матийса еще не встала на рельсы, а возможность поучиться у тех, кто пронес свой, возможно, даже меньший талант до преклонных по футбольным меркам лет, поможет ему с достоинством пережить очередной этап взросления. Кьеллини и Бонуччи должны стать учителями де Лигта не только на футбольном поле, хотя, не сомневаюсь, что есть такие премудрости игры в обороне, которые голландцу только предстоит освоить.

Речь идет также об обучении скромности, оттачивании лидерских качеств и выработке менталитета победителя. На самом деле, сам тот факт, что мы говорим о Бонуччи и Кьеллини как об учителях, говорит о многом. По большому счету, для опытных итальянцев де Лигт – конкурент, но они прекрасно понимают, что не вечны, а на Матийса «Ювентус» возлагает большие надежды в будущем, поэтому не поленятся выступить в роли воспитателей. И уже сейчас нужно сказать, что голландцу повезло с менторами.

Следить за питанием

Короткий технический пунктик. Де Лигт в детстве был толстеньким мальчиком, пока резко не пошел в рост, знающие люди говорят о предрасположенности к полноте, которая тем или иным способом даст о себе знать с возрастом. В итальянских клубах пристально следят за питанием, так что проблем возникнуть не должно, но все же над Матийсом должен быть особый контроль, ведь его организм все еще меняется, вместе с ним меняется и процесс метаболизма. Возможно, понадобится специальный рацион питания для поддержания тела спортсмена в идеальном состоянии.

Давать чувствовать себя «главным»

Если все пойдет по плану «Ювентуса», однажды де Лигт станет ведущим центральным защитником, одним из лидеров команды, а, возможно, и капитаном. Лидерские качества у де Лигта в наличии, есть прекрасная история о том, как он, провинциальный мальчишка, попал в академию «Аякса» и на время замкнулся в себе, толком ни с кем не общался и предпочитал проводить время в одиночестве. Чтобы социализировать талантливого парня, тренер наградил его капитанской повязкой, и де Лигт, почувствовав ответственность, постепенно раскрылся и вырос в человека, который в 18 лет стал капитаном главной команды «Аякса».

Безусловно, Матийс должен быть скромным и уважительным в «Ювентусе», ему есть чему поучиться у Бонуччи, Кьеллини, Роналду и других заслуженных партнеров, но стратегия развития должна включать в себя также развитие лидерских качеств, которыми владеет де Лигт. Голландец не должен остаться вечным учеником, пока ответственность берут на себя старшие, наравне с уроками смирения Матийсу нужны практические занятия, на которых он будет чувствовать себя если не самым главным, то хотя бы тем, кто влияет на решения.