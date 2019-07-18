«Динамо» Мн - «Лиепая»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 18:23

«Динамо» Мн

Минское «Динамо» после обидного поражения прямому конкуренту в национальном первенстве – «Батэ» (1:2) сумело несколько реабилитироваться перед своими болельщиками, переиграв в гостях «Брест» (2:1).

Минчане не сумели в противостоянии с «Лиепаей» зацепится за победу, хотя в компенсированное время команда не реализовала пенальти. Кехинде Фатаи не сумел забить с точки.

«Лиепая»

Коллектив из Латвии откровенно неудачно выступает на в своем домашнем первенстве. В составе команды много молодых футболистов, которые не всегда могут действовать стабильно. «Лиепая» старается играть в строго атакующем стиле, но провалы в обороне мешают рассчитывать на серьезные результаты.

В домашнем чемпионате от зоны вылета команду отделяет всего лишь пять пунктов. «Лиепая» в последнем матче отличилась в воротах соперника «Спартакса» дважды, но при этом столько же голов и пропустила.

Котировки от БК Pinnacle:

Победа «Динамо» Мн – 1,39

Ничья – 4,50

Победа «Лиепая» – 8,10

Интересные факты

«Лиепая» пропускала в 11 из 12 выездных поединках

«Динамо» не уходит с футбольного поля без забитого гола уже пять матчей кряду

Прогноз

Тяжеловато будет коллективу из Минска добыть легкую победу, даже несмотря на то что гости откровенно слабо играют в обороне. «Лиепая» в любом случае будет раскрываться, так как команду не устраивают нули на табло. На сегодняшний день стоит отметить тот факт, что в игре «Динамо» не все так слаженно. Мы играем плюсовую фору в +2 мяча на гостей и считаем, что у этого выбора отличные перспективы к выигрышу, так как откровенно не верится в разгром хозяев. Наша ставка – победа «Лиепаи» с учетом форы в +2 мяча за коэффициент 1,55 в букмекерской конторе Pinnacle.