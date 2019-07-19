Он остается! А собирался ли уходить?

сегодня, 21:00

Гильерме и «Локо» продлили отношения, эпопея длиной в месяц завершена, железнодорожники снова могут быть на 100% уверены в первом номере. «Соккер.ру» - о счастливом конце.

Вся эта история с несостоявшимся уходом Гильерме из «Локомотива» изначально напоминала партию в покер, где играют не карты, а люди. Было полное ощущение, что Маринато только пугает свой клуб уходом, а железнодорожники делали вид, что не боятся такого исхода. Оппоненты оказались достойны друг друга, никто не уступил, а условия контракта свелись к компромиссным цифрам: Гильерме получил трехлетний контракт с годовой зарплатой 2.3 миллиона евро, а руководство клуба во главе с Василием Кикнадзе не уронило свой уровень доверия среди болельщиков до плинтуса Смородской.

Кикнадзе вообще показал себя молодцом: и легенду клуба не отпустил, и зарплатные аппетиты Гильерме сумел значительно сократить (вратарь требовал 3 миллиона евро в год и еще столько же в качестве подписного бонуса). Учитывая, что в конечном итоге история получилась вполне себе выгодная для руководства «Локомотива», не будем исключать, что часть подпольной игры велась из клуба: имеются в виду вбросы в прессе о заоблачных требованиях Гильерме, которые впоследствии героическими усилиями профессиональных переговорщиков свелись ко вполне приемлемым ценам.

Возможно, именно на это намекал Маринато на встрече с болельщиками, где практически попрощался с «Локомотивом»: «По контракту ситуация не самая приятная. Переговоры идут уже 7 месяцев. В моих мечтах было закончить карьеру в „Локомотиве“, но не все зависит от меня. К сожалению». Генеральный директор Василий Кикнадзе тоже открыто заявил: «Мы предложили 1.9 миллиона евро в год и договор по схеме „1+1“, потом серьезно увеличили сумму, но повторить предложение другого московского клуба не можем. По сумме отступных договориться пока не можем. Скорее всего, Гильерме останется до конца года, а потом уйдет».

После этих слов, казалось, что конец истории любви «Локомотива» и Гильерме не за горами, но буквально за десять дней все перевернулось. Вдруг вышел из игры «Спартак», причиной чему стало оптимистичное заключение о состоянии здоровья Селихова и солидная игра Максименко в первом туре против «Сочи». Буквально вчера Нобель Арустамян пытался засунуть в последний вагон претендентов на Гильерме «Зенит» (вроде бы все логично: недовольство Луневым, желание иметь надежного вратаря с российским паспортом), но уже сегодня этот инсайд сгорел синим пламенем.

Да и вообще прямо сейчас хочется воскликнуть: а был ли мальчик? Гильерме и «Локомотив» пришли к новому контракту тернистой дорогой, но в конце сложилось ощущение, что это была не игра на двоих, а чей-то сложный пасьянс. Вот вратарь ведет переговоры, запрашивая нереальные условия у клуба, который называет своим домом, вот в игру вмешивается принципиальный для фанатов противник с амбициозным генеральным директором, готовый в нарушение своих новых трансферных принципов (не подписывать игроков старше 26 лет) потратить кучу денег на 33-летнего голкипера.

Клуб и футболист прямо говорят о скором разрыве, а потом, словно по команде, устремляются в объятия друг друга, быстро находят компромиссы и подписывают договор на три года, хотя еще десять дней назад озвучивались и другая схема, и другие финансовые условия. Теперь выясняется, что Юрий Семин вообще ни разу не сомневался, что Гильерме останется: «Я очень рад и доволен, что Гильерме остаётся. Было найдено общее и правильное решение. Наш лидер с нами — это замечательно. Слухи про „Спартак“ и „Зенит“ я не читал. Такие ситуации бывают, нашли общий язык в интересах команды. Я был уверен, что Гильерме останется».

Так к чему вообще весь этот балаган? И был ли на самом деле мальчик? Поди ж теперь разбери, но ясно, что «Спартак» представители Гильерме использовали, чтобы раскрутить переговоры с «Локомотивом» - это изначальное предположение оказалось верным. В то же время Кикнадзе мог смотреть на все это с любопытством, давал истории «разгореться» - все-таки человек работал на телевидении, знает толк в пиаре. Тихое и скромное продление контракта с Гильерме дало бы минимальный профит в репутации, сейчас все гораздо интереснее.

Впрочем, не стоит исключать и более простые сценарии, сотканные из случайностей: «Локомотив» мог воспользоваться тем, что «отвалился» «Спартак», и Гильерме стал сговорчивее, либо кто-то из высшего руководства РЖД , узнав о грядущем уходе символа клуба, спустил свыше распоряжение: «Оставить любой ценой!» Такое тоже может быть. Так или иначе, для Маранито Гильерме и «Локомотива» эта остросюжетная история завершилась счастливо. Они дальше будут жить в мире и согласии.

Василий Кикнадзе: «Жаль, что не получилось подписать контракт раньше, но хорошо, что сделали это сейчас! Гильерме – сильный вратарь международного уровня и здорово, что ближайшие три года он проведет с нами. Я поздравляю Гильерме, поздравляю болельщиков, поздравляю нас всех!»

Гильерме: «Переговоры были непростыми, но я очень рад, что в итоге мы нашли компромисс. У истории получился счастливый конец! Я уже 12 лет в клубе плюс три – это получается целых 15. Считайте, вся жизнь. У нас очень сильная команда и сплочённый коллектив. Счастлив, что остаюсь частью „Локо“. Надеюсь, впереди нас ждёт ещё много трофеев!»

Анатолий Мещеряков: «У Гильерме были хорошие предложения от других клубов, но он предпочёл остаться в „Локомотиве“. Я всегда доволен, когда игроки предпочитают клуб, в котором они играют, другим более хорошим предложениям. Вся шумиха в прошлом, Гильерме принял важное для себя решение. Контракт продлён. Для нас страница со всем, что было до подписания, перевернута».